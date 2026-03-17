Per Johansson: Előbb nyerjünk a Népligetben, utána lehet számolgatni

– Múlt szombaton a Vác vendégeként stabil játékkal győztek 43–29-re. Készen áll a csapat az FTC elleni szerdai rangadóra?

– Egyértelmű, hogy nagy lépést tettünk előre – fogalmazott a Nemzeti Sportnak Per Johansson, a győri női kézicsapat vezetőedzője, aki két éve irányítja a zöld-fehéreket. – Összeszedettek és fegyelmezettek voltunk a váciak ellen, az első félidőben teljesítettünk kimagaslóan. Ez volt az utolsó próbatétel a Ferencváros elleni meccsünk előtt, mindannyian várjuk az összecsapást.

– Az ETO legutóbb hét évvel ezelőtt, 2019-ben nyert az FTC vendégeként. Lehet emiatt teher a játékosokon?

– Nézze, én 2024-ben érkeztem Győrbe és eddig csak egyszer jártam ellenfélként a Népligetben. Az a célom, hogy abból a tavaly januári élményből tanulva ezúttal nyerjünk. Nem lehet megmondani, hogy a történelem miként befolyásol bennünket, most 2026-ot írunk, felkészültünk a rangadóra, és győzni megyünk.

– Mi a helyzet a hiányzókkal, mennyire sikerült integrálni az egy hónapja szerződtetett dán beállót, Ida-Marie Dahlt?

– A sérültjeink állapota egyre javul, elégedett lehetek azzal, ahogy teljesítenek. Ida-Marie-val keményen dolgozunk, igyekszünk őt mindenben segíteni és támogatni. Egyébként felülmúlta az előzetes várakozásaimat, megfelelően beépítettük és ennél csak hatékonyabb lesz a jövőben.

– Ősszel az Audi Arénában kiváló játékkal 32–17-re kiütötték a rossz passzban lévő ferencvárosiakat. Most milyen mérkőzésre számít?

– Remélem, hogy ezen meccsen felelevenítjük azokat a játékelemeket és érzelmeket, amelyeket az októberi találkozón mutattunk. Különben úgy készülünk, mint egy normális mérkőzésre – mindig így teszünk, ha erős rivális következik. Az FTC hazai pályán kifejezetten nehéz ellenfél, készen kell állnunk egy kemény ütközetre, és abban bízom, hogy a játékvezetés is magas színvonalú lesz. A kapusok és a védekezés lehet ezúttal is a döntő tényező, ahogy azt a két csapat korábbi összecsapásain is láthattuk.

– Felvetődött önben, hogy győri sikerrel lényegében már most eldőlne a bajnoki cím sorsa?

– Nem vagyok rossz matematikából, és tudok számolni, de edzőként arról kell gondoskodnom, hogy a játékosam, a stábom és én is a jelenre helyezzük a hangsúlyt és kizárólag erre a mérkőzésre koncentráljunk. Arra készülünk, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtsunk és amikor a hatvan perc elteltével felnézünk az eredményjelzőre, azt lássuk, hogy mi nyertünk. Utána nekiállhatunk számolgatni, hogy ez mit jelent az idényre és a bajnokságra vonatkozóan, de ennek most még nincs itt az ideje.

KÉZILABDA

Női NB I

Március 18., szerda

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Vasas SC

18.00: Szombathelyi KKA–Mol Esztergom

19.30: FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!



