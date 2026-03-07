Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 0–0 – ÉLŐ!, ZTE–ETO 2–1

Férfi kosárlabda NB I: a Szolnok magabiztosan verte a Sopront

2026.03.07. 19:36
null
(Fotó: Facebook, Szolnoki Olajbányász)
Címkék
Szolnoki Olaj férfi kosár NB I Sopron kosárlabda
A címvédő és Magyar Kupa-győztes Szolnok házigazdaként 14 ponttal legyőzte a Sopront a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának szombati játéknapján.

A listavezető házigazdák az első negyed végén öt, a félidőben pedig már 13 ponttal vezetett, a második félidőben pedig magabiztosan tartotta előnyét. 

Az összecsapás legeredményesebbje a soproniak amerikai légiósa, Joshua Thompson volt 24 ponttal.

Az NKA Universitas Pécs hazai pályán a Debrecen ellen, míg a Kaposvár idegenben, az Oroszlány vendégeként győzött fölényesen.

A pécsiek elsősorban kiváló védekezésüknek köszönhetik 13 pontos sikerüket, mivel a DEAC-nak csupán 59 pontot engedélyeztek, a Kaposvár viszont elsősorban támadásban remekelt és 116 pontot szerzett.

FÉRFI NB I
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC 89–75 (22–17, 29–21, 16–19, 22–18)
Szolnok, 1800 néző. V: Földházi, Győrffy P., Pozsonyi. 
SZOLNOK: KRNJAJSZKI 20/9, DARTHARD 10/3, Rudner 7/3, BARNES 23/9, SKEENS 12. Csere: Pallai 4, Wójcik 6/3, Somogyi 3/3, Holt 4, Molnár M., Tamás D., Huszár. Edző: Vedran Bosnic
SOPRON: THOMPSON 24/15, Takács K. 4, SHERMAN 18/12, Kucsera 4, Patton 3. Csere: Meszlényi 2, Flasár Z. 5, Kovács B. 6/6, Nelson, Csendes 3/3, Hajdu P. 6. Edző: Baksa Szabolcs
Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–8. 8. p.: 19–13. 14. p.: 31–25. 18. p.: 44–33. 24. p.: 56–44. 28. p.: 62–57. 33. p.: 72–59. 37. p.: 80–70. 39. p.: 87–73
MESTERMÉRLEG
Vedran Bosnic: – Sok betegség és sérülés nehezítette a munkánkat, éppen ezért nagy dicséret illeti a csapatot a győzelemért, amely fontos volt, hiszen a kupasiker után új fejezetet nyitottunk. Azért is örülök az újabb sikernek, mert a válogatott szünet után mindig nehéz visszatalálni a jó ritmusba.
Baksa Szabolcs: – A Szolnok mély rotációval rendelkező, fizikailag erős, jól felépített csapat. Azokat a dolgokat, amiket gyakoroltunk a védekezési szisztémája ellen, végül nem tudtuk megvalósítani, mert elvettek tőlünk területeket, amiket szerettünk volna támadni. Adva van a feladat, hogy javuljunk az ilyen szituációk olvasásában, viszont nagyon büszke vagyok a csapatom minden tagjára!


NKA Universitas Pécs–Debreceni EAC 72–59 (17–20, 25–12, 16–12, 14–15)
Pécs, 700 néző. V: Goda, Major, Nyilas. 
PÉCS: Csarapics 5, ABELL 12/3, BRBAKLICS 8/6, DURMO 27, Meleg 6. Csere: Lukácsi 2, MARINKOVIC 10, Mezőfi, Rátgéber T. 2. Edző: Sebastjan Krasovec
DEBRECEN: Tyus 5/3, GÁL 9/9, WADE 8/6, Kovács Á. 4, Osztojics 9. Csere: Hőgye, Pongó Máté 5/3, SZUBOTICS 15/6, Flasár B. 4, Varga F. Edző: Pethő Ákos
Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–8. 7. p.: 17–11. 12. p.: 24–22. 18. p.: 40–31. 22. p.: 44–32. 27. p.: 51–44. 33. p.: 64–46. 39. p.: 72–59
MESTERMÉRLEG
Sebastjan Krasovec: – Az utolsó öt percben már szinte abbahagytuk a védekezést. Ennek ellenére nagyon büszke vagyok a csapatomra az előtte mutatott erőfeszítésekért, mert nekünk ez nagyon fontos találkozó volt, így megyünk tovább.
Pethő Ákos: – Azok a dobások, amiket most is bátran elvállaltunk, korábban bementek, most viszont sok nem esett be. Nem ezek alapján fogom megítélni a játékosaimat, hiszen előfordulnak ilyen találkozók is.


MVM-OSE Lions–Kometa-KVGY Kaposvári KK 98–116 (17–32, 30–33, 25–17, 26–34)
Jegyzőkönyv később.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatív
1. Szolnok212011959–15800.976 41 
2. Szombathely211741915–16690.905 38 
3. Fehérvár211381927–18100.810 34 
4. Kaposvár211381928–18640.810 34 
5. Debrecen211381729–17380.810 34 
6. Paks211291881–17980.786 33 
7. Honvéd2111101716–16670.762 32 
8. Sopron2110111691–16870.738 31 
9. Pécs218131739–17690.690 29 
10. Körmend218131845–19560.690 29 
11. Zalaegerszeg217141725–18750.667 28 
12. Kecskemét216151664–18080.643 27 
13. Oroszlány214171735–19470.595 25 
14. Szeged215161550–18360.595 25 

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat kétszer egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

Szolnoki Olaj férfi kosár NB I Sopron kosárlabda
Legfrissebb hírek

Férfi kosárlabda: a Szolnok a Magyar Kupa első döntőse

Kosárlabda
2026.02.21. 19:10

Férfi kosárlabda NB I: a Szeged megóvja a Szolnok elleni meccsét

Kosárlabda
2026.02.11. 07:49

Az elemző, aki mindig jobb akar lenni – interjú Somogyi Ádámmal

Képes Sport
2026.02.09. 11:18

Kosárlabda: a Szolnok könnyedén győzött a Pécs ellen

Kosárlabda
2026.02.06. 18:54

Vedran Bosnic: Megérdemeltük volna a továbbjutást

Kosárlabda
2026.01.15. 09:01

Kosárlabda: elhalasztják a vasárnapi Szeged–Szolnok mérkőzést

Kosárlabda
2026.01.09. 13:33

Férfi kosár: családi okok miatt távozik az egy hónapja igazolt légiós Pécsről

Kosárlabda
2026.01.06. 19:40

A Szolnok szoros mérkőzésen fektette két vállra a Falcót

Kosárlabda
2025.12.20. 18:32
Ezek is érdekelhetik