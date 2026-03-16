Már megnézhető az MTK 125 éves labdarúgó-szakosztályáról készült film

Az MTK labdarúgó-szakosztálya 1901. március 12-én alakult meg; a jubileum alkalmából készült filmben felidézik a bajnoki sikereket, a nemzetközi kupaszerepléseket, és azokat az embereket, akik a pályán és azon kívül is hozzájárultak a klub örökségéhez.

A filmben megszólalnak a 23-szoros magyar bajnok, 12-szeres Magyar Kupa-győztes klub különböző korszakainak meghatározó alakjai, köztük Bognár György, Bödör László, Fülöp Ferenc, Illés Béla, Kanta József és Juhász Roland.