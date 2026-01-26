Gradisar már összepakolt, de nem engedték elutazni Újpestre

Aztán vasárnap már több forrás, köztük a cairo24.com is arról számolt be, hogy bár Gradisar szombaton összecsomagolt és a családjával együtt készült az utazásra, az Al-Ahli vezetősége azonban közölte a csatárral, nem engedélyezik, hogy elhagyja Egyiptomot, amíg nem találják meg az utódját. Ez nem azt jelenti, hogy a következő napokban ne szerződhetne Újpestre, de erre akkor kerülhet sor, ha a helyére kiszemelt csatárról megállapodás születik.

Márpedig az első számú kiszemeltként emelgetett algériai Nadir Benbualit nem tudta szerződtetni az Al-Ahli Győrből, és ez közrejátszhatott abban, hogy Gradisart nem engedték elutazni Újpestre, a hírek szerint a vasárnapi edzésen is részt vett, és jelen állás szerint a kairóiak következő, keddi bajnoki meccsén is ott lehet a keretben.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia FC)

Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország)

Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom), Kyan Vaesen (belga, KVC Westerlo – Belgium)

Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Geiger Bálint (Videoton), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)

