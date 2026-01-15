Két utánpótlás-válogatott játékost vett kölcsön a Kazincbarcika
„Mindkét játékos klubja nagyon korrektül és a srácok pályafutását szem előtt tartva állt a tárgyalásokhoz, ezt ezúton is köszönöm – nyilatkozta Simon Miklós, a Kolorcity KBSC klubigazgatója. – Kazincbarcikán, amikor a céljainkat határoztuk meg erre az évre, több irányban gondolkodtunk. Amellett, hogy a klubunknak szeretnénk egy nagyon stabil alapot teremteni a fejlődéshez, amellett próbálunk olyan tehetséges, fiatal játékosoknak is lehetőséget adni, akik a klub NB I es szereplésének köszönhetően szerezhetnek rutint és bontakoztathatják ki tehetségüket. Mindkét játékos nagy jövő előtt áll, és büszkék vagyunk, hogy mellettünk döntöttek.”
Kocsis Botond a Gyirmót FC Győr színeiben ismerkedett meg a labdarúgással, 12 esztendős kora óta az ETO Akadémiám nevelkedik. Két éve mutatkozott be az ETO második számú csapatában, azóta 24 alkalommal védett kezdőként az NB III Északnyugati csoportjában. Közben tíz alkalommal védte a korosztályos nemzeti csapatok kapuját is, pályára lépett az U16-os, az U17-es és az U19-es válogatottban is.
„Köszönöm a lehetőséget, nagyon örülök, hogy itt lehetek, szeretnék minél jobb teljesítményt nyújtani – tette hozzá a 18 éves Kocsis Botond a klub honlapjának. – A kölcsönadásom másfél évre szól, lesz időm megismerni a várost, de már most is nagyon tetszik, amit láttam. Hangulatos város Kazincbarcika, a klubnál mindenki kedvesen fogadott.”
Az MTK-hoz igazolt Klausz Milán, de csak nyáron csatlakozik a kék-fehérek keretéhez – hivatalos
Klausz Milán 20 esztendős, 188 centiméter magas, Tatabányán tanulta a labdarúgás alapjait, majd a szegedi Grosics Akadémia, a kispesti Magyar Futball Akadémia és az ETO Akadémia növendékeként folytatta, innen igazolt Zalaegerszegre. Két évig a szlovén Nafta Lendva együttesét erősítette, nyáron visszatért hazánkba, 10 mérkőzésen kapott lehetőséget, két gólt szerzett. Az MTK vasárnap megvásárolta a ZTE-től a játékjogát, hosszú távú szerződést írt alá a fővárosi kék-fehérekkel, de közösen úgy döntöttek, a több játéklehetőség reményében Kazincbarcikán folytatja kölcsönben. A támadó az U18-as, az U19-es, az U20-as és az U21-es válogatottakban 19 találkozón nyolc alkalommal volt eredményes.
„Nagyon nagy várakozásokkal érkeztem Kazincbarcikára, szeretném gólokkal segíteni a csapatot abban, hogy a szezon végén kiharcolja a bennmaradást – nyilatkozta Klausz Milán. – Ígérgetni nem szeretek, a pályán akarom bebizonyítani, hogy hasznos tagja vagyok a csapatnak.”
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL
Érkezők: Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Semir Smajlagic (bosnyák, Hamrun Spartans – Málta, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: Klausz Milán (MTK Budapest), Kocsis Botond (ETO Akadémia)
Kölcsönből visszatérhetnek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)
Távozók: Blessing Eleke* (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Bánfalvi Gergő (Vasas FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –
*Az őszi szezon közben.