Betlehem Dávid és Késely Ajna az 1500 m gyors bajnoka

2026.03.07. 18:26
Betlehem Dávid a világranglista második idejét érő eredménnyel nyert (Fotó: Czinege Melinda, archív)
Duplázott a veszprémi úszó ob-n Betlehem Dávid, szombaton nyert 1500 gyorson is, a nőknél Késely Ajna győzött.

Az idei világranglista második idejét érő eredménnyel nyerte meg Betlehem Dávid Veszprémben a hosszútávúszó medencés országos bajnokságon az 1500 méter gyorsot, vagyis az újra Szokolai László irányításával készülő klasszisunk duplázott ezen az ob-n, hiszen csütörtökön 10 kilométeren is ő volt a leggyorsabb.

A szezon ezen időszakában persze még kevesen versenyeznek a távon, így ezt a második legjobb idős kitételt kezeljük a helyén, a 15:03-as eredmény ugyanakkor így, márciusban kifejezetten jónak mondható, és mindenképpen biztató a folytatást illetően.

Az ezüstéremért hatalmas csata zajlott: Rasovszky Kristóf négy századdal (!) előzte Kovács-Seres Hunort.

A hölgyeknél „békésebb” vizeken zajlott a küzdelem, itt Késely Ajna nyert a két nyílt vízen tavaly érmeket halmozó Mihályvári-Farkas Viktória és Fábián Bettina előtt.

„Ki tudtam pihenni magam a csütörtöki tíz kilométer után, azt, azt nem mondom, hogy ez a szombati ezerötszáz méter kellemes volt, de ritmusos úszás mindenképpen. A taktika az volt, hogy már a második százon elindulok, bírtam is az iramot a végéig, így pozitív érzésekkel zártam ezt a bajnokságot” – értékelt a csütörtöki bronz után ezúttal aranyat szerző Késely Ajna.

Késelytől mindössze hat másodperccel maradt el Jackl Vivien (aki pénteken délután érkezett haza a háromhetes ománi edzőtáborból) – ő a szabályok értelmében a 18–19 évesek között úszott (és lett természetesen magyar bajnok), ám időeredménye azt sejteti, hogy talán ismét visszatalált a korábbi, sikeres útra régi-új edzője, Kocsis Márta irányítása alatt.

HOSSZÚTÁVÚSZÓ MEDENCÉS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, VESZPRÉM
1500 m gyors
Férfiak. Országos bajnok: Betlehem Dávid (FTC, edző: Szokolai László) 15:03.83, 2. Rasovszky Kristóf (FTC) 15:34.94, 3. Kovács-Seres Hunor (DKSE) 15:34.98
Nők. Ob: Késely Ajna (BVSC-Zugló, e: Kovács Ottó) 16:31.42, 2. Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 16:43.93, 3. Fábián Bettina (FTC) 16:57.32

 

