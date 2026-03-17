Aranycipő: nincs változás az első háromban, Igor Thiago ismét egyedül a negyedik

2026.03.17. 09:59
Igor Thiago (Fotó: Getty Images)
Igor Thiago Erling Haaland Kylian Mbappé Aranycipő ESM Harry Kane
Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) frissítette a 2025–2026-os idény Aranycipő-versenyének állását. A vezető hármas – Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland – nem gyarapította pontjai számát, de megtartotta pozícióját. A negyedik helyezett Igor Thiago az előző héten még Vedat Muriqivel közösen állt ezen a helyen, de a hétfői, Wolverhampton elleni góljával a Brentford brazilja elhúzott a Mallorca koszovói centerétől.

ARANYCIPŐ-VERSENY
AZ ÉLCSOPORT (március 17.)
1. Harry Kane (Bayern München) 30 x 2 = 60 pont
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46 pont
3. Erling Haaland (Manchester City) 22 x 2 = 44 pont
4. Igor Thiago (Brentford) 19 x 2 = 38 pont
5. Vedat Muriqi (Mallorca) 18 x 2 = 36 pont
6. Luis Javier Suárez (Sporting CP) 23 x 1.5 = 34.5 pont
7. Ayase Ueda (Feyenoord) 22 x 1.5 = 33 pont
8. Deniz Undav (VfB Stuttgart) 16 x 2 = 32 pont
9. Paul Onuachu (Trabzonspor SK) 21 x 1.5 = 31.5 pont
    Vangelisz Pavlidisz (SL Benfica) 21 x 1.5 = 31.5 pont

Az előző állás itt.

 

