Labdarúgás: több mint 1100 fiatalperc az NB I 26. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 26. fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az elmúlt hétvégén csak öt mérkőzést rendeztek, ugyanis a Ferencváros–Puskás Akadémia összecsapást elhalasztották. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Kazincbarcika 4–0-ra kiütötte a Diósgyőrt. A DVTK-ban végigjátszott a meccset a 19 éves Szakos Bence, 67 percet szerepelt a 21 esztendős Pető Milán, akit a 19 éves Varga Zétény váltott. A vendégek kapujában a 18 éves Kocsis Botond állt, míg a 21 éves Klausz Milán 27 percet töltött a pályán, és gólt szerzett.

A Győr és az MTK Budapest találkozója gól nélküli döntetlennel ért véget. Az ETO-ban a 18 éves Décsy Ádám 63, a 20 éves Bánáti Kevin 45, a 21 esztendős Bíró Barnabás 27 percet játszott. A fővárosi együttesben végig a pályán volt a 18 éves Vitályos Viktor, 55 percet szerepelt a 18 esztendős Németh Hunor és a 20 éves Átrok Zalán, továbbá 35 percet kapott a 21 éves Kovács Patrik.

Az Újpest 2–1-re legyőzte otthon a Kisvárdát. A liláknál az első félidőben bizonyíthatott a 20 éves Fenyő Noah, míg a vendégeknél a szintén 20 esztendős Ilya Popovich védett, valamint 15 percre beszállt a 19 éves Szabó Szilárd.

Vasárnap a Paks 1–1-es döntetlen játszott a Zalaegerszeggel. A tolnaiaknál a 21 éves Horváth Kevin 79, a 19 éves Máté Csaba 28 percet volt pályán, a ZTE-ben ezúttal sem kapott lehetőséget magyar utánpótláskorú futballista.

Nem bírt egymással a Debrecen és a Nyíregyháza sem, a keleti rangadó 1–1-gyel zárult. A DVSC kapujában a 20 éves Erdélyi Benedek állt, továbbá végigjátszott a meccset a 21 éves Szűcs Tamás. A Spartacusban az első félidőben szerepelt a 20 éves Manner Balázs.

*A 26. fordulóban a Ferencváros–Puskás Akadémia találkozót elhalasztották.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 26. FORDULÓJÁBAN: 1149

Csapatok:

MTK Budapest: 90+55+55+35=235

Debrecen: 90+90=180

Diósgyőr: 90+67+23=180

Győri ETO: 63+45+27=135

Kazincbarcika: 90+27=117

Paks: 79+28=107

Kisvárda: 90+15=105

Újpest: 45

Nyíregyháza: 45

Zalaegerszeg: 0

Ferencváros: halasztott

Puskás Akadémia: halasztott



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Erdélyi Benedek (Debrecen): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Kocsis Botond (Kazincbarcika): 90

Vitályos Viktor (MTK Budapest): 90

Szakos Bence (Diósgyőr): 90

Horváth Kevin (Paks): 79

Pető Milán (Diósgyőr): 67

Décsy Ádám (Győri ETO): 63

Átrok Zalán (MTK Budapest): 55

Németh Hunor (MTK Budapest): 55

Bánáti Kevin (Győri ETO): 45

Manner Balázs (Nyíregyháza): 45

Fenyő Noah (Újpest): 45

Kovács Patrik (MTK Budapest): 35

Máté Csaba (Paks): 28

Bíró Barnabás (Győri ETO): 27

Klausz Milán (Kazincbarcika): 27

Varga Zétény (Diósgyőr): 23

Szabó Szilárd (Kisvárda): 15

(Kiemelt képünkön: A 21 éves Klausz Milán (Kazincbarcika) betalált a Diósgyőr elleni bajnokin Forrás: KBSC)