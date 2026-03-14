Kovács Zoltán távozik Diósgyőrből – hivatalos
Mint ismert, a kiesős elől menekülő DVTK március elején edzőt váltott, Vladimir Radenkovics helyére Nebojsa Vignjevics érkezett. A negyedik magyarországi időszakát töltő szerb vezetőedző pontszerzéssel debutált a Diósgyőr élén, igaz a közvetlen rivális MTK elleni 1–1-es döntetlen nem segített elmozdulni a 11. helyről.
A 26. fordulóban péntek este azonban hazai pályán a DVTK négygólos vereséget szenvedett a Kazincbarcika ellen. A 25 pontos DVTK így három pontra van a bennmaradást értő 10. helyen álló Nyíregyháza, MTK kettőstől. A DVTK szombat délelőtt a hivatalos oldalán közölte, hogy Kovács Zoltán sportigazgató távozik a DVTK éléről.
Kovács Zoltán nyáron lett másodszor a DVTK sportigazgatója. Korábban megfordult Újpesten és Székesfehérváron is, utóbbinál 2018-ban bajnoki címet nyert, míg első Diósgyőrnél eltöltött időszaka alatt a DVTK kupadöntőbe jutott. „Nagyon sajnálom, hogy ezúttal nem tudtam olyan sikeres lenni, mint korábban. Továbbra is hiszem, hogy sokkal több van ebben a csapatban, mint amit a jelenlegi helyezése mutat. Kívánom a DVTK-nak, hogy a jövőben érje el azokat az eredményeket, amelyeket a klub a hagyományai és a szurkolótábora miatt is megérdemel” – idézi a klubhonlap Kovács Zoltánt.
„Bíztunk benne, hogy Kovács Zoltán meg tudja ismételni a korábbi sikereit Diósgyőrben, amikor Ligakupa-győzelem és a Magyar Kupa döntő fűződött a nevéhez a 2013–2014-es idényben. Azonban a csapat nemcsak, hogy nem tudott a korábbi szinten teljesíteni, hanem a Kazincbarcika elleni szégyenteljes vereséget követően, hét fordulóval a bajnokság vége előtt kieső helyen áll. Mint minden mérkőzés után, most is azonnal leültem a sportigazgatóval átbeszélni a látottakat, de most jeleztem neki, hogy ez után a mérkőzés után nem tudjuk folytatni a közös munkát. Ezzel egyébként a sportigazgató is egyetértett, ezért azonnali hatállyal szerződést bontottunk Kovács Zoltánnal. Köszönjük a DVTK érdekében elvégzett munkát, és további pályafutásához sok sikert kívánunk!” – mondta Petrán Vilmos, a DVTK ügyvezetője.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|26
|14
|8
|4
|50–27
|+23
|50
|2. Ferencvárosi TC
|25
|15
|4
|6
|49–27
|+22
|49
|3. Debreceni VSC
|25
|12
|7
|6
|39–30
|+9
|43
|4. Kisvárda
|25
|11
|5
|9
|31–37
|–6
|38
|5. Zalaegerszegi TE
|25
|10
|8
|7
|38–31
|+7
|38
|6. Paksi FC
|25
|10
|7
|8
|46–37
|+9
|37
|7. Puskás Akadémia
|25
|10
|5
|10
|31–31
|0
|35
|8. Újpest FC
|25
|8
|6
|11
|33–41
|–8
|30
|9. MTK Budapest
|26
|7
|7
|12
|45–54
|–9
|28
|10. Nyíregyháza Spartacus
|25
|7
|7
|11
|34–43
|–9
|28
|11. Diósgyőri VTK
|26
|5
|10
|11
|33–44
|–11
|25
|12. Kazincbarcika
|26
|5
|2
|19
|25–52
|–27
|17