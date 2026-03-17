Aranycipő: nincs változás az első háromban, Igor Thiago ismét egyedül a negyedik

ARANYCIPŐ-VERSENY

AZ ÉLCSOPORT (március 17.)

1. Harry Kane (Bayern München) 30 x 2 = 60 pont

2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46 pont

3. Erling Haaland (Manchester City) 22 x 2 = 44 pont

4. Igor Thiago (Brentford) 19 x 2 = 38 pont

5. Vedat Muriqi (Mallorca) 18 x 2 = 36 pont

6. Luis Javier Suárez (Sporting CP) 23 x 1.5 = 34.5 pont

7. Ayase Ueda (Feyenoord) 22 x 1.5 = 33 pont

8. Deniz Undav (VfB Stuttgart) 16 x 2 = 32 pont

9. Paul Onuachu (Trabzonspor SK) 21 x 1.5 = 31.5 pont

Vangelisz Pavlidisz (SL Benfica) 21 x 1.5 = 31.5 pont



