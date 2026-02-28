A hátrányból felálló ETO szerencsés góllal legyőzte az Újpestet

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

ETO FC–ÚJPEST FC 2–1 (0–0)

Győr, ETO Stadion, 6755 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Gavrics (61.), Njie (84.), ill. Brodic (46.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Sorozatban a harmadik győzelmére hajtott az NB I-ben az Újpest, ugyanez igaz a házigazdára, az eltiltások miatt Schön Szabolcsot Bánáti Kevinre, Miljan Krpicset pedig Senna Mianguéra cserélő ETO FC-re is. Nagy különbség azonban, hogy amíg az ETO-nak ez december-januárban kétszer is összejött (összesen hatszor nyert akkor sorozatban), a lila-fehérekkel majdnem két és fél éve nem történt hasonló: még 2023 őszén Nebojsa Vignjevics irányításával sikerült.

Percek alatt kialakította fölényét az ETO, az Újpest 4–4–2-es, stabil védekező felállást választott, viszont labdakihozatalai nem sikerültek, márpedig a nehezen megszerzett labdát azonnal elveszíteni nagy energiaveszteséggel jár. Hazai oldalról Zseljko Gavrics próbálkozott gyenge lövéssel az ötödik percben, míg az újpestiek először a tizedik percben jutottak el a tizenhatoson belülre, Fran Brodic szépen csúsztatott a teljesen üresen érkező Gleofilo Vlijterhez, a suriname-i szélső azonban túl nagy gólt akart lőni.

Időnként hatan-heten védekeztek egy vonalban a vendégek, középen pedig a stabil felállásuk feltartóztatta a támadásokat. Amikor eljutott az alapvonalig a győri csapat, rendre Stefan Vladoiu gyenge beadása miatt halt el az akció, a 31. percben már a harmadik olyan centerezését jegyezhettük fel, amelynél az első védőben elakadt a labda. Tetézte a hazai problémákat, hogy Matija Ljujics oldalba könyökölte Nadir Benbualit, aki nem tudta folytatni a játékot.

A 39. percben váratlanul vezetést szerezhetett volna az Újpest, de Fran Brodic a mérkőzés színvonalához méltó befejezéssel borzolta a kedélyeket. Vladoiunak azért csak akadt jó beadása is a hosszabbításban, Gavrics csaknem előnyhöz juttatta a szünet előtt a zöld-fehéreket.