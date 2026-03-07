Simán döntőbe jutott a Vasas a női röplabda Extraligában

Hatalmas bravúrra lett volna szüksége a Békéscsabának, nemcsak ahhoz, hogy kiharcolja az Extraliga fináléjába jutást, de már ahhoz is, hogy egyáltalán elnyújtsa a címvédő elleni elődöntőt. Hiába küzdöttek eddig oroszlánként a viharsarkiak, hiába tartották a lépést rendre a fővárosiakkal, eddig ez is kevés volt.

Ráadásul a harmadik meccsen nem kezdtek jól, pillanatok alatt megléptek hét ponttal a piros-kékek, s ezt követően már csak kozmetikázni tudták az eredményt a vendégek. 22-nél „tízet számolt” a csabaiakra a Vasas-tábor, s ebből a hátrányból nem is volt visszaút. Ráadásul a hazaiak ezt követően sem vettek vissza a lendületből: Nagy Péternek 6:1-nél és 9:2-nél is magához is kellett rendelnie lányait, akik ekkor inkább emlékeztettek oroszlánok helyett riadt nyuszikra. Ezután ugyan sikerült visszazárkózniuk négy pontra, de 18-nál megint tíz volt közte, s ezt a szettet végül 12-re nyerték a fővárosiak. A harmadikban sem tudtak mit kezdeni a kőkemény Vasas-szervákkal, de igazából nem volt olyan játékelem, amiben a hazaiak fölé tudtak volna kerekedni. Egyszer ugyan nyolcpontos hátrányból még vissza tudtak kapaszkodni háromra, de a vége így is sima lett, így két szorosabb meccs után, a harmadikon fölényesen vívták ki a döntőbe jutást a fővárosiak, míg az amúgy többre érdemes csabaiak számára maradt a bronzérem kiharcolásának lehetősége.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO NŐI EXTRALIGA

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

VASAS ÓBUDA–MBH-BÉKÉSCSABA 3:0 (15, 12, 16)

Folyondár utca, 510 néző. V: Szabó P., Kiss Z.

VASAS ÓBUDA: Ariail 8, Leite 3, OHWOBETE 11, Papp 8, SUNDERLÍKOVÁ 14, GLEMBOCZKI 10. Csere: Juhár (liberó), Boskó, Zsombók E. Edző: Janisz Athanaszopulosz

BÉKÉSCSABA: SCHLEGEL MOSEGUI 11, Orosz 6, Robinson 3, Németh L., Krivosijszka 6, Allard 1. Csere: Kertész (liberó), Gajdács 1, Kump 1, Isanovic 1. Edző: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 4:3, 9:4, 12:5, 13:9, 18:10, 23:12, 24:14. 2. játszma: 3:0, 7:1, 10:6, 16:7, 19:8, 24:11. 3. játszma: 4:1, 6:4, 14:6, 15:12, 23:14, 24:16

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Vasas Óbuda javára

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – Jobb csapat voltunk, kontrolláltuk a meccset. Az előző két mérkőzéssel ellentétben most az elejétől kezdve jól fókuszáltunk és domináltunk, így pedig megérdemelten nyertünk és jutottunk a döntőbe.

Nagy Péter: – Nehéz értékelni a meccset, már a kezdés megalapozta a gyenge teljesítményünket. A megbeszélt taktikai elemeket sem tartottuk be, két kulcsjátékosom pedig kifejezetten gyengén játszott. Ugyan a Vasas győzelme volt a realitás, de attól még sokkal harcosabban kellett volna játszanunk.