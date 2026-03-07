Niké Liga: győzelemmel kezdte a rájátszást az FC Kassa

A kassai sárga-kékek vezetőedzője, Peter Cernák több helyen is változtatott a kezdőcsapaton a múlt heti, Michalovce elleni találkozóhoz képest. A csapatkapitány Krivák visszatért az eltiltott Kruzliak helyére, a sérült Magda posztján pedig a fiatal védő, Durko kapott lehetőséget.

A mérkőzés elején a hazaiak játszottak veszélyesebben. A 4. percben Rehus beadása után Perisics lőtt a tizenhatos vonaláról, de a labda kevéssel a léc fölé szállt. Két perccel később Sovic került nagy helyzetbe: Perisics indítása után egyedül vezethette a labdát a kapura, de Katics kapus bravúrral hárított. A másik oldalon Dabrowski is résen volt, amikor Soares próbálkozott.

A hazai fölény a 36. percben érett góllá. Perisics tört be a tizenhatoson belülre, ahol Krizan szabálytalanul állította meg, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A labda mögé a sértett állt, és magabiztosan értékesítette a tizenegyest.

A második félidőt aktívabban kezdték a vendégek, de a kassai védelem és Dabrowski kapus jól állta a sarat. A hazaiak fokozatosan ismét átvették az irányítást, és sorra alakították ki a helyzeteket. Perisics és Sovic újabb lehetőségeket dolgozott ki, de Katics több alkalommal is megmentette csapatát.

A 75. percben azonban megszületett a döntést jelentő második találat. Röviden elvégzett szöglet után Gallovic ívelt a kapu elé, ahol Krivák érkezett, és közelről a hálóba fejelt.

A hajrában még mindkét csapat előtt adódott lehetőség, de az eredmény már nem változott, maradt a kassai siker. 2–0

A kassai együttes a következő fordulóban Rózsahegyen lép pályára, majd március 22-én az Eperjes csapatát fogadja.

NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, ALSÓHÁZ

1. FORDULÓ

FC Kassa–Trencín (Trencsén) 2–0 (Perisics 37. – 11-esből, Krivák 75.)