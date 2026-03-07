Férfi kézilabda NB I: szeptember után nyert újra a Budakalász

A somogyiak egyszer sem vezettek a mérkőzésen. Mátés István 11 góllal, Nagy Tibor 14 védéssel járult hozzá a sikerhez. Csapatuk szeptember 27-e után nyert ismét az élvonalban.

A csurgói Kiss Bence hétszer volt eredményes, Rok Zaponsek tíz védéssel zárt.

A Tatabánya házigazdaként 30–24-re legyőzte a Balatonfüredet, a válogatott Krakovszki Bence hat, Éles Benedek és Papp Tamás öt-öt találattal zárt a hazaiaknál. A túloldalon a szlovén válogatott Tim Rozman nyolc alkalommal volt eredményes.

A Ferencváros 14 góllal nyert a NEKA otthonában. Győri Kristóf 13 védéssel és egy góllal, fivére, Győri Mátyás hét, Karai Miklós hat találattal vette ki részét a sikerből.

A kiesés elkerüléséért harcoló csapatok mérkőzésén 22–22-es döntetlent született a Budai Farkasok-Rév–Carbonex-Komló mérkőzésen.

A 49. percben még 19–16-ra vezettek a vendéglátók, innen fordított a rivális, és már csak hét perc maradt hátra, ám végül mindkét gárdának meg kellett elégednie az egy-egy ponttal.

A döntetlennel a Komló változatlanul utolsó előtti, és két pont a hátránya a Farkasokkal szemben. A hazaiaknál Csengeri Hunor kilenc, Juhász Ádám pedig hat, a túloldalon Váczi Milán öt gólt dobott.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 18. FORDULÓ

CYEB-Budakalász–Csurgói KK 23–22 (12–11)

Budakalász, 260 néző. V: Felhő, Öcsi.

BUDAKALÁSZ: NAGY. T – Varjú, Korbel 1, MÁTÉS 11 (4), FEKETE G. 1, Fórizs 3, Száva 2. Csere: TAKÁCS Á. (kapus), Polcar 1, Vuleta, Kovács Á. 1, Dávid M. 1, Forgács 1, Szujó 1, Tájok. Edző: Csoknyai István

CSURGÓ: Váczi D. – Maracskó 2, Brajovics 2, KISS B. 7, Ratkovics, Herceg 3, Bazsó 1. Csere: ZAPONSEK (kapus), D. ALILOVIC 4 (3), Németh B., Pipp 2 (1), Gábor M., Vasvári, Rotim, Szűcs B. 1, Horváth P. Edző: Alem Toszkics

Az eredmény alakulása. 7. perc: 4–2. 15. p.: 12–7. 21.p.: 12–11. 37. p.: 14–14. 48.p.: 19–19. 56.p.: 21–20. Kiállítások: 4, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 7/4

MESTERMÉRLEG

Csoknyai István: – Nagy küzdelmet hozott a mérkőzés. Védekezésben nagyon feszesen és szervezetten játszottunk, igyekeztünk külön figyelni az ellenfél jó átlövőire és irányítóira. Voltak olyan periódusok, amikor talán lezárhattuk volna a mérkőzést, de mi is sokat hibáztunk, főként támadásban. Mátés István extrát nyújtott, a kapusaink pedig kiváló teljesítményt tettek hozzá a csapat játékához.

Alem Toszkics: – Tisztában voltunk vele, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Nem úgy alakultak a dolgok a pályán, ahogyan készültünk rá.



Liqui Moly NEKA–FTC-Green Collect 21–35 (8–20)

Balatonboglár, 401 néző. V: Horváth P., Marton.

NEKA: Podoba – Szücs B. 3, Kathi 1, Tóth L., Bugyáki, Kovács T. 4, Kovács D. 2. Csere: Koncz (kapus), Mészáros M., Török Á. 4, Vári 1, Kardos 2, Balogh D. 3, Szepesi, Gazsó 1 (1), Grünfelder. Edző: Sótonyi László

FTC: GYŐRI K. 1 – Csanálosi 3 (2), Ancsin 2, Csörgő 3, KARAI 6, GYŐRI M. 7, Kovacsics. Csere: Hajós (kapus), Debreczeni 1, Juhász Á., TÓTH P. 5, Koller 4, Füzi 2, Bujdosó 1 (1), Czabula. Edző: Pásztor István

Az eredmény alakulása. 3. perc: 1–2. 9. p.: 1–7. 17. p.: 5–13. 19. p.: 7–13. 24. p.: 8–15. 32. p.: 9–21. 35. p.: 9–23. 40. p.: 10–23. 46. p.: 13–27. 49. p.: 15–27. 51. p.: 15–29. Kiállítások: 2, ill. 12 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László: – Teljesen egyértelmű, unalmas meccs volt. Nekünk semmi nem jött össze, bármeddig is játszottunk volna a meccset, vereség lett volna a vége. Ha nem tartjuk be a taktikát, akkor nem tudunk eredményesek lenni. Az ellenfél kihasználta az erőfölényét, ránk erőltette az akaratát. Nekünk ebből tanulnunk kell.

Pásztor István: – Jó érzés ilyenkor a pálya szélén állni, örülök, hogy hétről hétre minden meccsre úgy készülünk, mintha az az egy lenne a világon – így tettünk most is. Nagy dicséret jár a csapatnak, amit megbeszéltünk, mindent visszakaptam, elöl és hátul is. Tóth Leventét jól le tudtuk védekezni, ez pedig nagyon sokat segített abban, hogy meg tudtuk verni idegenben a NEKA-t, ami odahaza nem sikerült, és az fájó pont a csapatnak.



Mol Tatabánya KC–Balatonfüredi KSE 30–24 (11–13)

Tatabánya, 1948 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.

TATABÁNYA: Andó – Rodríguez P. 3, Mosindi 4, Zsitnyikov 1, Vajda H. 2, Éles B. 5 (1), KRAKOVSZKI B. 6 (1). Csere: Székely (kapus), Havran 1, PAPP T. 5, Taleszki, Terjék 1, Lemos, Sztraka 2. Edző: Tóth Edmond

BALATONFÜRED: Deményi – ROZMAN 8 (1), Fekete B. 2, Garajszki, Szretenovics, Varga M. 1, Melnyicsuk 3(2). Csere: FÜSTÖS Á. (kapus), Bóka 2, Németh B. 4, SIMOTICS 4. Edző: Kis Ákos

Az eredmény alakulása. 10. perc: 4–4. 19. p.: 8–6. 27. p.: 11–11. 31. p.: 11–14. 39. p.: 14–18. 50. p.: 21–21. 57. p.: 27–22. Kiállítások: 6, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – Talán közhely, de ez a szív diadala volt. Most éreztem elősz azt, hogy akarja a csapat a győzelmet, és megy is neki a játék. Az ellenfél jó védekezett, nem találtuk rá a megoldást az első félidőben, és a szünetben érezte mindenki, hogy magasabb sebességre kell kapcsolni. A második félidő felénél megváltozott a hangulat, látszott, hogy ezt a meccset meg fogjuk nyerni.

Kis Ákos: – Csalódott vagyok, a meccs képe alapján ez a különbség nem reális. Közel ötven percig meg tudtuk valósítani, amit elképzeltünk, de egy szoros meccset nem lehet úgy megnyerni , hogy négy labdát is az ellenfél kezébe dobunk, ezzel demoralizáltuk magunkat. A második félidőben a kapusteljesítmény nem támogatta a védekezésünket, és nem volt elég friss embereünk sem.

Budai Farkasok-Rév–Carbonex-Komló 22–22 (10–10)

Jegyzőkönyv később.