Közel 100 millió forintos támogatásban részesül a Haladás

Vámos Zoltán Vas vármegyei főispán, aki a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje Szombathelyen és környékén, a hivatalos Facebook-oldalán számolt be róla, hogy a korábban pénzügyi gondokkal küszködő Haladás pénzügyi támogatást kapott: a labdarúgócsapatot üzemeltető kft. a 2026-os naptári évre közel 100 millió forintos támogatásban részesül a Sportállamtitkárság döntése értelmében, amely fedezi a Haladás Sportkomplexum használatának költségeit.

Emellett a Haladás VSE-nek átutalták az idei évre a kiemelt vidéki egyesületeknek járó, 250 millió forintos támogatást, amely így több száz sportoló nyugodt felkészülését biztosítja.