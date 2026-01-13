„A következő Szoboszlai érkezhet” – így várják a Bournemouthhoz Tóth Alexet
Hétfőn, elsősorban olasz források alapján már írtunk róla, hogy sajtóhírek szerint a ferencvárosi középpályásért korábban bejelentkező Laziót (múlt héten már beszámoltunk az olasz klub első ajánlatáról) megelőzheti Tóth Alex szerződtetése ügyében az angol AFC Bournemouth, és most már a szigetországi sajtó is egyre több cikkben foglalkozik a 20 éves játékos lehetséges szerződtetésével.
„A Bournemouth komoly esélyessé vált Tóth Alex szerződtetése ügyében. A cseresznyések már a játékos ügynökével is felvették a kapcsolatot, hogy a januári átigazolási időszakban megerősítsék a középpályájukat – írja Tóth Alex kapcsán a teamtalk.com, amely a főcímében a következő Szoboszlaiként aposztrofálja a tehetséget. – A 20 éves válogatott középpályást gyakran hasonlítják Szoboszlai Dominikhoz a technikai képességei, játékolvasása, a jobblábas passztávolsága okán. Számos európai klub figyelmét felkeltette a magyar NB I-ben és az európai kupameccseken nyújtott teljesítményével.”
A teamtalk.com megemlíti a Lazio ajánlatát is, hozzátéve, hogy 12-15 millió euró között alakulhat Tóth ára, de az érdeklődők között több angol klubot is említ, a Liverpool FC és a Newcastle United mellett a Brightont és a Brentfordot is. A Bornemouth Echo újságírója, Robert Santonna szerint 15 millió fontnál nem kerülne többe Tóth szerződtetése.
Az olasz sajtóban a Football-Italia szerint a Bournemouth egyértelműen átvette a vezetést a Lazio előtt a Tóth Alexért folyó versenyben. Míg a Sky Italia szerint az FTC és a Bournemouth már ott tart a tárgyalásokban, hogy az angol klub azt kéri, már most csatlakozzon a kimondottan kreatív középpályást kereső Andoni Iraola menedzser csapatához, a Ferencvárosnál pedig azt szeretnék, ha a nyárig maradna. Érdekes egyébként, hogy korábban a Bournemouth az azóta már a Liverpoolhoz szerződött, szintén magyar válogatott Kerkez Milost éppen a Lazio elől halászta el, ez a jelek szerint Tóth esetében is megismétlődhet.
A Nemzeti Sport úgy értesült, valóban folynak egyeztetések a Ferencváros és Bournemouth között, de megegyezés még nem született. A középpályás hétfőn még pályára lépett a Ferencvárosban a Rapid ellen 1–0-ra elveszített felkészülési meccsen.
A Ferencvárost kerestük a legfrissebb hírekkel kapcsolatban, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: Varga Ádám (Debreceni VSC), Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország)
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhet klubjához: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia, Lazio – Olaszország)