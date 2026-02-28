A hátrányból felálló ETO szerencsés góllal legyőzte az Újpestet

LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
ETO FC–ÚJPEST FC 2–1 (0–0)
Győr, ETO Stadion, 6755 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Gavrics (61.), Njie (84.), ill. Brodic (46.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
Sorozatban a harmadik győzelmére hajtott az NB I-ben az Újpest, ugyanez igaz a házigazdára, az eltiltások miatt Schön Szabolcsot Bánáti Kevinre, Miljan Krpicset pedig Senna Mianguéra cserélő ETO FC-re is. Nagy különbség azonban, hogy amíg az ETO-nak ez december-januárban kétszer is összejött (összesen hatszor nyert akkor sorozatban), a lila-fehérekkel majdnem két és fél éve nem történt hasonló: még 2023 őszén Nebojsa Vignjevics irányításával sikerült.
Percek alatt kialakította fölényét az ETO, az Újpest 4–4–2-es, stabil védekező felállást választott, viszont labdakihozatalai nem sikerültek, márpedig a nehezen megszerzett labdát azonnal elveszíteni nagy energiaveszteséggel jár. Hazai oldalról Zseljko Gavrics próbálkozott gyenge lövéssel az ötödik percben, míg az újpestiek először a tizedik percben jutottak el a tizenhatoson belülre, Fran Brodic szépen csúsztatott a teljesen üresen érkező Gleofilo Vlijterhez, a suriname-i szélső azonban túl nagy gólt akart lőni.
Időnként hatan-heten védekeztek egy vonalban a vendégek, középen pedig a stabil felállásuk feltartóztatta a támadásokat. Amikor eljutott az alapvonalig a győri csapat, rendre Stefan Vladoiu gyenge beadása miatt halt el az akció, a 31. percben már a harmadik olyan centerezését jegyezhettük fel, amelynél az első védőben elakadt a labda. Tetézte a hazai problémákat, hogy Matija Ljujics oldalba könyökölte Nadir Benbualit, aki nem tudta folytatni a játékot.
A 39. percben váratlanul vezetést szerezhetett volna az Újpest, de Fran Brodic a mérkőzés színvonalához méltó befejezéssel borzolta a kedélyeket. Vladoiunak azért csak akadt jó beadása is a hosszabbításban, Gavrics csaknem előnyhöz juttatta a szünet előtt a zöld-fehéreket.
Elképesztő hazai védelmi blamával indult a második félidő: 12 másodperccel a kezdést követően Megyeri Balázs kiejtette a kapuja elé ívelt labdát, Fran Brodic pedig a kapuba juttatta. A nyáron Samuel Petrás hasonlóan hajmeresztő megmozdulással segítette előnyhöz az Újpestet, akkor a hazaiak ki tudtak egyenlíteni. Az 52. percben Bánáti Kevinnek volt erre lehetősége, de középre tartó lövése nem okozott gondot Banai Dávidnak. A 60. percben Nfansu Njie esését vizsgálta a VAR, ám nem szontyolodott el az ETO, amiért nem kapott tizenegyest, Claudiu Bumba, Vitális Milán és Zseljko Gavrics is villant egy támadáson belül, és szenzációs góllal egyenlített a csapat.
Óriási rohamokat indítottak a hazaiak, érezhetően megváltozott a mérkőzés hangulata a pályán a következő percekben, erre Szélesi Zoltán, az újpestiek vezetőedzője jól reagált, kettős cseréje után újra az első félidőben látott mederben csordogált a meccs. A 76. percben Bánáti Kevin ordító ziccert rontott el, hét méterről középről kellett volna a kapuba lőnie, de csak Banait találta el. A 78. percben az Újpest büntethetett volna, Horváth Krisztofer állt szemben a kapuval, de Vladoiu ritkán látható vakmerő becsúszással megmentette a győrieket a góltól. A 83. percben a Bánáti helyére beszálló Huszár Marcellnak sem ment nyolc méterről, a lécre lőtt, de aztán a szerencse az ETO oldalára állt, Nfansu Njie lövése után Patrizio Stronatin és Joao Nunesen irányt változtatott a labda, amely behullott a kapuba.
Noha gyenge első félidőt láthattunk, a második a két klub 1937-ig visszamenő NB I-es szembenállásához méltó párharcot hozott – és szerencsés ETO-győzelmet. 2–1
„Tudtuk, hogy lesznek nehezebb mérkőzések, de fontos, hogy ezeket is megnyerjük. Az első félidőben hiányzott a minőség a támadóharmadban, ezen igyekeztünk változtatni a szünetben, és sikerült is. Most készülünk a Kecskemét elleni kupacsatára, ott is a maximumot akarjuk nyújtani.”
„Tudtuk, hogy erős az ETO, kemény, jó meccsre számítottunk, ezt is kaptuk. Szerencsétlen góllal kaptunk ki, az egy egy igazságosabb lett volna. Próbáltunk mi is újabb gólt szerezni, de sajnos nem sikerült, a Győr pedig talált egy gólt, és ezzel eldőlt a mérkőzés.”
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|1. ETO FC Győr
24
14
7
3
49–25
+24
49
|2. Ferencvárosi TC
23
13
4
6
44–25
+19
43
|3. Debreceni VSC
24
11
7
6
36–30
+6
40
|4. Paksi FC
24
10
6
8
46–37
+9
36
|5. Puskás Akadémia
23
10
5
8
30–28
+2
35
|6. Kisvárda
24
10
5
9
30–37
–7
35
|7. Zalaegerszegi TE
24
9
8
7
36–30
+6
35
|8. Újpest FC
24
8
5
11
33–41
–8
29
|9. MTK Budapest
24
7
5
12
44–53
–9
26
|10. Nyíregyháza Spartacus
23
6
7
10
31–39
–8
25
|11. Diósgyőri VTK
24
5
9
10
32–39
–7
24
|12. Kazincbarcika
23
4
2
17
20–47
–27
14