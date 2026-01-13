„A következő Szoboszlai érkezhet” – így várják a Bournemouthhoz Tóth Alexet

„A Bournemouth komoly esélyessé vált Tóth Alex szerződtetése ügyében. A cseresznyések már a játékos ügynökével is felvették a kapcsolatot, hogy a januári átigazolási időszakban megerősítsék a középpályájukat – írja Tóth Alex kapcsán a teamtalk.com, amely a főcímében a következő Szoboszlaiként aposztrofálja a tehetséget. – A 20 éves válogatott középpályást gyakran hasonlítják Szoboszlai Dominikhoz a technikai képességei, játékolvasása, a jobblábas passztávolsága okán. Számos európai klub figyelmét felkeltette a magyar NB I-ben és az európai kupameccseken nyújtott teljesítményével.”

A következő Szoboszlaiként írnak Tóth Alex lehetséges szerződtetéséről Angliában (Forrás: teamtalk.com)





A teamtalk.com megemlíti a Lazio ajánlatát is, hozzátéve, hogy 12-15 millió euró között alakulhat Tóth ára, de az érdeklődők között több angol klubot is említ, a Liverpool FC és a Newcastle United mellett a Brightont és a Brentfordot is. A Bornemouth Echo újságírója, Robert Santonna szerint 15 millió fontnál nem kerülne többe Tóth szerződtetése.





Liking the look of these linked to Alex Toth. At just 20 he fits the age profile of the usual Bournemouth targets, and with SCR looming, I don’t believe Toth will cost more than £15m. Therefore the deal makes sense by all accounts ✍️ - #afcb



From what I’ve seen Toth is a… pic.twitter.com/OQ91hQBb3P — Robert Santonna (@RobertSantonna4) January 12, 2026

Az olasz sajtóban a Football-Italia szerint a Bournemouth egyértelműen átvette a vezetést a Lazio előtt a Tóth Alexért folyó versenyben. Míg a Sky Italia szerint az FTC és a Bournemouth már ott tart a tárgyalásokban, hogy az angol klub azt kéri, már most csatlakozzon a kimondottan kreatív középpályást kereső Andoni Iraola menedzser csapatához, a Ferencvárosnál pedig azt szeretnék, ha a nyárig maradna. Érdekes egyébként, hogy korábban a Bournemouth az azóta már a Liverpoolhoz szerződött, szintén magyar válogatott Kerkez Milost éppen a Lazio elől halászta el, ez a jelek szerint Tóth esetében is megismétlődhet.

A Nemzeti Sport úgy értesült, valóban folynak egyeztetések a Ferencváros és Bournemouth között, de megegyezés még nem született. A középpályás hétfőn még pályára lépett a Ferencvárosban a Rapid ellen 1–0-ra elveszített felkészülési meccsen.

A Ferencvárost kerestük a legfrissebb hírekkel kapcsolatban, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Varga Ádám (Debreceni VSC), Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország)

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhet klubjához: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia, Lazio – Olaszország)