Osztrák hokiliga: nagy pofont kapott a Ferencváros hazai pályán a Graztól

2026.02.15. 18:16
(Fotó: facebook.com/win2dayICE)
Az osztrák bázisú nemzetközi jégkorongbajnokság, az ICE HL vasárnapi játéknapján a liga mindkét magyar csapata hazai pályán játszott: a Volán lezárta rossz sorozatát és nyolc nyeretlen bajnoki után győzött ismét, míg a Ferencváros csúnya verést kapott az első helyre hajtó Graztól.

Komolyan gondolja az alapszakasz-győzelmet a Graz 99ers (miért is ne tenné?) – legalábbis ez derült ki a Fradi elleni mérkőzés első harmadának első 19 percéből. Hiába játszotta a párharcot megelőzően legutóbbi meccsét még januárban az osztrák együttes, éppen olyan lendülettel lépett jégre, amire a pénteken a Villach ellen küzdő Ferencvárostól számítottunk volna. Nem sokat kellett várni, hogy a vendégek mezőnyfölénye góllá érjen a Tüskecsarnokban: Marcus Vela jól tette bele az ütőjét egy távoli lövés után a korong útjába, Nagy Kristóf tehetetlen volt. A következő gólt is a kanadai támadó szerezte, és 14 perc játék után már néggyel mentek az osztrákok, úgy nézett ki, „nem rúg labdába” a Fradi vasárnap. 

Azért egy jó perce volt a harmad legvégén a zöld-fehéreknek, először Rasmus Bengtsson lőtt gólt távolról, majd az első támadósor villant meg, 4–2-re módosítva az állást. Máris kevésbé tűnt kilátástalannak a helyzet. Csakhogy az első szünetben összeszedte magát a Graz, folytatta, amit az addigiakban majdnem végig jól csinált. Az ötödik kapott gól után kapust cserélt a Fradi, de Bálizs Bencét is hamar felavatták az osztrákok. A második húsz percben hármat lőtt a Graz, de ezúttal egy válasza sem volt az FTC-nek. Az utolsó harmadban még egyszer-egyszer a Graz és a Fradi is betalált, ezzel az osztrákok 8–3-ra legyőzték Budapesten a Ferencvárost.

A Hydro Fehérvár AV19 közvetlen riválisát látta vendégül. A hatpontos rangadót remekül kezdte Ted Dent együttese, a kilencedik perc végén, emberelőnyben Darren Archibald piszkált bele jó érzékkel Tim Campbell távoli löketébe. Gyorsan jött a válasz, Nyikita Scserbak egalizált, majd Maximilian Rebernig révén, másfél perccel a szünet előtt már vezetett a Villach. Ám itt még nem ért véget az eseménydús első harmad, emberelőnyben Anze Kuralt volt eredményes.

A második játékrészre sem maradtak gólok és izgalmak nélkül a szurkolók, öt perc után Max Gerlach révén vezetett a Volán, ám hét perccel a harmad vége előtt John Hughes egyenlített. Azonban volt még egy csavar ebben a harmadban, húsz másodperccel később Gerlach ismét beköszönt, így újra vezetett a Fehérvár. Mindössze huszonnégy másodperc telt el a harmadik játékrészből, amikor ismét egyenlő lett az állás, öt a négy ellen Rebernig kotort be egy kipattanót. Óvatosabban támadtak a felek, az 51. percben ismét a kék-fehérekhez került az előny, Erdély Csanád talált be közelről. Nyomott a Villach, de a Volán jól kontrollálta a végjátékot, nem engedte vissza ismét ellenfelét, a Fehérvár nyert, és egy hosszú nyeretlenségi sorozatot tudott lezárni.

JÉGKORONG 
ICEHL, ALAPSZAKASZ
FTC-TELEKOM–GRAZ 99ERS (osztrák) 3–8 (2–4, 0–3, 1–1) 
Tüskecsarnok, 1770 néző. V: Piragic (horvát), Smetana (osztrák), Váczi, Zgonc (szlovén). 
FTC: Nagy Kristóf (Bálizs) – Bengtsson 1, Lindgren (2) / Hudec, Horváth M. / Tyni, Tóth Gergely / Seregély Máté, Molnár D. – Shaw (1), KESTILÄ 1 (1), G. Green 1 (1) / Tammela, Coulter, Antonen / Nagy Krisztián, Mihalik A., Sofron / Galajda (1), Mattyasovszky, Laskawy. Edző: Timo Saarikoski
GRAZ: Lagacé – KOTKANSALO 1 (2), Holzer / Hora 1 (1), Reiner (1) / STAPELFELDT (1), Zündel 1 – K. ROY (3), VELA 3 (1), CURRIE 1 (2) / P. Huber, Haudum (1), Conley / Collins 1, Schiechl (1), Ganahl / Moosbrugger, Kainz, Feldner (1). Edző: Daniel Lacroix
Kapura lövések: 23–40. 
Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 2/2.

MESTERMÉRLEG
Timo Saarikoski: – Nem volt esélyünk, annyival erősebb, gyorsabb, keményebb volt az ellenfél. Megpróbálhatnánk megmagyarázni ezt a vereséget, és kifogásokat keresni, de egyszerűen jobb volt a Graz, ezért el kell fogadnunk az eredményt, és megtanulni, hogyan játszik egy topcsapat a ligában. 
Daniel Lacroix: – Több energiával játszottunk, hiszen az ellenfél kevesebb mint 24 órával korábban még jégen volt. Néhány srác most tért vissza a sérülésből, és ők is hozzá tudtak tenni a teljesítményünkhöz. Harcoltunk a korongért, mindenhova mi akartunk odaérni elsőként, magabiztosan és kombinatívan játszottunk. 

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC VILLACH 5–4 (2–2, 2–1, 1–1)
MET Aréna, 3989 néző. V: Hronsky (szlovák), Ofner (osztrák), Jedlicka (szkovák), Puff (osztrák).
FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Messner / Kiss R., Campbell (1) / Horváth Donát, Stajnoch / Falus – ERDÉLY 1 (2), Richards (1), GERLACH 2 (2) / Cheek (1), Hári, KURALT 1 / ARCHIBALD 1, Kulmala, Terbócs / Mihály, Németh, Magosi. Edző: Ted Dent
VILLACH: Cannata – Wall (1), Katic / Lindner (1), Uschan / Prodinger, Raspotnig / Tschurnig – Hutchison (1), Helewka (1), J. HUGHES 1 / REBERNIG 2, HANCOCK (2), Scserbak 1 (1) / Wallenta, Budgell, Teasdale / Van Nes, Maxa, Sintschnig. Edző: Pierre Allard
Kapura lövések: 42–29.
Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Jól álltunk bele a találkozóba, éhesen kezdtünk, sokat korcsolyáztunk és a korong inkább az ő harmadukban volt. A Villach is keményen játszott, dicséret illeti őket. Nagyon sok jó dolgot láttam a csapattól, erre a küzdőszellemre kell építünk a folytatásban is.
Pierre Allard: – Keményen kezdett a Fehérvár, nagy nyomást helyeztek ránk az első játékrész elején. Kellett idő, mire felzárkóztunk hozzájuk, később elég hullámzó volt a játék. A semleges harmadban nagyon sok korongot elszórtunk, és ennek megfizettük az árát. 

 MGYHGYHVVL–KGk 
1. Klagenfurt4326458152–103+4991 
2. Graz4324667149–93+5690 
3. Salzburg44236312148–96+5284 
4. Bozen Südtirol43233512152–115+3780 
5. Olimpija Ljubljana43216214162–123+3977 
6. Pustertal Wölfe43223315145–120+2575 
7. Vienna Capitals43173419108–123–1561 
8. Villach44163421141–148–758 
9. Fehérvár AV1943162520101–137–3657 
10. Linz43146122134–139–555 
11. FTC44141623116–163–4750 
12. Vorarlberg4294425101–161–6039 
13. Innsbruck4454332105–193–8826 
AZ ÁLLÁS

 

 

Hydro Fehérvár AV19 FTC Ferencváros jégkorong jégkorong osztrák hokiliga Fehérvár AV19
