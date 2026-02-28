Nemzeti Sportrádió

NB I

ETO–Újpest 2–1, DVTK–ZTE 1–1, Kisvárda–Paks 2–1

Férfi vízilabda: hibátlan teljesítménnyel zárta az alapszakaszt a Ferencváros

2026.02.28. 20:54
null
Varga Vince öt góljával a mezőny legeredményesebbje volt (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
vízilabda férfi vízilabda ob I Ferencváros
A címvédő Ferencváros hat góllal nyert a Vasas ellen a férfi vízilabda ob I-ben, ezzel hibátlanul zárta az alapszakaszt.

 

Az FTC-ben Varga Vince öt gólt dobott, a Vasasban Bátori Bencének négy lövése talált utat a kapuba. A zöld-fehérek szerdán a Pro Reccóval csapnak össze a Bajnokok Ligája negyeddöntős körének első fordulójában, így ezúttal már arra a mérkőzésre is készültek.

Az ob első szakaszában csak egyszer találkoztak egymással a csapatok, a folytatásra pedig két részre válik a mezőny, az 1-8. helyezettek a felső-, a 9-14. helyezettek az alsóházban folytatják a küzdelmeket. A felsőházba mindegyik együttes magával viszi a másik hét gárda ellen elért eredményét, és már csak hét fordulót vívnak a csapatok, az alapszakaszhoz képest ellentétes pályaválasztói joggal.

A következő, azaz a 2026–27-es szezonban 12 együttes alkotja majd az ob I-et. Az alsóházi csapatokhoz csatlakozik majd az ob I/b eddigi első két helyezettje – a PVSK-Mecsek Füszért és az ELTE-BEAC –, s velük kiegészülve, a nulláról indulva oda-visszavágós rendszerben 14 fordulóban dől el, hogy melyik négy csapat lesz majd az élvonal tagja a következő kiírásban is. 

ÖSSZFOGLALÓ

VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
13. FORDULÓ
VASASPLAKET–FTC-TELEKOM 9–15 (0–3, 3–4, 4–4, 2–4)  
Komjádi uszoda, 1200 néző. V: Fodor R., Ercse.
VASAS: FERNANDES – BÁTORI 4, Djurdjics, Szalai P. 1, Gábor L. 1, Gyárfás T., Tasi 1. Csere: Lakatos S. 1, Csorba T., Várnai, Sélley-Rauscher, TÓTH M. 1, Ragács. Megbízott edző: Kovács Róbert
FTC: VOGEL SOMA – VIGVÁRI VENDEL 2, Fekete G. 1, Di Somma 1, Lugosi 1, Mandics 2, Vámos M. 1. Csere: Szakonyi (kapus), Manhercz K., NAGY ÁKOS 2, Haverkampf, VARGA V. 5, Jansik Sz., De Toro. Edző: Nyéki Balázs
Emberelőny-kihasználás: 11/6, ill. 9/7.
Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –. 
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1.
Kipontozódott: Jansik Sz. (20. p.), Gyárfás T. (25. p.)
MESTERMÉRLEG
Kovács Róbert: – Bele akartunk állni a meccsbe, ehhez képest nulla hármas első negyedbe szaladtunk bele, ezután viszont sikerült váltanunk, elsősorban mentálisan, aminek örülök. Sikerült felvennünk a versenyt a Ferencvárossal, azt az irgalmatlan iramot, amit diktált az első másodperctől kezdve. Nagyon fárasztó mérkőzés volt, az FTC-től a tizenöt kapott gól közel van az elfogadhatóhoz.
Nyéki Balázs: – Keményen, agresszíven és magabiztosan kezdtük a csatát, elsősorban védekezésben, támadásban kissé pontatlanok voltunk. De az elmúlt években is előfordult, amikor olyan nagy csapat ellen készülünk, mint most a Pro Recco ellen a BL-ben, hogy nem a főpróba sikerül a legjobban. Így is kialakult a kellő különbség a biztos győzelemhez.

Szolnoki Dózsa–One Eger 12–13 (2–4, 4–2, 3–4, 3–3)
Szegedi VE–Metalcom Szentes 17–10 (4–3, 3–1, 3–3, 7–3) 
BVSC-Manna ABC–DVSE-Master Good 15–11 (2–3, 4–2, 4–4, 5–2) 

KAPOSVÁRI VK–KSI SE  14–10 (4–1, 4–4, 2–2, 4–3)
Kaposvár, 110 néző. V: Rubos, Rózsavölgyi. 
KAPOSVÁR: SZILÁGYI Á. – Somogyvári 1, Pellei K., SZABÓ GERGŐ 3, Gaszt 1, Dőry 1, Bede 1. Csere: Kósik (kapus), VINDISCH 2, Hugó, BERTA 4, Vadas 1, Takács K., Baj. Edző: Surányi László
KSI: Dámosy – Fülöp D., Turán 1, Kovács M. 1, Kósi-Kelly, KISS CS. 2, Pető 1. Csere: Fejes (kapus), CSENDES 3, Kurucz, Végső, Merényi, Dávid B. 2, Rácz. Edző: Horváth János
Emberelőny-kihasználás: 9/3, ill. 6/3.
Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –
Gól – ötméteresből: 2/1, ill. 2/1.
Kipontozódott: Végső (24. p.), Bede (32. p.)
MESTERMÉRLEG
Surányi László: – Sokat tanulhatnak a mérkőzésből a játékosaim, ugyanis a KSI bizonyította, ha egy pillanatra kiengedünk, képes felzárkózni. A negyedik negyedben fel kellett ébrednünk ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést. Jó lecke volt az alsóházi rájátszás előtt.
Horváth János: – Kaposváron nálunk erősebb csapatok is megizzadnak, azonban három serdülő játékossal felállva az utolsó negyedben feljöttünk döntetlenre, ami nagy szó, erre lehet építkezni a jövőben.

Semmelweis OSC-PannErgy–Miskolci VLC 18–12 (4–4, 4–1, 4–2, 6–5)  

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–UVSE 24–10 (9–5, 5–2, 5–1, 5–2)
Kőér utca, 250 néző. V: Ádám F., Sikter. 
HONVÉD: MASER – Vicskovics 3, Vadovics 2, Ekler B. 3, MOSZKOV 6, Szépfalvi, Sugár 3. Csere: Kevi 1, IMRE K. 3, Vékony 1, Kiss B., Simon H. 1, HARGITAI 1. Edző: Szivós Márton
UVSE: Király – Kovács K. 1, Besenyei 2, Budai 1, Hegedűs Cs. 1, KORBÁN 3, Szécsi M. Csere: Csiszer (kapus), Kovács L., Szabó Á. 1, Rajna 1, Makarenkó, Orbán, Fazekas Á. Edző: Vincze Balázs
Emberelőny-kihasználás: 10/6, ill. 6/4.
Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –. 
Kipontozódott: Besenyei (19. p.). 
Kiállítva: Vincze Balázs (29. p.)
MESTERMÉRLEG
Szivós Márton: – Voltak időnként nehéz pillanataink, de jól jöttünk ki belőlük, amikor vezetett az ellenfél, akkor sem adtuk fel. Tetszett, ahogy beleálltak a fiúk a mérkőzésbe. Elismerés illeti a játékosaimat az egész alapszakaszban nyújtott teljesítményükért.
Vincze Balázs: – Elég kaotikus első negyed után megtaláltuk, hogyan lehetne a védekezésünk kicsit hatékonyabb. Annak örülök, hogy két számjegyű gólt lőttünk. Sajnálom, hogy kiállítottak, de remélem, segíthetem a csapatot a következő mérkőzéseken.

 MGYHGYHVVL–KGk 
1. FTC1313279–102+17739 
2. Honvéd131111197–150+4735 
3. BVSC131111210–141+6934 
4. Vasas1394182–150+3227 
5. Szolnok137114178–156+2224 
6. Szeged13715180–179+123 
7. OSC1376154–162–821 
8. Eger13517160–180–2017 
9. Debrecen13418153–184–3113 
10. Szentes1349145–195–5012 
11. UVSE1349158–209–5112 
12. Kaposvár13319179–210–3110 
13. KSI13112119–213–94
14. Miskolc13112145–208–63
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

 

 

 

vízilabda férfi vízilabda ob I Ferencváros
Legfrissebb hírek

Csoportelsőként negyeddöntős a BVSC női vízilabdacsapata az Eurokupában

Vízilabda
2 órája

Hajnal Tamás az El-sorsolásról: A portugál foci erős, a Braga pedig a legnagyobb ottani csapatok közé tartozik

Európa-liga
23 órája

Szurkolói járatokat indít a Wizz Air a Ferencváros Braga elleni El-meccsére

Európa-liga
Tegnap, 20:37

Megvan, mikor fogadja a Ferencváros a Bragát az El-ben

Európa-liga
Tegnap, 18:08

A Braga elleni El-párharc a Ferencváros bajnoki menetrendjébe is bekavarhat

Európa-liga
Tegnap, 17:07

„Megpróbálunk újabb bravúrt elérni” – Orosz Pál az El-sorsolásról

Európa-liga
Tegnap, 15:23

El-sorsolás: a Braga a Ferencváros ellenfele a nyolcaddöntőben

Európa-liga
Tegnap, 13:25

Az Újpest csaknem 20 év után nyerne újra bajnokit az ETO vendégeként

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:10
Ezek is érdekelhetik