Férfi kosárlabda NB I: a Szolnok magabiztosan verte a Sopront

A listavezető házigazdák az első negyed végén öt, a félidőben pedig már 13 ponttal vezetett, a második félidőben pedig magabiztosan tartotta előnyét.
Az összecsapás legeredményesebbje a soproniak amerikai légiósa, Joshua Thompson volt 24 ponttal.
Az NKA Universitas Pécs hazai pályán a Debrecen ellen, míg a Kaposvár idegenben, az Oroszlány vendégeként győzött fölényesen.
A pécsiek elsősorban kiváló védekezésüknek köszönhetik 13 pontos sikerüket, mivel a DEAC-nak csupán 59 pontot engedélyeztek, a Kaposvár viszont elsősorban támadásban remekelt és 116 pontot szerzett.
FÉRFI NB I
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC 89–75 (22–17, 29–21, 16–19, 22–18)
Szolnok, 1800 néző. V: Földházi, Győrffy P., Pozsonyi.
SZOLNOK: KRNJAJSZKI 20/9, DARTHARD 10/3, Rudner 7/3, BARNES 23/9, SKEENS 12. Csere: Pallai 4, Wójcik 6/3, Somogyi 3/3, Holt 4, Molnár M., Tamás D., Huszár. Edző: Vedran Bosnic
SOPRON: THOMPSON 24/15, Takács K. 4, SHERMAN 18/12, Kucsera 4, Patton 3. Csere: Meszlényi 2, Flasár Z. 5, Kovács B. 6/6, Nelson, Csendes 3/3, Hajdu P. 6. Edző: Baksa Szabolcs
Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–8. 8. p.: 19–13. 14. p.: 31–25. 18. p.: 44–33. 24. p.: 56–44. 28. p.: 62–57. 33. p.: 72–59. 37. p.: 80–70. 39. p.: 87–73
MESTERMÉRLEG
Vedran Bosnic: – Sok betegség és sérülés nehezítette a munkánkat, éppen ezért nagy dicséret illeti a csapatot a győzelemért, amely fontos volt, hiszen a kupasiker után új fejezetet nyitottunk. Azért is örülök az újabb sikernek, mert a válogatott szünet után mindig nehéz visszatalálni a jó ritmusba.
Baksa Szabolcs: – A Szolnok mély rotációval rendelkező, fizikailag erős, jól felépített csapat. Azokat a dolgokat, amiket gyakoroltunk a védekezési szisztémája ellen, végül nem tudtuk megvalósítani, mert elvettek tőlünk területeket, amiket szerettünk volna támadni. Adva van a feladat, hogy javuljunk az ilyen szituációk olvasásában, viszont nagyon büszke vagyok a csapatom minden tagjára!
NKA Universitas Pécs–Debreceni EAC 72–59 (17–20, 25–12, 16–12, 14–15)
Pécs, 700 néző. V: Goda, Major, Nyilas.
PÉCS: Csarapics 5, ABELL 12/3, BRBAKLICS 8/6, DURMO 27, Meleg 6. Csere: Lukácsi 2, MARINKOVIC 10, Mezőfi, Rátgéber T. 2. Edző: Sebastjan Krasovec
DEBRECEN: Tyus 5/3, GÁL 9/9, WADE 8/6, Kovács Á. 4, Osztojics 9. Csere: Hőgye, Pongó Máté 5/3, SZUBOTICS 15/6, Flasár B. 4, Varga F. Edző: Pethő Ákos
Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–8. 7. p.: 17–11. 12. p.: 24–22. 18. p.: 40–31. 22. p.: 44–32. 27. p.: 51–44. 33. p.: 64–46. 39. p.: 72–59
MESTERMÉRLEG
Sebastjan Krasovec: – Az utolsó öt percben már szinte abbahagytuk a védekezést. Ennek ellenére nagyon büszke vagyok a csapatomra az előtte mutatott erőfeszítésekért, mert nekünk ez nagyon fontos találkozó volt, így megyünk tovább.
Pethő Ákos: – Azok a dobások, amiket most is bátran elvállaltunk, korábban bementek, most viszont sok nem esett be. Nem ezek alapján fogom megítélni a játékosaimat, hiszen előfordulnak ilyen találkozók is.
MVM-OSE Lions–Kometa-KVGY Kaposvári KK 98–116 (17–32, 30–33, 25–17, 26–34)
Jegyzőkönyv később.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Szolnok
|21
|20
|1
|1959–1580
|0.976
|41
|2. Szombathely
|21
|17
|4
|1915–1669
|0.905
|38
|3. Fehérvár
|21
|13
|8
|1927–1810
|0.810
|34
|4. Kaposvár
|21
|13
|8
|1928–1864
|0.810
|34
|5. Debrecen
|21
|13
|8
|1729–1738
|0.810
|34
|6. Paks
|21
|12
|9
|1881–1798
|0.786
|33
|7. Honvéd
|21
|11
|10
|1716–1667
|0.762
|32
|8. Sopron
|21
|10
|11
|1691–1687
|0.738
|31
|9. Pécs
|21
|8
|13
|1739–1769
|0.690
|29
|10. Körmend
|21
|8
|13
|1845–1956
|0.690
|29
|11. Zalaegerszeg
|21
|7
|14
|1725–1875
|0.667
|28
|12. Kecskemét
|21
|6
|15
|1664–1808
|0.643
|27
|13. Oroszlány
|21
|4
|17
|1735–1947
|0.595
|25
|14. Szeged
|21
|5
|16
|1550–1836
|0.595
|25
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat kétszer egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.