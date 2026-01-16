Tóth Alexről kérdezték a Bournemouth edzőjét; a Galatasaray is beszállhatott a versenybe

A Bournemouth hétfő este a Brighton & Hove Albion vendége lesz az angol bajnokságban, Andoni Iraola vezetőedző ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót csütörtökön. Amikor az FTC csütörtöki felkészülési mérkőzését kihagyó Tóth Alexről kérdezték, rövid és diplomatikus választ adott:

„Sokféle lehetőségre nyitottak vagyunk januárban. A tökéletes játékost nem lehet megtalálni, ezért nyitott gondolkodásmódra van szükség.”

A Fradi orvosa is segített az ellenfél játékosán Csütörtökön a Ferencváros 1–1-es döntetlent játszott a dán Midtjyllanddal, amelynek brazil balhátvédje, Paulinho ijesztő sérülést szenvedett. Egy ütközést (Nagy Barnabással) követően rosszul ért földet, helyre kellett állítani a könyökét – ebben még a zöld-fehérek csapatorvosa is segített, mielőtt a játékost kórházba szállították.

A Nemzeti Sport úgy tudja, a Bournemouth-üzlet azon múlhat, hogy az angol klub hajlandó-e kifizetni azt az összeget, amely ahhoz kellene, hogy a zöld-fehérek nyár helyett már januárban elengedjék magyar válogatott középpályásukat.

Az olasz Il Messaggero csütörtöki értesülése szerint egyébként a Fradi visszautasította a Bournemouth 15 millió eurós ajánlatát, amely bónuszokat is tartalmazott volna. Az említett forrás megjegyzi, hogy Tóth iránt több nagy klub is érdeklődik és a Lazio is visszakerülhet a képbe.

Az egyik ilyen nagy klub lehet a Sallai Rolandot is soraiban tudó Galatasaray, erről török újságírók írtak az X-en. A csaknem 169 ezer követővel rendelkező Burhan Can Terzi szerint az isztambuli egyesület az egyik legesélyesebb jelölt, ahogyan a Bournemouth is.

A Ferencvárost kerestük a legfrissebb hírekkel kapcsolatban, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia, Lazio – Olaszország, Galatasaray – Törökország)