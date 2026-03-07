Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 0–0 – ÉLŐ!, ZTE–ETO 2–1

A listavezető győriek vissza akarnak vágni a zalaiaknak

2026.03.07. 09:39
Tóth Rajmund, az ETO FC meghatározó futballistája a ZTE ellen sem hezitál majd, ha lövőhelyzetbe kerül (Fotó: Török Attila)
Érdekes és szórakoztató mérkőzés lehet szombaton a ZTE FC–ETO FC bajnoki. Tóth Rajmund, a győriek sokoldalú futballistája a nagyszerű sorozat folytatását reméli csapatától.  

Ragyogó formában az ETO FC. 

A tabellát vezető győriek tizenegy bajnoki óta őrzik veretlenségüket, ebben az időszakban két döntetlen mellett kilenc meccset nyertek meg, legyőzve többek között a címvédő Ferencvárost, a legutóbb ezüstérmes Puskás Akadémiát és a Magyar Kupa-aranyérmes Paksot is. Ők szerezték a legtöbb, illetve kapták eddig a legkevesebb gólt az NB I-es idényben, az előző fordulóban 0–1-ről nyertek a vendég Újpest ellen, kedden pedig – ugyancsak hátrányból talpra állva – hosszabbításban búcsúztatták (3–1) az NB II-es Kecskemétet a Mol Magyar Kupában, s bejutottak az elődöntőbe, amelyben az FTC-vel találkoznak.

Ám addig lesz még néhány bajnokijuk, az egyik szombaton, és az nem ígérkezik sétagaloppnak, hiszen az ugyancsak jó formát mutató és szintén MK-elődöntős ZTE otthonában lépnek pályára. S ne feledjük, ebben az évadban még nem tudták megverni a zalaegerszegieket: idegenben 1–1 lett, Győrben pedig 1–0-ra kikaptak tőlük – van tehát miért törleszteni.

„De még mennyire! – mondta lapunk megkeresésére Tóth Rajmund, az ETO 21 éves labdarúgója, akinek pályafutása a városhoz közeli Győrújfalu SE-ben kezdődött. – Mindenképpen vissza akarunk vágni a hazai vereségért. Nem lesz könnyű, mert szombati ellenfelünk jó erőkből áll, látványos, gólra törő futballt játszik. Nekünk sem mindegy, milyen teljesítményt nyújtunk, az eredményesség mellett a mutatott játék is fontos.”  

Arra a kérdésre, vajon a hétközi Magyar Kupa-mérkőzés mennyire viselte meg a csapatokat, ezt válaszolta:

„Mi kedden játszottunk az MK-ban, a ZTE pedig szerdán, ám ez semmiféle előnnyel sem jár számunkra, hiszen mi százhúsz percet futballoztunk, a hosszabbításban kiharcolva a négy közé jutást, míg az egerszegieknek ez kilencven perc alatt sikerült a Soroksár ellen. Mindenesetre, ha hétközi meccset játszunk, utána általában a regenerálódás szerepel az edzésprogramunkban, gondolom, így történt a ZTE-nél is. A szombati találkozó nagy kérdése, nekünk vagy nekik sikerült-e jobban a feltöltődés.”  

Tóth Rajmund több poszton is hasznosan futballozott az ETO-ban. Játszott jobb oldali védőként, legutóbb pedig a középpályán kapott lehetőséget. Átlagon felüli futómennyiségével és jó erőnlétével egyaránt sokat segít csapatának.

„Valóban terhelhető vagyok. A sérülés után visszatérve Borbély Balázs vezetőedző bevetett a vonal mellett is, mert nemcsak hatvan métereket futva segítettem a támadásokat, hanem a szakmai stáb szerint a pálya belseje felé is jól mozogtam. Természetesen a középpályás játék sincs ellenemre, jó adottságaimnak, erőnlétemnek köszönhetően sokat futok. Felkészültünk a ZTE-ből, tudjuk, gyors és fürge, viszonylag alacsony csatáraira épülnek a támadásai. Az, hogy magassági fölényben leszünk, előnyt is jelenthet nekünk, ám kizárólag erre nem lehet alapozni, sokkal inkább arra a játékra, amelyet fordulóról fordulóra nyújtunk. Egy szó, mint száz, bár nehéz meccsre számítunk, minden erőnkkel a győzelemre törekszünk, mert szeretnénk tovább nyújtani november vége óta tartó veretlenségünket.”

Gólra törő csapatok csatája tehát Zalaegerszegen – jó meccs alakulhat ki belőle!

Két jó formában lévő csapat találkozik egymással a ZTE Arénában, ráadásul a héten mindkettő bejutott a Mol Magyar Kupa elődöntőjébe. A zalaiak minél feljebb akarnak kapaszkodni a tabellán, míg a győriek a bajnoki címért küzdenek. Ezen a meccsen minden megtörténhet, szerintem az ETO elviszi a három pontot.
Ns-tipp: JUDI Ádám
Horváth Kevin (balra) reméli, a Szusza Ferenc Stadionban véget ér a paksiak vesszőfutása (Fotó: Dömötör Csaba)

Horváth Kevin: Az Újpest nem akarhatja jobban a sikert

A legutóbbi hat tétmérkőzését elveszítő Paksi FC középpályása, Horváth Kevin szerint csak a győzelem jöhet szóba szombaton, a Szusza Ferenc Stadionban.

 

Vajon újra feltámad a Paksi FC 2024 tavaszához hasonlóan? 

Két évvel ezelőtt, március 16. és április 20. között sorozatban öt NB I-es találkozón szenvedett vereséget a Tolna vármegyei együttes, ám április 23-án legyőzte a Kisvárdát a Mol Magyar Kupa elődöntőjében és a bajnokságban ismét formába lendült: ezüstéremmel zárt, a kupadöntőben pedig hosszabbításban 2–0-ra legyőzte a Ferencvárost.

A paksiak ezúttal nem tudnak javítani, vigasztalódni a kupában, hiszen hatmeccses vereségszériájuk legnagyobb pofonját éppen e sorozatban szenvedték el (6–2-es vereség otthon a Diósgyőri VTK ellen), ám a formajavulásra ezúttal is nagy szükségük lenne, hiszen a hullámvölgy ellenére is elérhető közelségben van számukra az NB I-es dobogó. 

Szombaton Újpesten játszik a csapat, ahonnan jó emlékei lehetnek, hiszen legutóbb, a bajnokság 3. fordulójában 2–1-re nyert. Különösen jól ment a játék az ifjú középpályásnak, Horváth Kevinnek, aki azon a találkozón szerezte meg élete első élvonalbeli gólját. A 21 éves játékos lapunknak elárulta, szívesen megrezegtetné ismét a lila-fehérek hálóját, de fontosabb, hogy együttese kikecmeregjen a gödörből.

„Szép emlékeket őrzök a Szusza Ferenc Stadionból, nagy élmény, hogy ott szereztem az első NB I-es találatomat – mondta a Nemzeti Sportnak Horváth Kevin. Szeretném ezúttal is góllal vagy gólpasszal segíteni a csapatot, nagyon kellene már nekünk egy győzelem. Hullámvölgyben vagyunk, sajnos a szerencse sem áll mostanság az oldalunkon, de a labdarúgás már csak ilyen. Nincs más teendőnk, mint változatlanul bízni a taktikában és a tudásunkban, az edzéseken megfeszülni, hétvégente pedig élvezni a játékot. Továbbra is igyekszünk támadólag fellépni és minél több gólt szerezni, viszont azt sem felejthetjük el, hogy az egy-nullás siker is három pontot ér, azaz azt sem bánnám, ha kevésbé látványosan játszanánk, de jönnének az eredmények. Az Újpest játéka kezd összeállni, jó képességű futballistákat igazolt a télen, nehéz meccsre számítunk, de muszáj nyernünk. Az Újpest nem akarhatja jobban a sikert nálunk, szerintem ez jelentheti a különbséget a két csapat között.” 

Három évvel ezelőtt, 2023 március-áprilisában fordult elő legutóbb az Újpest FC-vel, hogy egymást követő három hazai bajnokit megnyert. Ha szombaton legyőzi a Paksot, ugyanilyen sorozatnak örülhetnek a csapatnál, ám a paksiak rossz formája ellenére sem merném biztosra mondani, hogy otthon tartják a három pontot. Azt viszont lefogadom, hogy sok helyzet lesz a meccsen, legalább három gólra számítok.
NS-TIPP: BORSOS László

LABDARÚGÓ NB I 
25. FORDULÓ
17.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

 1. ETO FC

24

14

7

3

49–25

+24 

49 

 2. FTC

24

14

4

6

46–26

+20 

46 

 3. DVSC

24

11

7

6

36–30

+6 

40 

 4. Kisvárda

25

11

5

9

31–37

–6 

38 

 5. Paksi FC

24

10

6

8

46–37

+9 

36 

 6. Puskás

25

10

5

10

31–31

35 

 7. ZTE

24

9

8

7

36–30

+6 

35 

 8. Újpest FC

24

8

5

11

33–41

–8 

29 

 9. Nyíregyháza 

24

7

7

10

33–40

–7 

28 

10. MTK 

24

7

5

12

44–53

–9 

26 

11. DVTK

24

5

9

10

32–39

–7 

24 

12. Kazincbarcika

24

4

2

18

21–49

–28 

14 

 

 

