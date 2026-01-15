Nemzeti Sportrádió

Gradisar visszatérhet az NB I-be, az Újpest lehet az egyik érdeklődő – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.01.15. 15:44
Nejc Gradisar az Al-Ahlitól visszatérhet az NB I-be (Fotó: Al-Ahli)
Újpest Nejc Gradisar Kairó magyar átigazolás
Egyiptomban már tényként kezelik, hogy távozik a kairói Al-Ahlitól a háromszoros szlovén válogatott csatár, Nejc Gradisar, és visszatér Magyarországra.

Nejc Gradisar tavaly Fehérvárról igazolt az Al-Ahlihoz, azok után, hogy az NB I-ben egy év alatt 31 meccsen nyolc gólt szerzett. A kairóiaknál tavaly tavasszal 14 bajnokin öt gólt szerzett, viszont az új idényben tíz meccsen csak háromszor volt eredményes a bajnokságban. Információink szerint az ősszel érkezett vezetőedző, illetve a dán Jess Thorup által vezetett új szakmai stáb (amelynek Szabics Imre is a tagja) nem számol a folytatásban Gradisarral, akinek a helyére egy afrikai csatárt szemeltek ki. 

Egyiptomi forrásból úgy értesültünk, a szlovén támadó már közölte a csapattársakkal, hogy távozik az Al-Ahlitól és visszatér Magyarországra. Egyiptomi forrásaink szerint az Újpest FC lehet az egyik érdeklődő, és az Al-Ahli az idény végéig adhatja kölcsön első körben a csatárt.

Gradisar most még Kairóban tartózkodik, de ha megegyezés születik a kölcsönadásáról, a napokban meg is érkezhet Budapestre. 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Kairó), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia)
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)

Ezek is érdekelhetik