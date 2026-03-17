Labdarúgás: több mint 1100 fiatalperc az NB I 26. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 26. fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az elmúlt hétvégén csak öt mérkőzést rendeztek, ugyanis a Ferencváros–Puskás Akadémia összecsapást elhalasztották. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken a Kazincbarcika 4–0-ra kiütötte a Diósgyőrt. A DVTK-ban végigjátszott a meccset a 19 éves Szakos Bence, 67 percet szerepelt a 21 esztendős Pető Milán, akit a 19 éves Varga Zétény váltott. A vendégek kapujában a 18 éves Kocsis Botond állt, míg a 21 éves Klausz Milán 27 percet töltött a pályán, és gólt szerzett.
A Győr és az MTK Budapest találkozója gól nélküli döntetlennel ért véget. Az ETO-ban a 18 éves Décsy Ádám 63, a 20 éves Bánáti Kevin 45, a 21 esztendős Bíró Barnabás 27 percet játszott. A fővárosi együttesben végig a pályán volt a 18 éves Vitályos Viktor, 55 percet szerepelt a 18 esztendős Németh Hunor és a 20 éves Átrok Zalán, továbbá 35 percet kapott a 21 éves Kovács Patrik.
Az Újpest 2–1-re legyőzte otthon a Kisvárdát. A liláknál az első félidőben bizonyíthatott a 20 éves Fenyő Noah, míg a vendégeknél a szintén 20 esztendős Ilya Popovich védett, valamint 15 percre beszállt a 19 éves Szabó Szilárd.
Vasárnap a Paks 1–1-es döntetlen játszott a Zalaegerszeggel. A tolnaiaknál a 21 éves Horváth Kevin 79, a 19 éves Máté Csaba 28 percet volt pályán, a ZTE-ben ezúttal sem kapott lehetőséget magyar utánpótláskorú futballista.
Nem bírt egymással a Debrecen és a Nyíregyháza sem, a keleti rangadó 1–1-gyel zárult. A DVSC kapujában a 20 éves Erdélyi Benedek állt, továbbá végigjátszott a meccset a 21 éves Szűcs Tamás. A Spartacusban az első félidőben szerepelt a 20 éves Manner Balázs.
A Ferencváros–Puskás Akadémia találkozót későbbre halasztották.
A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 26. FORDULÓJÁBAN: 1149
Csapatok:
MTK Budapest: 90+55+55+35=235
Debrecen: 90+90=180
Diósgyőr: 90+67+23=180
Győri ETO: 63+45+27=135
Kazincbarcika: 90+27=117
Paks: 79+28=107
Kisvárda: 90+15=105
Újpest: 45
Nyíregyháza: 45
Zalaegerszeg: 0
Ferencváros: halasztott
Puskás Akadémia: halasztott
Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Erdélyi Benedek (Debrecen): 90
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Kocsis Botond (Kazincbarcika): 90
Vitályos Viktor (MTK Budapest): 90
Szakos Bence (Diósgyőr): 90
Horváth Kevin (Paks): 79
Pető Milán (Diósgyőr): 67
Décsy Ádám (Győri ETO): 63
Átrok Zalán (MTK Budapest): 55
Németh Hunor (MTK Budapest): 55
Bánáti Kevin (Győri ETO): 45
Manner Balázs (Nyíregyháza): 45
Fenyő Noah (Újpest): 45
Kovács Patrik (MTK Budapest): 35
Máté Csaba (Paks): 28
Bíró Barnabás (Győri ETO): 27
Klausz Milán (Kazincbarcika): 27
Varga Zétény (Diósgyőr): 23
Szabó Szilárd (Kisvárda): 15
(Kiemelt képünkön: A 21 éves Klausz Milán (Kazincbarcika) betalált a Diósgyőr elleni bajnokin Forrás: KBSC)