Férfi kosárlabda NB I: a Szolnok magabiztosan verte a Sopront

A listavezető házigazdák az első negyed végén öt, a félidőben pedig már 13 ponttal vezetett, a második félidőben pedig magabiztosan tartotta előnyét.

Az összecsapás legeredményesebbje a soproniak amerikai légiósa, Joshua Thompson volt 24 ponttal.

Az NKA Universitas Pécs hazai pályán a Debrecen ellen, míg a Kaposvár idegenben, az Oroszlány vendégeként győzött fölényesen.

A pécsiek elsősorban kiváló védekezésüknek köszönhetik 13 pontos sikerüket, mivel a DEAC-nak csupán 59 pontot engedélyeztek, a Kaposvár viszont elsősorban támadásban remekelt és 116 pontot szerzett.

FÉRFI NB I

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Sopron KC 89–75 (22–17, 29–21, 16–19, 22–18)

Szolnok, 1800 néző. V: Földházi, Győrffy P., Pozsonyi.

SZOLNOK: KRNJAJSZKI 20/9, DARTHARD 10/3, Rudner 7/3, BARNES 23/9, SKEENS 12. Csere: Pallai 4, Wójcik 6/3, Somogyi 3/3, Holt 4, Molnár M., Tamás D., Huszár. Edző: Vedran Bosnic

SOPRON: THOMPSON 24/15, Takács K. 4, SHERMAN 18/12, Kucsera 4, Patton 3. Csere: Meszlényi 2, Flasár Z. 5, Kovács B. 6/6, Nelson, Csendes 3/3, Hajdu P. 6. Edző: Baksa Szabolcs

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–8. 8. p.: 19–13. 14. p.: 31–25. 18. p.: 44–33. 24. p.: 56–44. 28. p.: 62–57. 33. p.: 72–59. 37. p.: 80–70. 39. p.: 87–73

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – Sok betegség és sérülés nehezítette a munkánkat, éppen ezért nagy dicséret illeti a csapatot a győzelemért, amely fontos volt, hiszen a kupasiker után új fejezetet nyitottunk. Azért is örülök az újabb sikernek, mert a válogatott szünet után mindig nehéz visszatalálni a jó ritmusba.

Baksa Szabolcs: – A Szolnok mély rotációval rendelkező, fizikailag erős, jól felépített csapat. Azokat a dolgokat, amiket gyakoroltunk a védekezési szisztémája ellen, végül nem tudtuk megvalósítani, mert elvettek tőlünk területeket, amiket szerettünk volna támadni. Adva van a feladat, hogy javuljunk az ilyen szituációk olvasásában, viszont nagyon büszke vagyok a csapatom minden tagjára!



NKA Universitas Pécs–Debreceni EAC 72–59 (17–20, 25–12, 16–12, 14–15)

Pécs, 700 néző. V: Goda, Major, Nyilas.

PÉCS: Csarapics 5, ABELL 12/3, BRBAKLICS 8/6, DURMO 27, Meleg 6. Csere: Lukácsi 2, MARINKOVIC 10, Mezőfi, Rátgéber T. 2. Edző: Sebastjan Krasovec

DEBRECEN: Tyus 5/3, GÁL 9/9, WADE 8/6, Kovács Á. 4, Osztojics 9. Csere: Hőgye, Pongó Máté 5/3, SZUBOTICS 15/6, Flasár B. 4, Varga F. Edző: Pethő Ákos

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–8. 7. p.: 17–11. 12. p.: 24–22. 18. p.: 40–31. 22. p.: 44–32. 27. p.: 51–44. 33. p.: 64–46. 39. p.: 72–59

MESTERMÉRLEG

Sebastjan Krasovec: – Az utolsó öt percben már szinte abbahagytuk a védekezést. Ennek ellenére nagyon büszke vagyok a csapatomra az előtte mutatott erőfeszítésekért, mert nekünk ez nagyon fontos találkozó volt, így megyünk tovább.

Pethő Ákos: – Azok a dobások, amiket most is bátran elvállaltunk, korábban bementek, most viszont sok nem esett be. Nem ezek alapján fogom megítélni a játékosaimat, hiszen előfordulnak ilyen találkozók is.



MVM-OSE Lions–Kometa-KVGY Kaposvári KK 98–116 (17–32, 30–33, 25–17, 26–34)

Jegyzőkönyv később.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szolnok 21 20 1 1959–1580 0.976 41 2. Szombathely 21 17 4 1915–1669 0.905 38 3. Fehérvár 21 13 8 1927–1810 0.810 34 4. Kaposvár 21 13 8 1928–1864 0.810 34 5. Debrecen 21 13 8 1729–1738 0.810 34 6. Paks 21 12 9 1881–1798 0.786 33 7. Honvéd 21 11 10 1716–1667 0.762 32 8. Sopron 21 10 11 1691–1687 0.738 31 9. Pécs 21 8 13 1739–1769 0.690 29 10. Körmend 21 8 13 1845–1956 0.690 29 11. Zalaegerszeg 21 7 14 1725–1875 0.667 28 12. Kecskemét 21 6 15 1664–1808 0.643 27 13. Oroszlány 21 4 17 1735–1947 0.595 25 14. Szeged 21 5 16 1550–1836 0.595 25

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat kétszer egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.