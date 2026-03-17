Ashley Cole az olasz másodosztályban kapta meg első vezetőedzői megbízatását

A trófeákban gazdag futballistakarrierjét 2019-ben lezáró, 107-szeres angol válogatott Ashley Cole korábbi klubja, a Chelsea akadémiáján kezdett edzősködni, dolgozott Frank Lampard segítőjeként az Evertonnál és a Chelsea-nél, Wayne Rooney asszisztenseként a Birmingham Citynél, és megfordult az angol U21-es, sőt rövid ideig az angol nagyválogatott stábjában is.

A Cesena a legutóbbi fordulóban 2–2-t játszott a tabellán jóval előtte álló Frosinonével, és bár ez nem rossz eredmény, nem feledtette a hetek óta tartó nyeretlenséget: a vezetőség felállította az addigi szakvezetőt, Michele Mignanit.

A fekete-fehérek a Serie B-tabella 8. helyén állnak; ez még éppen elég lenne a részvételhez a feljutásért vívandó rájátszásban, de még nyolc forduló hátravan az alapszakaszból, a csapatnak új lendületre van szüksége.

A vasárnap kinevezett Cole szerződése bizonyos feltételekkel opciót kínál a folytatásra, alighanem a feljutás biztossá tenné a 45 éves angol szakember maradását.

A Serie B-ből az első két helyezett automatikusan feljut az élvonalba (jelenleg a Venezia és a Monza foglalja el őket), a következő hat a rájátszásban harcol meg a harmadik Serie A-kvótáért.