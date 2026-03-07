Nemzeti Sportrádió

Közel 100 millió forintos támogatásban részesül a Haladás

2026.03.07. 19:28
Fotó: Vámos Zoltán/FB
Haladás támogatás NB III
Vas vármegye főispánja, Vámos Zoltán a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Haladás labdarúgócsapatát üzemeltető kft. a 2026-os naptári évre közel 100 millió forintos támogatásban részesül.

Vámos Zoltán Vas vármegyei főispán, aki a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje Szombathelyen és környékén, a hivatalos Facebook-oldalán számolt be róla, hogy a korábban pénzügyi gondokkal küszködő Haladás pénzügyi támogatást kapott: a labdarúgócsapatot üzemeltető kft. a 2026-os naptári évre közel 100 millió forintos támogatásban részesül a Sportállamtitkárság döntése értelmében, amely fedezi a Haladás Sportkomplexum használatának költségeit.

Emellett a Haladás VSE-nek átutalták az idei évre a kiemelt vidéki egyesületeknek járó, 250 millió forintos támogatást, amely így több száz sportoló nyugodt felkészülését biztosítja.

 

 

