Az Al-Ahli nem tudja szerződtetni Benbualit, Gradisar maradt a keretben

A btolat.com hétfőn még arról írt, hogy Gradisar akkor távozhat, ha az Al-Ahli szerződtetni tudja az ETO FC-től az algériai Nadir Benbualit, akiről előrehaladott egyeztetéseket folytat a kairói klub. A cairo24.com azonban hétfőn este már arról írt, hogy az ETO nem fogja elengedni az NB I góllövőlistáját holtversenyben, 11 góllal vezető, vasárnap a Fradi ellen is eredményes Benbualit – ezt kérdésünkre az ügyben a játékost képviselő menedzser, Fehér Milán is elmondta.

„Benbuali nem igazol az Al-Ahlihoz, mert a klub úgy döntött, hogy egy könnyebben elérhető másik csatárt próbál szerződtetni” – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a játékosügynök.

Egyiptomi kollégáktól úgy tudjuk, az új kiszemelt Ieltsin Camoes lehet a norvég Tromsőből, de egyelőre kérdéses, az ő ügye hogyan befolyásolhatja majd Gradisar helyzetét.