Los Angeles 2028: négy nappal a megnyitó előtt kezdődik a labdarúgótorna

2026.03.17. 09:56
A Rose Bowlban rendezik az olimpiai futballtorna döntőit (Fotó: Getty Images)
Pasadena futballtorna Rose Bowl Los Angeles 2028
A megszokottnál korábban, már négy nappal a megnyitóünnepség előtt megkezdődik a 2028-as Los Angeles-i olimpia férfi és női labdarúgótornája.

A 2028-as Los Angeles-i nyári olimpia szervezői hétfő este közölték, hogy a férfi és a női labdarúgótorna négy nappal az ünnepélyes megnyitó előtt indul. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság jóváhagyta a terveiket, így gyakorlatilag már július 10-én megkezdődnek a játékok, a futballmérkőzéseknek hét nagy város ad otthont.

Ez azt jelenti, hogy a szokásosnál két nappal korábban rendezik az első meccseket, így a csapatoknak a korábbi olimpiákhoz képest két extra szünnapjuk lesz, melyeken az utazást meg tudják oldani.

A mérkőzésekre New Yorkban, Columbusban, Nashville-ben, St. Louisban, San Diegóban, San Joséban és Los Angelesben kerül sor. Előbbi ötben csoportmeccseket és negyeddöntőket tartanak, míg San Diegóban női csoportmeccsek és egy női negyeddöntő mellett egy-egy férfi és női elődöntős találkozó is lesz, illetve a dél-kaliforniai városban rendezik mindkét bronzmérkőzést.

A Los Angeles pasadenai részén fekvő, legendás Rose Bowl Stadion a végjátékban kap szerepet, mivel egy női negyeddöntős, illetve egy-egy férfi és női elődöntős meccs mellett – július 28-án és 29-én – itt játsszák a férfi és a női torna fináléját is.

Az 1921-ben épült Rose Bowl volt az 1994-es férfi labdarúgó-világbajnokság döntőjének színhelye és az 1984-es olimpia futballtornájának aranycsatáját is ebben a stadionban rendezték.

 

Legfrissebb hírek

Halász Bence: A cél, hogy az Európa-bajnokságon döntsek egyéni csúcsot

Atlétika
2026.03.10. 09:54

Los Angeles 2028: Djokovics megpróbálná megvédeni címét

Tenisz
2026.03.08. 11:30

Már ötmillióan jelentkeztek Los Angeles-i olimpiai jegyért

Egyéb egyéni
2026.02.25. 14:01

Köhler Timon: Nemcsak nyerni, hanem segíteni is szeretnék

Kerékpár
2026.02.24. 11:51

Durant szeretne ott lenni az amerikai kosárválogatottban a 2028-as olimpián

Amerikai sportok
2026.02.23. 19:24

Hivatalos: a világranglistán kell kvótára vadászni a kajak-kenusoknak

Kajak-kenu
2026.02.09. 17:46

Los Angeles 2028: csak az utolsó meccseket rendezik a központi helyszínen a futballtornán

Egyéb egyéni
2026.02.03. 14:51

Saját kaliforniai hajópark segíti a magyar kajakosok és kenusok olimpiai felkészülését

Kajak-kenu
2026.01.22. 16:30
