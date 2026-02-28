Férfi vízilabda: hibátlan teljesítménnyel zárta az alapszakaszt a Ferencváros

Az FTC-ben Varga Vince öt gólt dobott, a Vasasban Bátori Bencének négy lövése talált utat a kapuba. A zöld-fehérek szerdán a Pro Reccóval csapnak össze a Bajnokok Ligája negyeddöntős körének első fordulójában, így ezúttal már arra a mérkőzésre is készültek.

Az ob első szakaszában csak egyszer találkoztak egymással a csapatok, a folytatásra pedig két részre válik a mezőny, az 1-8. helyezettek a felső-, a 9-14. helyezettek az alsóházban folytatják a küzdelmeket. A felsőházba mindegyik együttes magával viszi a másik hét gárda ellen elért eredményét, és már csak hét fordulót vívnak a csapatok, az alapszakaszhoz képest ellentétes pályaválasztói joggal.

A következő, azaz a 2026–27-es szezonban 12 együttes alkotja majd az ob I-et. Az alsóházi csapatokhoz csatlakozik majd az ob I/b eddigi első két helyezettje – a PVSK-Mecsek Füszért és az ELTE-BEAC –, s velük kiegészülve, a nulláról indulva oda-visszavágós rendszerben 14 fordulóban dől el, hogy melyik négy csapat lesz majd az élvonal tagja a következő kiírásban is.

ÖSSZFOGLALÓ

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

13. FORDULÓ

VASASPLAKET–FTC-TELEKOM 9–15 (0–3, 3–4, 4–4, 2–4)

Komjádi uszoda, 1200 néző. V: Fodor R., Ercse.

VASAS: FERNANDES – BÁTORI 4, Djurdjics, Szalai P. 1, Gábor L. 1, Gyárfás T., Tasi 1. Csere: Lakatos S. 1, Csorba T., Várnai, Sélley-Rauscher, TÓTH M. 1, Ragács. Megbízott edző: Kovács Róbert

FTC: VOGEL SOMA – VIGVÁRI VENDEL 2, Fekete G. 1, Di Somma 1, Lugosi 1, Mandics 2, Vámos M. 1. Csere: Szakonyi (kapus), Manhercz K., NAGY ÁKOS 2, Haverkampf, VARGA V. 5, Jansik Sz., De Toro. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 11/6, ill. 9/7.

Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1.

Kipontozódott: Jansik Sz. (20. p.), Gyárfás T. (25. p.)

MESTERMÉRLEG

Kovács Róbert: – Bele akartunk állni a meccsbe, ehhez képest nulla hármas első negyedbe szaladtunk bele, ezután viszont sikerült váltanunk, elsősorban mentálisan, aminek örülök. Sikerült felvennünk a versenyt a Ferencvárossal, azt az irgalmatlan iramot, amit diktált az első másodperctől kezdve. Nagyon fárasztó mérkőzés volt, az FTC-től a tizenöt kapott gól közel van az elfogadhatóhoz.

Nyéki Balázs: – Keményen, agresszíven és magabiztosan kezdtük a csatát, elsősorban védekezésben, támadásban kissé pontatlanok voltunk. De az elmúlt években is előfordult, amikor olyan nagy csapat ellen készülünk, mint most a Pro Recco ellen a BL-ben, hogy nem a főpróba sikerül a legjobban. Így is kialakult a kellő különbség a biztos győzelemhez.

Szolnoki Dózsa–One Eger 12–13 (2–4, 4–2, 3–4, 3–3)

Szegedi VE–Metalcom Szentes 17–10 (4–3, 3–1, 3–3, 7–3)

BVSC-Manna ABC–DVSE-Master Good 15–11 (2–3, 4–2, 4–4, 5–2)

KAPOSVÁRI VK–KSI SE 14–10 (4–1, 4–4, 2–2, 4–3)

Kaposvár, 110 néző. V: Rubos, Rózsavölgyi.

KAPOSVÁR: SZILÁGYI Á. – Somogyvári 1, Pellei K., SZABÓ GERGŐ 3, Gaszt 1, Dőry 1, Bede 1. Csere: Kósik (kapus), VINDISCH 2, Hugó, BERTA 4, Vadas 1, Takács K., Baj. Edző: Surányi László

KSI: Dámosy – Fülöp D., Turán 1, Kovács M. 1, Kósi-Kelly, KISS CS. 2, Pető 1. Csere: Fejes (kapus), CSENDES 3, Kurucz, Végső, Merényi, Dávid B. 2, Rácz. Edző: Horváth János

Emberelőny-kihasználás: 9/3, ill. 6/3.

Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –

Gól – ötméteresből: 2/1, ill. 2/1.

Kipontozódott: Végső (24. p.), Bede (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Surányi László: – Sokat tanulhatnak a mérkőzésből a játékosaim, ugyanis a KSI bizonyította, ha egy pillanatra kiengedünk, képes felzárkózni. A negyedik negyedben fel kellett ébrednünk ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést. Jó lecke volt az alsóházi rájátszás előtt.

Horváth János: – Kaposváron nálunk erősebb csapatok is megizzadnak, azonban három serdülő játékossal felállva az utolsó negyedben feljöttünk döntetlenre, ami nagy szó, erre lehet építkezni a jövőben.

Semmelweis OSC-PannErgy–Miskolci VLC 18–12 (4–4, 4–1, 4–2, 6–5)

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–UVSE 24–10 (9–5, 5–2, 5–1, 5–2)

Kőér utca, 250 néző. V: Ádám F., Sikter.

HONVÉD: MASER – Vicskovics 3, Vadovics 2, Ekler B. 3, MOSZKOV 6, Szépfalvi, Sugár 3. Csere: Kevi 1, IMRE K. 3, Vékony 1, Kiss B., Simon H. 1, HARGITAI 1. Edző: Szivós Márton

UVSE: Király – Kovács K. 1, Besenyei 2, Budai 1, Hegedűs Cs. 1, KORBÁN 3, Szécsi M. Csere: Csiszer (kapus), Kovács L., Szabó Á. 1, Rajna 1, Makarenkó, Orbán, Fazekas Á. Edző: Vincze Balázs

Emberelőny-kihasználás: 10/6, ill. 6/4.

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –.

Kipontozódott: Besenyei (19. p.).

Kiállítva: Vincze Balázs (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Szivós Márton: – Voltak időnként nehéz pillanataink, de jól jöttünk ki belőlük, amikor vezetett az ellenfél, akkor sem adtuk fel. Tetszett, ahogy beleálltak a fiúk a mérkőzésbe. Elismerés illeti a játékosaimat az egész alapszakaszban nyújtott teljesítményükért.

Vincze Balázs: – Elég kaotikus első negyed után megtaláltuk, hogyan lehetne a védekezésünk kicsit hatékonyabb. Annak örülök, hogy két számjegyű gólt lőttünk. Sajnálom, hogy kiállítottak, de remélem, segíthetem a csapatot a következő mérkőzéseken.