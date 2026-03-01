Mucha József gólra törő játékot és győzelmet vár az FTC-től a Kazincbarcika ellen



A BAJNOKI CÍM megvédése szempontjából immár minden mérkőzés kulcsfontosságú a Ferencvárosnak, mert az ETO FC ebben az évben erős kihívónak mutatkozik. Az újonc Kazincbarcika ellen ebben az idényben mindkétszer három gólt szerzett a zöld-fehér együttes: tavaly augusztusban a Groupama Arénában 3–0-ra, novemberben Mezőkövesden 3–1-re nyert.

Néhány hete ijesztő híreket lehetett hallani Mucha Józsefről, akit vérmérgezéssel szállítottak kórházba – végül elvesztette a jobb szemét. A 74 éves sportember 1970 és 1981 között volt az FTC játékosa, kétszeres bajnok, négyszeres kupagyőztes, 1983 és 1999 között edzőként szolgálta a zöld-fehéreket – 1992-ben pályaedzőként is bajnokcsapat tagja volt, 1999-ben vezetőedzőként dolgozott.

Hogy van most?

„Erős közepes, ennél rosszabb ne legyen soha! – mondta lapunknak a rá jellemző jókedvvel Mucha József. – Elvesztettem a jobb szememet, és sajnos ez nem csak az oldalt jelzi: az volt az erősebb, a bal nagyjából hatvan-hetven százalékos. Emiatt szemüvegre van szükségem, de szerintem abban sokkal okosabbnak nézek ki, mint amilyen valójában vagyok. A jókedvem? Amikor este egyedül vagyok, el tudok keseredni, miért történt ez velem, de a kórházban azt mondták, bele is halhattam volna, de én úgy döntöttem, inkább életem végéig itt maradok. Nem segítek magamon az önsajnálattal, ezért azt mondom, ha kérdeznek: mesterlövész nem leszek, darts­versenyen sem indulok, a céllövöldét is elkerülöm. Az egyik szemem sír, a másik nevet, de nekem már csak az utóbbi van meg, ezért sincs értelme szomorkodni… Az idén leszek hetvenöt, megszokni nem lehet ezt az egészet, inkább alkalmazkodom a körülményekhez.”

A nagy szerelem is segít feldolgozni a történteket: Mucha József szurkol az utódoknak.

„Egyre élesebb a verseny a bajnokság véghez közeledve, muszáj nyerni. A kötelező győzelmek nagyon nehezek tudnak lenni, s bár semmiképpen sem akarom lebecsülni a kazincbarcikaiakat, többgólos győzelmet várok a csapatunktól. Nem kérdés, melyik az erősebb gárda, és mert az aranyérem szempontjából minden pontnak és győzelemnek jókora értéke van, tilos pontot veszíteni ezen az összecsapáson. Azt várom, hogy a közönséget kiszolgálja a csapat, és nemcsak megszerzi a győzelmet, hanem élvezetes, gólra törő játékkal, helyzeteket kialakítva futballozik vasárnap. A vendégek dicséretesen küzdenek, de a Ferencváros ezúttal is a bajnoki címre tör, ehhez pedig le kell győznie az ellenfelét most is. A Ludogorec elleni Európa-liga-továbbjutás mentálisan sokat adhatott a társaságnak, nagy siker ez. Akik hét közben keveset vagy egyáltalán nem játszottak, most lehetőséget kaphatnak, és azt várom, motiváltan, sikerre éhesen lépjenek pályára – egyértelmű hazai győzelmet várok. És azt is mondhatom: meglátjuk, mit hoz a mérkőzés…”

24. FORDULÓ

Február 27., péntek

Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2

Február 28., szombat

Kisvárda Master Good–Paksi FC 2–1

Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 1–1

ETO FC–Újpest FC 2–1

Március 1., vasárnap

16.15: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!