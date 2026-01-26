Nemzeti Sportrádió

Gradisar már összepakolt, de nem engedték elutazni Újpestre

P. K.P. K.
2026.01.26. 08:58
Nejc Gradisart egyelőre nem engedte el az Al-Ahli (Fotó: AFP)
Újpest Nejc Gradisar NB I magyar átigazolás
Egyiptomban már egy hete biztosra vették, hogy az Al-Ahli szlovén csatára, Nejc Gradisar a Young Africans elleni pénteki, afrikai BL-meccs után Újpestre utazik orvosi vizsgálatra és kölcsönbe visszatér az NB I-be, ám klubja a hétvégén nem engedte elutazni a támadót, és amíg nem találják meg a helyettesét, nem kívánnak megválni tőle.

 

A 23 éves szlovén Nejc Gradisar pénteken csereként 24 percet még játszott az Al-Ahliban a tanzániai Young Africans ellen 2–0-ra megnyert afrikai BL-meccsen, a cairo24.com szombaton pedig már arról számolt be, a korábbi fehérvári csatár vasárnap hajnalban Görögországba utazik, majd onnan Budapestre, hogy hétfőn orvosi vizsgálaton vehessen részt az Újpest FC-nél, amely a tavaszi szezonra kölcsönvenné őt, kivásárlási opcióval.

Aztán vasárnap már több forrás, köztük a cairo24.com is arról számolt be, hogy bár Gradisar szombaton összecsomagolt és a családjával együtt készült az utazásra, az Al-Ahli vezetősége azonban közölte a csatárral, nem engedélyezik, hogy elhagyja Egyiptomot, amíg nem találják meg az utódját. Ez nem azt jelenti, hogy a következő napokban ne szerződhetne Újpestre, de erre akkor kerülhet sor, ha a helyére kiszemelt csatárról megállapodás születik.

Márpedig az első számú kiszemeltként emelgetett algériai Nadir Benbualit nem tudta szerződtetni az Al-Ahli Győrből, és ez közrejátszhatott abban, hogy Gradisart nem engedték elutazni Újpestre, a hírek szerint a vasárnapi edzésen is részt vett, és jelen állás szerint a kairóiak következő, keddi bajnoki meccsén is ott lehet a keretben.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia FC)
Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország)
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom), Kyan Vaesen (belga, KVC Westerlo – Belgium)
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: Geiger Bálint (Videoton), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)
 

