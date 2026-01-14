A Fradi nem fogadta el az első angol ajánlatot sem; a Lazio lemond Tóth Alexről
„A következő Szoboszlai érkezhet” – így várják a Bournemouthhoz Tóth Alexet
A Sky Sports híre szerint a Bournemouth első ajánlata a ferencvárosi Tóth Alex játékjogáért nagyjából 7 millió fontot plusz bónuszokat, így összesen 8.6 millió fontot tartalmazott (9.3 millió euró). Ezt az ajánlatot a Ferencváros elutasította, de a kapcsolat nem szakadt meg a klubok között, újabb ajánlatra lehet számítani az angolok részéről.
A Sky Sports a cikkében megjegyzi, hogy a Ferencváros nem szeretné minden áron már a télen értékesíteni Tóthot, hiszen Varga Barnabás már távozott, és így egyszerre két kulcsemberét veszíthetné el a csapat, de megfelelő ajánlat esetén nem állnak az útjába. A szerző azt is hozzáteszi, hogy Tóth Alexet tavaly télen kölcsönadta volna a Ferencváros (Kecskemétre – a szerk.), de a a csapathoz akkor érkezett új vezetőedző, Robbie Keane megakadályozta a kölcsönadást, felismerte, hogy a középpályásnak olyan tulajdonságai vannak, melyekkel az első csapatban van a helye, és mára az egyik legígéretesebb magyar tehetséggé nőtte ki magát.
Tóthnak még két és fél éve van hátra a ferencvárosi szerződéséből, a Transfermarkt 8 millió euróra becsüli az értékét. Ennél nemcsak a Bournemouth, hanem a hírek szerint korábban a Lazio is magasabb összeget ajánlott, de az olaszokkal sem született megállapodás. Annak ellenére sem, hogy a rómaiak sportigazgatója, Angelo Mariano Fabiani olasz sajtóhírek szerint az FTC spanyolországi edzőtáborába is elutazott, hogy tárgyaljon Tóth szerződtetéséről.
„A Laziónak tegnap el kellett fogadnia Tóth Alex visszautasítását – idézi több olasz oldal is a La Republica cikkét. – Fabiani sportigazgató Spanyolországba, Murciába repült, de a találkozó nem változtatta meg a középpályás elszántságát, aki eltökélt abban, hogy a Premier League-ben akar futballozni.”
Az olasz sajtóban egyöntetű a vélemény, a Lazio ezzel valószínűleg lemondhat Tóthról, akinek jelenleg már a Bournemouth az első számú kérője.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (Diósgyőri VTK)
Kölcsönből visszatérhet klubjához: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia, Lazio – Olaszország)