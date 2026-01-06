Nemzeti Sportrádió

A Fradi bejelentkezett a DVTK-nál, de erősen kérdéses, elengednék-e Acolatsét

2026.01.06. 09:37
Elton Acolatse nyolc gólja után ünnepelhetett az ősszel (Fotó: Árvai Károly)
A csakfoci.hu-hoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy a Ferencváros labdarúgócsapatánál szóba került a DVTK 30 éves holland-ghánai szélsőjének, Elton Acolatsénak a szerződtetése. Úgy tudjuk, a klubok között már történt kapcsolatfelvétel, de ajánlat még nem érkezett Diósgyőrbe.

 

Miután a diósgyőri Elton Acolatse az ősszel kimagasló teljesítményt nyújtott az NB I-ben, nyolc gólt szerzett (ezzel az ötödik helyen áll a góllövőlistán) és ugyanennyi gólpasszt adott, a Nemzeti Sportnál az ősz csapatába is bekerült, és 600 ezer eurós becsült értékkel a DVTK legértékesebb játékosának számít, várható, hogy a télen számos érdeklődés befut iránta Diósgyőrbe.

A csakfoci.hu arról számolt be, hogy a Ferencvárosnál is szóba került a holland-ghánai támadó szerződtetése. A Nemzeti Sport úgy értesült, a kapcsolatfelvétel már megtörtént a klubok között, de hivatalos ajánlat egyelőre nem érkezett Diósgyőrbe, sem a Fraditól, sem külföldről. A Fradi mellett külföldi csapatok érdeklődnek, más magyar klub nem jelentkezett be a támadóért (újpesti szurkolói fórumokon az Újpest FC érdeklődéséről is lehet olvasni, de a lilák nem léptek kapcsolatba a DVTK-val). Ugyanakkor információink szerint egyelőre erősen kérdéses, hogy a DVTK, ha érkezik is konkrét ajánlat, a télen hajlandó lenne-e megválni Acolatsétól, hiszen januárban, az idő rövidsége miatt is nehéz lenne pótolni a csapat legeredményesebb támadóját, akinek 2027 nyaráig szól a szerződése Diósgyőrben.

A DVTK-val kapcsolatos hír, hogy egy támadó szerződtetése továbbra is téma a klubnál, de az ő érkezése későbbre várható, ha sikerül megegyezni az ügyében. A csapat vasárnap spanyolországi edzőtáborba utazott, a Paksról kölcsönvett Pető Milán már elutazott a csapattal, újabb változás nincs a keretben. A Fehérvárról nyárig kölcsönvett Babos Bence a különböző híresztelések ellenére a tavaszi szezonban is marad Diósgyőrben, és a védő Demeter Milán távozásáról sincs szó. 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paks)
Kölcsönből visszatértek:  –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: –
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente* (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencávros)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérhet:  Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, DVTK)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

 

 

Ezek is érdekelhetik