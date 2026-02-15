Önbecsülés helyett – Thury Gábor jegyzete

NOHA A PAKS–DVTK mérkőzés előtt a hazaiak fogadkoztak, a Magyar Kupában hét közben elszenvedett 6—2-es vereséget és kiesést hozó találkozót követően a bajnoki pontok mellett az önbecsülésükért is küzdenek, nem sikerült visszavágni. A Diósgyőr 2–1-re győzött, a paksiak a Ferencvárostól és a Debrecentől elszenvedett egyaránt 1–0-s vereség után ismét egy góllal kaptak ki. Az általában csapkodó játékot hozó találkozón Windecker József tizenegyesből megszerezhette volna a vezetést, de kihagyta a büntetőt, a győzelem elúszott. A párosítás legutóbbi hét mérkőzéséből a vendégek ötödik győzelmüket aratták. Csupán egyvalami bizonyosodott be: előtte mindkét fél azt nyilatkozta, a bajnoki más lesz, mint a kupameccs. Tényleg más lett… Ugyanakkor a Paks hullámvölgyére még az sem magyarázat, hogy a nyári és téli átigazolás során két alapembere, Ötvös Bence és Osváth Attila is az FTC-be igazolt.

Mivel pénteken a DVSC a Megyeri úton 2–1-re kikapott a magára találni látszó Újpesttől, a Paks győzelme esetén felkapaszkodhatott volna a dobogóra. Amúgy a forduló eddig lejátszott meccsein a színvonal nem verdeste az eget, ám el kell ismerni, izgalmakban nem volt hiány. Az elmúlt időszakban a győztes útra visszataláló Ferencváros idegenben váratlan vereséget szenvedett, a ZTE 3–1-re győzte le, ez még akkor is meglepetés, ha Ibrahim Cissé kiállítása miatt több mint egy órát emberhátrányban küzdöttek a vendégek. Nemrég a Fradi–ZTE találkozón a Groupama Arénában az Egerszeg kulturált futballal verte meg a házigazdát, szombaton a pályán kevesebb volt a „kultúra”, mint a küzdelem. Ám tény, a latin stílus bevált Zalaegerszegen.

Ami a bajnoki címvédőt illeti, a kiegyenesedést követően ismét nehéz helyzetbe lavírozta magát, csütörtökön következik az Európa-ligában a Ludogorec Razgradban, aztán folytatódik a bajnoki verkli. Évekig hangoztattuk, a

Ferencváros egyeduralkodó, ezért nem izgalmas a bajnokság, nos, ebben az évadban ez nem igaz, minden pontért nagyon meg kell küzdenie. Ha a Győr legyőzi a Kisvárdát, nevető harmadik lehet. Annyiban mindenképpen, hogy a tabella élére állhat.

Bár az elmúlt két nap eredményei alapján semmire sincsen biztosíték.