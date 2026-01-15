Két utánpótlás-válogatott játékost vett kölcsön a Kazincbarcika

„Mindkét játékos klubja nagyon korrektül és a srácok pályafutását szem előtt tartva állt a tárgyalásokhoz, ezt ezúton is köszönöm – nyilatkozta Simon Miklós, a Kolorcity KBSC klubigazgatója. – Kazincbarcikán, amikor a céljainkat határoztuk meg erre az évre, több irányban gondolkodtunk. Amellett, hogy a klubunknak szeretnénk egy nagyon stabil alapot teremteni a fejlődéshez, amellett próbálunk olyan tehetséges, fiatal játékosoknak is lehetőséget adni, akik a klub NB I es szereplésének köszönhetően szerezhetnek rutint és bontakoztathatják ki tehetségüket. Mindkét játékos nagy jövő előtt áll, és büszkék vagyunk, hogy mellettünk döntöttek.”

Kocsis Botond a Gyirmót FC Győr színeiben ismerkedett meg a labdarúgással, 12 esztendős kora óta az ETO Akadémiám nevelkedik. Két éve mutatkozott be az ETO második számú csapatában, azóta 24 alkalommal védett kezdőként az NB III Északnyugati csoportjában. Közben tíz alkalommal védte a korosztályos nemzeti csapatok kapuját is, pályára lépett az U16-os, az U17-es és az U19-es válogatottban is.

„Köszönöm a lehetőséget, nagyon örülök, hogy itt lehetek, szeretnék minél jobb teljesítményt nyújtani – tette hozzá a 18 éves Kocsis Botond a klub honlapjának. – A kölcsönadásom másfél évre szól, lesz időm megismerni a várost, de már most is nagyon tetszik, amit láttam. Hangulatos város Kazincbarcika, a klubnál mindenki kedvesen fogadott.”