Továbbjutott a BVSC, búcsúzott a Vasas és a Szolnok a férfi vízilabda Eurokupában

Parázs csatát hozott a BVSC és a Vasas összecsapása a Laky uszodában, a férfi vízilabda Eurokupa nyolcaddöntőjének visszavágóján.

A február 25-ei első mérkőzésen a Vasas a Komjádi uszodában 11–8-ra nyert, és eleinte szombat este is kézben tartotta a csatát, a második negyed derekáig két gólon belül maradt. Másfél perccel a nagyszünet előtt azonban megindult Varga Dániel együttese: amíg emberhátrányban egyre hatékonyabban védekezett, Mészáros Mátyás egy tizedmásodperccel a dudaszó előtt 11–7-re módosította az állást, ekkor állt először továbbjutásra a Vasutas.

A fordulás után sem volt megállás – 6–0-s hazai sorozat után lőtt gólt ismét a Vasas, amely ugyan a harmadik negyed hajrájában ugyan feljött négy gólra (14–7-ről 14–10-re), nem harcolta ki a továbbjutást: a BVSC meg sem állt 20 gólig, a hazai drukkerek néhány perccel a meccs vége előtt már a negyeddöntőbe jutásnak tapsoltak.

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, nyolcaddöntő, visszavágók

BVSC-Manna ABC–VasasPlaket 20–13 (5–4, 6–3, 4–3, 5–3)

Laky uszoda, 700 néző. V: Teixido (spanyol), Ivanovszki (montenegrói).

BVSC: GYAPJAS V. – Ekler Zs. 2, Tátrai D. 2, MÉSZÁROS M. 4, BATIZI 3, Csacsovszky E. 1, SUSIASVILI 3. Csere: Csapó M. 1, Jansik D. 1, Szeghalmi 1, Kovács P., Bundschuh 2, Simon B. Edző: Varga Dániel

VASAS: Mizsei – Bátori 1, Várnai 2, DJURDJICS 4, Foszkolosz, Gyárfás T., Csorba. Csere: Fernandes (kapus), Lakatos S. 2, Gábor L., Sélley-Rauscher, Dala D., SZALAI P. 4, Ragács. Megbízott edző: Kovács Róbert

Emberelőny-kihasználás: 9/4, ill. 15/6. Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 2/2. Kipontozódott: Tátrai D. (27. p.), Szeghalmi (31. p.). Kiállítva (végleg, cserével): Gyárfás T. (32. p.). Kiállítva: Kovács Róbert (25. p.)

Továbbjutott: a BVSC, 28–24-es összesítéssel

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – A hétgólos győzelem egy ilyen jó Vasas ellen azt mutatja, hogy jól tettük a dolgunkat, az elejétől a végéig domináltunk. Ha a következő fontos meccseken is így elkapjuk a fonalat, ott is ilyen remekül teljesíthetünk. Sokat dolgoztunk rajta: nem a jó játék eredménye a megfelelő állapot, hanem a megfelelő állapot eredménye a jó játék.

Kovács Róbert (másodedző): – Az első félidőben tartottuk a lépést, de már akkor is folyamatosan szaladtunk az eredmény után, nem jöttek sem a védések, sem a blokkok. Ezután feljebb kapcsolt a BVSC, azt a tempót már nem tudtuk lekövetni, húsz kapott góllal nem lehet meccset nyerni. A BVSC úgy játszott, ahogy egy Eurokupa-nyolcaddöntőben kell.

Jadran Split (horvát)–Szolnoki Dózsa 21–14 (6–3, 3–0, 7–6, 5–5)

Továbbjutott: a Jadran Split kettős győzelemmel, 36–24-es összesítéssel.

Jegyzőkönyvek hamarosan.