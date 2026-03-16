Nemzeti Sportrádió

Már megnézhető az MTK 125 éves labdarúgó-szakosztályáról készült film

K. Zs.K. Zs.
2026.03.16. 12:21
Hidegkuti Nándor szobra az MTK róla elnevezett stadionja előtt (Fotó: Földi Imre)
MTK MTK Budapest labdarúgó NB I évforduló
Az MTK közösségi felületein már megtekinthető az a film, amely a klub labdarúgó-szakosztálya megalakulásának 125. évfordulójára készült.

Az MTK labdarúgó-szakosztálya 1901. március 12-én alakult meg; a jubileum alkalmából készült filmben felidézik a bajnoki sikereket, a nemzetközi kupaszerepléseket, és azokat az embereket, akik a pályán és azon kívül is hozzájárultak a klub örökségéhez.

A filmben megszólalnak a 23-szoros magyar bajnok, 12-szeres Magyar Kupa-győztes klub különböző korszakainak meghatározó alakjai, köztük Bognár György, Bödör László, Fülöp Ferenc, Illés Béla, Kanta József és Juhász Roland.

 

