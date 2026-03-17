Los Angeles 2028: négy nappal a megnyitó előtt kezdődik a labdarúgótorna

A 2028-as Los Angeles-i nyári olimpia szervezői hétfő este közölték, hogy a férfi és a női labdarúgótorna négy nappal az ünnepélyes megnyitó előtt indul. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság jóváhagyta a terveiket, így gyakorlatilag már július 10-én megkezdődnek a játékok, a futballmérkőzéseknek hét nagy város ad otthont.

Ez azt jelenti, hogy a szokásosnál két nappal korábban rendezik az első meccseket, így a csapatoknak a korábbi olimpiákhoz képest két extra szünnapjuk lesz, melyeken az utazást meg tudják oldani.

A mérkőzésekre New Yorkban, Columbusban, Nashville-ben, St. Louisban, San Diegóban, San Joséban és Los Angelesben kerül sor. Előbbi ötben csoportmeccseket és negyeddöntőket tartanak, míg San Diegóban női csoportmeccsek és egy női negyeddöntő mellett egy-egy férfi és női elődöntős találkozó is lesz, illetve a dél-kaliforniai városban rendezik mindkét bronzmérkőzést.

A Los Angeles pasadenai részén fekvő, legendás Rose Bowl Stadion a végjátékban kap szerepet, mivel egy női negyeddöntős, illetve egy-egy férfi és női elődöntős meccs mellett – július 28-án és 29-én – itt játsszák a férfi és a női torna fináléját is.

Az 1921-ben épült Rose Bowl volt az 1994-es férfi labdarúgó-világbajnokság döntőjének színhelye és az 1984-es olimpia futballtornájának aranycsatáját is ebben a stadionban rendezték.