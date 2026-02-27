Az Újpest csaknem 20 év után nyerne újra bajnokit az ETO vendégeként



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 24. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

DEBRECENI VSC–MTK BUDAPEST

♦ Kereken 100 meccsük volt az élvonalban, ezekből 33 hozott debreceni sikert, 20-szor döntetlenre végeztek, 47-et pedig az MTK nyert meg.

♦ A közelmúltban eléggé hullámzó ez a párharc, hiszen a kék-fehérek 2016 nyarától csaknem hat éven át bajnoki mérkőzésen nem tudták legyűrni a Lokit, utána viszont egy 5-ös győzelmi sorozatot produkáltak ellene. 2025-ben az első 3 találkozójukon nyeretlenek voltak a hajdúságiakkal szemben (1 iksz, 2 vereség), novemberben azonban simán 3–0-ra megverték az Új Hidegkuti-stadionba a 2. helyről érkező DVSC-t.

♦ Debrecenben 53 bajnokit játszottak, ahol 2023-tól a vendég MTK a 3 egymást követő győzelme után a legutóbb két alkalommal már gólképtelennek bizonyult (0–0 és 0–1), így az összmérleg szoros: 21 Loki-siker, 13 iksz és 19 MTK-diadal. A gólkülönbség viszont a fővárosiak számára pozitív (90–78).

♦ A DVSC 2026-ban lejátszott 5 bajnokijának a mérlege 2–2–1, ezzel 5. helyen áll a tavaszi tabellán. Az előző 2 fordulóban viszont csak 1 pontot kapart össze (1–2 Újpesten, majd 1–1 a ZTE Arénában).

♦ A legutóbbi 4 bajnokiján nem tudott nyerni az MTK (1 döntetlen, 3 vereség), a tavaszi teljesítménye (4 pont) alapján pedig csak 2 csapatot előz meg a mezőnyből. 2026-ban kimagaslóan a legtöbb gólt kapta a (14), akárcsak az egész idényben (51).

♦ A hazai tabellán 2. Debrecen odahaza eddig 6-szor nyert, 4-szer vesztett, az egyetlen döntetlenjét még október elején, az ETO ellen játszotta (2–2). Ebben a naptári évben otthon még hibátlan: mindkét meccsén 1 góllal verte meg ellenfelét.

♦ A fővárosi kék-fehérek utolsó előttiek a vendégtabellán, a mérlegük 2–2–7. Tavasszal gólgazdag meccseik voltak: előbb 3–2-re nyertek Kisvárdán, majd kétszeri vezetés után 4–2-re alulmaradtak Nyíregyházán.



SZOMBAT



KISVÁRDA MASTER GOOD–PAKSI FC



♦ Húsz mérkőzést játszottak eddig az NB I-ben, az örökmérleg a vendég tolnaiak fölényét mutatja: 6 kisvárdai győzelem, 5 döntetlen, 9 paksi siker.

♦ A gólátlag elég magas, 3.4/mérkőzés. Ebben jelentősen közrejátszott, hogy a párharcban 6-os győzelmi sorozatban lévő atomvárosiak ebben a bajnokságban már 10 (!) góllal terhelték meg a piros-fehérek hálóját: előbb idegenben 5–1-re, majd hazai pályán 5–3-ra verték meg a szabolcsiakat, mégpedig úgy, hogy Hahn János mindkét találkozón duplázott. Az utóbbi mérkőzésnek az volt még a különlegessége, hogy a paksiak 4. gólját 13 másodperccel (!) a várdaiak középkezdése után a 13-as számmal játszó Böde Dániel lőtte.

♦ Kisvárdán 4 hazai siker és 3 iksz után a legutóbbi 2 alkalommal már a Paks diadalmaskodott. Először 2024 februárjában Mezei Szabolcs tizenegyesével úgy nyert 1–0-ra, hogy a másik oldalon Jasmin Mesanovic büntetőjét Szappanos Péter kivédte. A zöld-fehérek második idegenbeli győzelme a már említett tavaly augusztusi 5–1 – ekkor alakult ki a legnagyobb különbség a két csapat között.



♦ A közelmúltban kétszer is összehozta őket a sors a Mol Magyar Kupában: 2023 tavaszán az elődöntőben a házigazda atomvárosiak hátrányból fordítva 2–1-re, majd a tavaly áprilisi negyeddöntőben idegenben 1–0-ra győzték le az utóbb NB II-es szabolcsiakat.

♦ A 4. helyen tanyázó paksiak a legutóbbi 4 bajnokijukat elvesztették, mindegyiket egygólos különbséggel, ezzel most az övék a leghosszabb pont nélküli széria az NB I-ben. Legalább ilyen hosszú vereségsorozatuk legutóbb 2024 március-áprilisában volt, amikor egymás után 5 bajnoki mérkőzésen maradtak alul.

♦ Közös a két csapatban, hogy ha vezetést szereztek, egyszer sem kaptak ki ebben a bajnokságban. A Kisvárda 9-szer nyert, 3-szor ikszelt, a Paks 10-szer győzött, 4-szer döntetlent játszott ezekből az állásokból.

♦ A 7. pozícióban lévő újonc Kisvárda hullámzóan szerepel a bajnokságban: a legutóbbi 9 forduló alatt a győzelmeit rendre egy vereség, majd egy döntetlen követte, 3-szor is.

♦ A Paks a második legtöbb gólt érte el a bajnokságban (45), a Várda viszont a második legkevesebbet (28), miközben a kapott gólokat tekintve csupán egy a különbség köztük (35, illetve 36).

♦ A Várda vendéglátóként az 5. legjobb teljesítményt hozta eddig össze, a mérlege 5–2–4, és az egyetlen csapat a mezőnyben, amelynek hazai pályán semleges a gólkülönbsége (16–16).

♦ A tolnai gárda pontjainak éppen a felét gyűjtötte be idegenben, 36-ból 18-at, a mérlege 5–3–3. Ami még érdekes, hogy házon kívül az FTC után a második legkevesebb gólt kapta, 11 mérkőzésen 12-t.

Szép jubileum előtt áll a paksi Szabó János (balra) (Fotó: Czinege Melinda)

♦ A paksiaknál Szabó Jánosnak ez lehet a 400. NB I-es mérkőzése. A 37. évében járó, 2008 óta NB I-es védő ezzel 30. az örökranglistán, az aktív játékosok között pedig Böde Dániel (520) mögött a második. Az élvonalban 27 gólt ért el, s bár ebben a bajnokságban csak egyet, azt éppen a Várda ellen.



DIÓSGYŐRI VTK–ZALAEGERSZEGI TE FC



♦ Ötvennyolcszor mérkőztek meg eddig a legfelső osztályban, és az örökmérleg a 2025-ben aratott két győzelemmel billen a zalaiak felé: 19 DVTK-siker, 18 döntetlen, 21 ZTE-diadal. A párharc gólkülönbsége is szoros: 85–82 a kék-fehérek javára.

♦ Amióta a DVTK 2023 nyarán visszajutott az élvonalba, 8 meccsből mindössze 2-szer tudta megverni a kék-fehéreket: még az évben, augusztusban Egerszegen 3–1-re, majd 2024 szeptemberében hazai pályán 2–1-re. A zalaiak eközben 4 győzelmet hoztak össze, a 2025-ös esztendőben pedig veretlenek maradtak a miskolciakkal szemben (2 siker, 2 iksz). Ősszel Diósgyőrben ember- és gólhátrányból Kiss Bence 90. perces góljával mentett meg egy pontot a ZTE, majd novemberben 2–0-ra megverte a piros-fehéreket.

♦ Diósgyőrben ez lesz a két csapat 30. NB I-es összecsapása, eddig jelentős volt a hazaiak fölénye, hiszen a 29-ből 16 találkozó zárult DVTK-diadallal, 8 ikszre végződött, a ZTE csupán 5-ször tudott győztesen távozni: 1981-ben (0–1), 1984-ben (1–2), 2006-ban (1–4), 2020-ban (1–3) és 2023-ban (0–3).

♦ Két paksi diadala – 6–2 a kupában, majd 2–1 a bajnokságban – után Újpesten kikapott a DVTK (1–2), így az NB I előző 7 fordulójában a paksi volt az egyetlen győzelme. Vladimir Radenkovics csapata maradt a kiesést jelentő 11. helyen.

♦ A Zalaegerszeg előnyről nem tudta két vállra fektetni a Debrecent (1–1), de így is veretlen az előző 3 fordulóban (2 győzelem, 1 iksz) és a legutóbbi 11 bajnokijából csupán egyet vesztett el, 3 körrel ezelőtt odahaza a Szpari ellen (0–1).

♦ Vendéglátóként a legtöbb döntetlent – 6-ot – a Diósgyőr játszotta a mezőnyben. Emellett 3-szor nyert, 2-szer alulmaradt, és úgy 7. a hazai táblázaton, hogy a második legkevesebb gólt kapta. Tavasszal mindkét otthoni meccsét 1–1-re hozta (az ETO, majd a Várda ellen).

♦ A ZTE eddig eredményesebb idegenben, mint hazai pályán (18, illetve 16 pont), a vendégmérlege 5–3–3. Az előző 5 házon kívüli fellépésén nem kapott ki, sőt, ezalatt csak 2 pontot vesztett (4 diadal, 1 iksz).



ETO FC–ÚJPEST FC



♦ Ez a forduló legnagyobb múltú párosítása, 1937 óta ugyanis 142-szer találkozott a két csapat az élvonalban, az örökmérleg 45 győri siker, 37 döntetlen, 60 újpesti győzelem. A gólátlag elég magas, 3.3 meccsenként.

♦ A lila-fehéreknek az előző csaknem két évtizedben nagyon nem ment az ETO ellen, hiszen a 2007 óta lejátszott 21 bajnokijukból 14-et elvesztettek, és csupán egyszer, majdnem 11 éve, 2015 májusában, Újpesten tudták legyőzni Rába-parti zöld-fehéreket (1–0). Ebben bajnokságban egy győri iksz után novemberben a Szusza-stadionban 3–0-ra nyert az ETO. Damir Krznart ezután állították fel a lila-fehérek kispadjáról.

♦ Győrben 72-szer meccseltek a csapatok az NB I-ben, 31-szer nyertek a Rába-partiak, 17-szer az újpestiek, 24-szer pedig ikszeltek. A lila-fehérek legutóbbi idegenbeli diadalához egészen 2006-ig kell visszalapozni, akkor a DAC-pályán 3–0-s fővárosi siker született. Azóta az ETO stadionjából 7-szer is vesztesen tértek haza a fővárosiak és csak 3-szor harcoltak ki döntetlent: 2009-ben és 2014-ben 0–0-ra, tavaly augusztusban egy mozgalmas mérkőzésen 1–1-re végeztek. Ekkor az újpestiek Tom Lacoux kiállítása miatt a 40. perctől emberhátrányban játszottak, majd a 89. percben így is megszerezték a vezetést, de a győriek az utolsó támadásból, a 95. percben Olekszandr Piscsur lövésével kiegyenlítettek.

♦ 2018 őszén a Magyar Kupában azért összejött az újpestieknek egy győri siker, amikor 2–2 után a hosszabbításban, Obinna Nwobodo góljával tudták kiharcolni a továbbjutást az akkor NB II-es ETO ellen.

♦ Közös az együttesekben, hogy az előző 2 fordulóban csak ők ketten tudták mindkét meccsüket megnyerni. Ez a mostani bajnokság során korábban az újpestieknek csak egyszer, a 17. és a 18. fordulóban, még Bodor Boldizsár irányításával sikerült. Sorozatban 3 újpesti győzelemre két és fél éve, 2023 szeptember-októberében, Nebojsa Vignjeviccsel volt legutóbb példa.

♦ Az éllovas ETO a legutóbbi 10 bajnokiján egyszer sem kapott ki: 8-szor nyert, 2-szer ikszelt. A Paks első 10 fordulóban összehozott hasonló szériájával együtt ez a leghosszabb veretlenségi sorozat ebben a bajnokságban. Borbély Balázs együttese legutóbb november 21-én a ZTE-től kapott ki, hazai pályán 1–0-ra.

♦ A győriek 6–3–2-es mérleggel a hazai táblázatot is vezetik, ráadásul mindössze 8 gólt kaptak, ami a legkevesebb a mezőnyben. A legutóbbi két találkozójukat 0-ra hozták le az ETO Parkban.

♦ Az Újpest közepesen szerepelt eddig idegenben, a mérlege 4–3–4, de tavasszal még nyeretlen látogatóként (1–1 Nyíregyházán, majd 0–3 az FTC vendégeként).

♦ A győriek öt sárga lapos eltiltása miatt nem számíthatnak Miljan Krpicre, illetve az előző 2 fordulóban 3 gólt szerző Schön Szabolcsra.



VASÁRNAP



PUSKÁS AKADÉMIA FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ Mindössze 7-szer találkoztak az élvonalban, a mérleg 1 nyíregyházi diadal, 1 döntetlen és 5 Puskás Akadémia-győzelem, 6–14-es gólkülönbség. Az egyetlen Szpari-siker 2015 májusában Felcsúton jött össze.

♦ A szabolcsiak az NB I-be való visszajutásuk óta 4 vereséget követően csak tavaly novemberben, Nyíregyházán tudtak pontot szerezni a párharcban. Igaz, akkor nagyon közel álltak a győzelemhez, hiszen a felcsútiak Nemanja Antonov öngóljával csak a 91. percben egyenlítettek (1–1).

♦ A Pancho Arénában eddig 3-szor csaptak össze, először, 2015 májusában a nyírségiek Tar Zsolt 92. perces öngóljának köszönhetően úgy nyertek 2–1-re, hogy 87. percig még a hazaiak vezettek. Ezt két Puskás Akadémia-győzelem követte, 2024 augusztusában 3–1-re, majdnem egy évre rá 3–2-re, de utóbbi alkalommal kétszer a Szpari volt előnyben, majd a PAFC a 84. és 86. percben elért gólokkal fordította meg a meccset.

♦ Az előző 4 bajnokijából csak egyet, a ZTE ellenit (0–1) vesztette el a Puskás Akadémia, emellett 2-szer nyert és 1-szer ikszelt – pontjait olyan csapatok ellen szerezte, amelyek a 24. forduló előtt a 7. helynél hátrább tanyáznak a táblázaton.

♦ A Nyíregyháza legutóbb fordulatos meccsen 2–2-re végzett a szabolcsi rangadón a Kisvárdával, így megszakadt a 3-as győzelmi sorozata, viszont még mindig vezeti a tavaszi tabellát – igaz, már csak jobb gólkülönbségével (12–5) előzi meg az ETO-t.

♦ A felcsútiak pontjaik 40 százalékát gyűjtötték be pályaválasztóként, a hazai mérlegük majdnem közepes (4–2–5), de a második legkevesebb gólt érték el, 13-at. A legutóbbi 4 otthoni meccsükből 3-at elbuktak és közben csak a kiesésre álló DVTK-t tudták legyőzni.

♦ A Szpari is idegenben eredményesebb, mint otthon (14, illetve 11 pont). Bár a 4–2–5-ös mérlegével csak 9. a vendégtabellán, a tavaszi két házon kívüli bajnokiját úgy nyerte meg, hogy még gólt sem kapott.



FERENCVÁROSI TC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC



♦ Az NB I-ben csak ebben az idényben mérkőztek, a Groupama Arénában 3–0-ra, Mezőkövesden 3–1-re nyertek a zöld-fehérek, a télen távozott Varga Barnabás mindkét találkozón betalált.

♦Amikor az FTC 2006 nyarától három idényen át NB II-es volt, 6-szor találkoztak, a mérleg 3 ferencvárosi siker, 3 döntetlen. Az Üllői úti stadionban rendre fölényes győzelmet arattak a zöld-fehérek, 2007-ben és 2008-ban 4–0-ra, 2009 tavaszán 5–0-ra nyertek, a legutóbbin Ferenczi István négyszer is betalált.

♦ Az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutó FTC mostanában háromnaponta lép pályára, és ezen a héten már 2 győzelmet tud felmutatni (3–1 az MTK otthonában, majd 2–0 a Ludogorec ellen).

♦ A címvédő zöld-fehérek a bajnokság előző 13 fordulójában nem játszottak döntetlent, 8-szor nyertek, 5-ször vesztettek, az NB I-ben tavasszal 3–0–2 a mérlegük.

♦ Az utolsó helyen álló Barcika 3-as vereségszériában van, az előző 9 bajnokijából pedig 8-at elbukott és 1-et nyert meg. Mindössze 14 ponttal áll, 23 forduló után ennél kevesebb legutóbb 2020-ban a Kaposvárnak volt (10).

♦ Az FTC pontjainak csupán csaknem egyharmadát zsebelte be otthon, 43-ból 14-et, és a 24. forduló előtt csak 2 olyan csapat van a mezőnyben, amelyik ennél kevesebbet gyűjtött. A 6 vereségéből 5-öt hazai pályán szenvedett el.

♦ A Kazincbarcika 2–1–8-as mérlegével a vendégtabellán is utolsó, 2026-ban azonban látogatóként 50 százalékos a mérlege: 3–1-re nyert az MTK-nál és Kisvárdán is csak 1–0-ra kapott ki.

A 24. FORDULÓ PROGRAMJA

Február 27., péntek

20.15: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). (Rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Káprály Mihály

Február 28., szombat

14.30: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport). (Rádió: Nemzeti Sportrádió).

17.00: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport). (Rádió: Nemzeti Sportrádió).

19.30: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport). (Rádió: Nemzeti Sportrádió).

Március 1., vasárnap

16.15: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport). (Rádió: Nemzeti Sportrádió).

18.45: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport). (Rádió: Nemzeti Sportrádió).

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 23 13 7 3 47–24 +23 46 2. Ferencvárosi TC 23 13 4 6 44–25 +19 43 3. Debreceni VSC 23 11 6 6 34–28 +6 39 4. Paksi FC 23 10 6 7 45–35 +10 36 5. Puskás Akadémia 23 10 5 8 30–28 +2 35 6. Zalaegerszegi TE 23 9 7 7 35–29 +6 34 7. Kisvárda 23 9 5 9 28–36 –8 32 8. Újpest FC 23 8 5 10 32–39 –7 29 9. MTK Budapest 23 7 4 12 42–51 –9 25 10. Nyíregyháza Spartacus 23 6 7 10 31–39 –8 25 11. Diósgyőri VTK 23 5 8 10 31–38 –7 23 12. Kazincbarcika 23 4 2 17 20–47 –27 14







