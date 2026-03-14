Kovács Zoltán távozik Diósgyőrből – hivatalos

Mint ismert, a kiesős elől menekülő DVTK március elején edzőt váltott, Vladimir Radenkovics helyére Nebojsa Vignjevics érkezett. A negyedik magyarországi időszakát töltő szerb vezetőedző pontszerzéssel debutált a Diósgyőr élén, igaz a közvetlen rivális MTK elleni 1–1-es döntetlen nem segített elmozdulni a 11. helyről.

A 26. fordulóban péntek este azonban hazai pályán a DVTK négygólos vereséget szenvedett a Kazincbarcika ellen. A 25 pontos DVTK így három pontra van a bennmaradást értő 10. helyen álló Nyíregyháza, MTK kettőstől. A DVTK szombat délelőtt a hivatalos oldalán közölte, hogy Kovács Zoltán sportigazgató távozik a DVTK éléről.

Kovács Zoltán nyáron lett másodszor a DVTK sportigazgatója. Korábban megfordult Újpesten és Székesfehérváron is, utóbbinál 2018-ban bajnoki címet nyert, míg első Diósgyőrnél eltöltött időszaka alatt a DVTK kupadöntőbe jutott. „Nagyon sajnálom, hogy ezúttal nem tudtam olyan sikeres lenni, mint korábban. Továbbra is hiszem, hogy sokkal több van ebben a csapatban, mint amit a jelenlegi helyezése mutat. Kívánom a DVTK-nak, hogy a jövőben érje el azokat az eredményeket, amelyeket a klub a hagyományai és a szurkolótábora miatt is megérdemel” – idézi a klubhonlap Kovács Zoltánt.

„Bíztunk benne, hogy Kovács Zoltán meg tudja ismételni a korábbi sikereit Diósgyőrben, amikor Ligakupa-győzelem és a Magyar Kupa döntő fűződött a nevéhez a 2013–2014-es idényben. Azonban a csapat nemcsak, hogy nem tudott a korábbi szinten teljesíteni, hanem a Kazincbarcika elleni szégyenteljes vereséget követően, hét fordulóval a bajnokság vége előtt kieső helyen áll. Mint minden mérkőzés után, most is azonnal leültem a sportigazgatóval átbeszélni a látottakat, de most jeleztem neki, hogy ez után a mérkőzés után nem tudjuk folytatni a közös munkát. Ezzel egyébként a sportigazgató is egyetértett, ezért azonnali hatállyal szerződést bontottunk Kovács Zoltánnal. Köszönjük a DVTK érdekében elvégzett munkát, és további pályafutásához sok sikert kívánunk!” – mondta Petrán Vilmos, a DVTK ügyvezetője.