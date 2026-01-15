Gradisar visszatérhet az NB I-be, az Újpest lehet az egyik érdeklődő – NS-infó

Nejc Gradisar tavaly Fehérvárról igazolt az Al-Ahlihoz, azok után, hogy az NB I-ben egy év alatt 31 meccsen nyolc gólt szerzett. A kairóiaknál tavaly tavasszal 14 bajnokin öt gólt szerzett, viszont az új idényben tíz meccsen csak háromszor volt eredményes a bajnokságban. Információink szerint az ősszel érkezett vezetőedző, illetve a dán Jess Thorup által vezetett új szakmai stáb (amelynek Szabics Imre is a tagja) nem számol a folytatásban Gradisarral, akinek a helyére egy afrikai csatárt szemeltek ki.

Egyiptomi forrásból úgy értesültünk, a szlovén támadó már közölte a csapattársakkal, hogy távozik az Al-Ahlitól és visszatér Magyarországra. Egyiptomi forrásaink szerint az Újpest FC lehet az egyik érdeklődő, és az Al-Ahli az idény végéig adhatja kölcsön első körben a csatárt.

Gradisar most még Kairóban tartózkodik, de ha megegyezés születik a kölcsönadásáról, a napokban meg is érkezhet Budapestre.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Kairó), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia)

Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)