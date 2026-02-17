Mariano Gómez: Minden esélyünk megvan a továbbjutásra!

Mariano Gómez számára a futball nem hobbit jelentett, hanem esélyt a jobb életre. Egészen fiatalon elhatározta, hogy egyszer Európában szeretne futballozni. Argentínában az Union Santa Fé csapatában játszott az élvonalban, majd Spanyolországban több idényt töltött el a másod- és harmad­osztályban, erősítette az Ibizát, az Atlético Madrid második csapatát, az Algecirast, a Racing Ferrolt és a Badajozt is, mostanra argentin-spanyol kettős állampolgár. A 27 éves belső védő a télen érkezett a Ferencvároshoz az FC Zürichtől, amelyben 2024 óta futballozott, a magyar csapatnál hamar kiderült, remek felépítésével (194 centiméter) és labdabiztosságával erőssége lesz a védelemnek.

„Robbie Keane vezetőedző futballról alkotott elképzelése nagyon közel áll hozzám. A szellemisége, a mindennapi motivációja mindannyiunk számára példaértékű. Úgy érzem, a csapattársaim hamar elfogadtak, a beilleszkedési időszakon túl vagyok, most már csak a minél jobb teljesítményre kell összpontosítanom. Az Újpest ellen három-nullára megnyert derbin a tűzkeresztségen is átestem, megszereztem első gólomat.”

Mariano Gómez sohasem játszott még Bulgáriában, reméli, csütörtökön legalább döntetlent ér el az FTC-vel a Ludogorec otthonában (Fotó: Árvai Károly)

Az Európa-liga rájátszásában a Ludogorec vendége lesz a Ferencváros, a csapat csütörtökön 21 órától lép pályára. A dél-amerikai hátvéd eddigi pályafutása során mindössze négy Konferencialiga-selejtezőn lépett pályára, az FC Zürich együttesével játszott a harmadik számú európai kupasorozatban, az Európa-liga rájátszása ebből a szempontból a legmagasabb szint lesz neki. A tét a legjobb tizenhat közé jutás.

„Mindenképpen szeretnénk ott lenni a tizenhat között. A csapat nagyszerűen szerepelt az alapszakaszban, pedig egyik rivális sem volt könnyű ellenfél. A Ludogorec ellen is két nehéz mérkőzés vár ránk, de minden esélyünk megvan, hogy sikerrel vegyük a rájátszást. Ez lesz az első mérkőzésem a nemzetközi kupában a Fradival, izgatottan várom a találkozót. Korábban sosem játszottam még Bulgáriában, jó lenne legalább döntetlennel hazatérni.”

Mariano Gómez családjával költözött a magyar fővárosba, némi keresgélés után úgy döntött, a budai oldalon bérel lakást. A tavasszal pedig Argentínában élő testvére és szülei is meglátogatják.

„Szeretném megmutatni nekik, milyen csodálatos helyre kerültem. A Ferencvárosnál máris nagyon jól érzem magamat, Budapest gyönyörű város, a szüleimnek egyelőre csupán fotókon tudtam megmutatni a stadiont és a várost. A tavasszal személyesen is elviszem őket a Groupama Arénába, az idény végén pedig remélhetőleg első Magyarországon szerzett aranyérmemet is hazaküldhetem nekik.”

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS

FEBRUÁR 19., CSÜTÖRTÖK

21.00: PFC Ludogorec (bolgár)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!