Az Al-Ahli nem tudja szerződtetni Benbualit, Gradisar maradt a keretben

2026.01.27. 17:17
A Ferencváros ellen gólt szerző Nadir Benbuali nem szerződik Kairóba (Fotó: Török Attila)
Az egyiptomi sajtóban továbbra is téma az Újpest FC-nél szóba került szlovén Nejc Gradisar és az Al-Ahlinál a helyére kiszemelt győri Nadir Benbuali lehetséges átigazolása, miközben a Nemzeti Sport úgy értesült, az algériai csatár biztosan nem szerződik Kairóba.

 

Az egyiptomi sajtó múlt héten már biztosra vette, hogy a szlovén Nejc Gradisar a napokban orvosi vizsgálatra utazik Újpestre, ehhez képest az Al-Ahli a mai, Vadi Degla elleni bajnoki meccsére is nevezte a csatárt.  

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:58

Gradisar már összepakolt, de nem engedték elutazni Újpestre

A csatár vasárnap indult volna Magyarországra, de az Al-Ahli nem adja kölcsön, amíg nincs meg meg a helyettese.

 

A btolat.com hétfőn még arról írt, hogy Gradisar akkor távozhat, ha az Al-Ahli szerződtetni tudja az ETO FC-től az algériai Nadir Benbualit, akiről előrehaladott egyeztetéseket folytat a kairói klub. A cairo24.com azonban hétfőn este már arról írt, hogy az ETO nem fogja elengedni az NB I góllövőlistáját holtversenyben, 11 góllal vezető, vasárnap a Fradi ellen is eredményes Benbualit – ezt kérdésünkre az ügyben a játékost képviselő menedzser, Fehér Milán is elmondta.

„Benbuali nem igazol az Al-Ahlihoz, mert a klub úgy döntött, hogy egy könnyebben elérhető másik csatárt próbál szerződtetni” – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a játékosügynök.

Egyiptomi kollégáktól úgy tudjuk, az új kiszemelt Ieltsin Camoes lehet a norvég Tromsőből, de egyelőre kérdéses, az ő ügye hogyan befolyásolhatja majd Gradisar helyzetét.

