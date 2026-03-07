NB I: Újpest FC–Paksi FC

LABDARÚGÓ NB I

25. FORDULÓ

ÚJPEST FC–PAKSI FC – élőben az NSO-n!

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 19.30 (TV: M4 Sport). Vezeti: Rúsz

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ Kereken 50-szer csaptak eddig össze az NB I-ben, az utóbbi években eredményesebb tolnaiak 2022-ben fordították a maguk javára az örökmérleget, amely most 15 újpesti sikert, 16 döntetlent és 19 paksi győzelmet mutat. A gólátlag 3.0/mérkőzés, az előző 15 egymás elleni bajnokijukon egy kivétellel mindig volt legalább 3 találat.

♦ Volt egy időszak, amikor a Paks az Újpest mumusának számított, hiszen 2009 és 2013 nyara között 10 meccsükből csak egyet tudtak megnyerni a fővárosiak. 2016-tól 2021-ig viszont a tolnaiak 16 találkozón keresztül képtelenek voltak legyőzni a lila-fehéreket. Azóta 14 mérkőzésből 8-at nyertek meg a paksiak, és csak 5-öt az újpestiek. Ebben a bajnokságban mind a kétszer az aktuális vendégcsapat bizonyult jobbnak: előbb a Paks 2–1-re, majd az Újpest 3–1-re. A lila-fehérek a korábbi ideiglenes vezetőedzőjük, Bodor Boldizsár bemutatkozó meccsén ezzel a sikerrel vették el a tolnaiak idénybeli otthoni veretlenségét.

♦ A lila-fehérek pályaválasztásával ez lesz a 25. bajnokijuk, a mérleg minimális különbséggel billen a tolnaiak felé: 7 újpesti diadal, 9 iksz, 8 paksi győzelem. A fővárosiak az előző 3 alkalommal nyeretlenek maradtak Bognár György együttesével szemben (1 iksz, 2 vereség), sőt, a legutóbbi 5 újpesti találkozójukból is csak egyet tudtak megnyerni: 2023 áprilisában Nemanja Antonov 84. percben értékesített tizenegyesével 3–2-re.

♦ Az Újpest előző 3 bajnoki mérkőzése egyaránt 2–1-es eredménnyel végződött, ezek közül a DVSC és a DVTK elleni hazai találkozóját megnyerte, legutóbb viszont Győrben előnyről, ugyanilyen különbséggel alulmaradt. Szélesi Zoltán együttese a tavaszi nyitányon Nyíregyházán 1–1-et játszott, azóta viszont nem ikszelt: 2 győzelem és 3 vereség a mérlege.

♦ Hiába vezetett, sorozatban az 5. bajnokiját bukta el Kisvárdán a Paks (1–2), ilyen negatív szériája legutóbb 2024 március-áprilisában volt a klubnak. Ha a DVTK ellen otthon 6–2-re elvesztett kupameccset is hozzávesszük, akkor sorozatban 6 vereségnél jár a tolnai csapat, ilyenre pedig még sosem volt példa Bognár György irányításával. Ha az atomvárosiak Újpesten is alulmaradnak, akkor beállítják a klubrekordnak számító, hatmeccses élvonalbeli vereségszériájukat, amely 2007 májusa és augusztusa között, Lengyel Ferenc edzősége idején jött össze.

♦ A lila-fehérek 4–2–6-os mérlegükkel csak két csapatot előznek meg a hazai táblázaton, ráadásul egálban a második legkevesebb gólt szerezték, 14-et. Tavasszal mindkét győzelmüket a Szusza-stadionban aratták.

♦ A Paks 5–3–4-es mérlegével a 6. helyen áll a vendégtabellán, a tavaszt látogatóként egy felcsúti győzelemmel kezdte, ezután viszont Debrecenben és Kisvárdán is egy-egy góllal maradt alul.