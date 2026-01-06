A Fradi bejelentkezett a DVTK-nál, de erősen kérdéses, elengednék-e Acolatsét

Miután a diósgyőri Elton Acolatse az ősszel kimagasló teljesítményt nyújtott az NB I-ben, nyolc gólt szerzett (ezzel az ötödik helyen áll a góllövőlistán) és ugyanennyi gólpasszt adott, a Nemzeti Sportnál az ősz csapatába is bekerült, és 600 ezer eurós becsült értékkel a DVTK legértékesebb játékosának számít, várható, hogy a télen számos érdeklődés befut iránta Diósgyőrbe.

A csakfoci.hu arról számolt be, hogy a Ferencvárosnál is szóba került a holland-ghánai támadó szerződtetése. A Nemzeti Sport úgy értesült, a kapcsolatfelvétel már megtörtént a klubok között, de hivatalos ajánlat egyelőre nem érkezett Diósgyőrbe, sem a Fraditól, sem külföldről. A Fradi mellett külföldi csapatok érdeklődnek, más magyar klub nem jelentkezett be a támadóért (újpesti szurkolói fórumokon az Újpest FC érdeklődéséről is lehet olvasni, de a lilák nem léptek kapcsolatba a DVTK-val). Ugyanakkor információink szerint egyelőre erősen kérdéses, hogy a DVTK, ha érkezik is konkrét ajánlat, a télen hajlandó lenne-e megválni Acolatsétól, hiszen januárban, az idő rövidsége miatt is nehéz lenne pótolni a csapat legeredményesebb támadóját, akinek 2027 nyaráig szól a szerződése Diósgyőrben.

A DVTK-val kapcsolatos hír, hogy egy támadó szerződtetése továbbra is téma a klubnál, de az ő érkezése későbbre várható, ha sikerül megegyezni az ügyében. A csapat vasárnap spanyolországi edzőtáborba utazott, a Paksról kölcsönvett Pető Milán már elutazott a csapattal, újabb változás nincs a keretben. A Fehérvárról nyárig kölcsönvett Babos Bence a különböző híresztelések ellenére a tavaszi szezonban is marad Diósgyőrben, és a védő Demeter Milán távozásáról sincs szó.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paks)

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente* (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencávros)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, DVTK)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)