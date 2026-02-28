Nemzeti Sportrádió

NS-infó: a Paks játékosa nyáron csatlakozhat az MTK-hoz

2026.02.28. 16:40
Hinora Kristóf a tavaszi szezont még Pakson tölti (Fotó: Czinege Melinda, archív)
MTK NB I Paks Hinora Kristóf magyar átigazolás
A Nemzeti Sport a szombati Kisvárda–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzés előtt megtudta, hogy a tolnaiaktól nyáron távozik a 28 éves jobbhátvéd, Hinora Kristóf.

 

A Nemzeti Sport információi szerint Hinora Kristóf ügyében már megszületett az egyezség, a 28 éves jobbhátvéd a nyáron kerülhet Paksról az MTK-ba. Úgy tudjuk, a klubváltása összefügg Bévárdi Zsombor átigazolásával, aki már a télen Paksra szerződött az MTK-tól.

Hinorát tavaly februárban a Vasastól szerződtette a Paks, amelynél 22 NB I-es találkozón szerepelt, ezeken két gólt szerzett. 

Hinora ezzel az átigazolással visszatérhet a nevelőklubjához, melytől 2017-ben előbb kölcsönbe, Nyíregyházára távozott, majd 2018-ban végleg búcsút intett, a Vasashoz szerződött (az MTK-nál a korosztályos együttesekben és az NB III-as második csapatban szerepelt).   

A Paks a Kisvárda elleni szombati bajnokira (amelyen 2–1-re kikapott) nem nevezte be Hinorát.

Labdarúgó NB I
1 órája

Hiába vezetett a Paks Kisvárdán, folytatódott a vereségsorozata

Szabó János 400. élvonalbeli mérkőzésén zsinórban ötödik bajnoki vereségét szenvedte el Bognár György csapata.

 

 

