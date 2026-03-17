Nemzeti Sportrádió

Luka Modric neve mellé új szerepkör kerül

2026.03.17. 10:17
Címkék
A horvát klasszis új pályán is főszerepet kap: a Gorenje őt választotta nemzetközi arcának. A partnerség két olyan nevet kapcsol össze, amelyekhez egyaránt a megbízhatóság, a magas színvonal és a hosszú távú teljesítmény társul. (x)

Luka Modric pályafutása során a modern futball egyik meghatározó alakjává vált, sikerei pedig túlmutatnak a trófeákon és egyéni elismeréseken. A mostani együttműködésben a horvát középpályás nemcsak sportolóként, hanem magánemberként, családapaként is hangsúlyos szerepet kap.

„Örömmel csatlakozom a Gorenje családjához” – fogalmazott a horvátok legendája. Mindig hittem abban, hogy a stadion reflektorfényei alatt nyújtott teljesítményem abból a nyugalomból és biztonságból ered, amelyet otthon találok meg. A Gorenje olyan környezetet teremt, amely leegyszerűsíti a mindennapokat, így energiámat a karrieremre és a szeretteimre fordíthatom” – tette hozzá.

A partnerség jól illeszkedik a Hisense Group évek óta épített nemzetközi sportjelenlétébe. A cég korábban is kapcsolódott a labdarúgás kiemelt tornáihoz, köztük az Európa-bajnokság 2016-os, 2020-as és 2024-es eseményeihez, valamint a 2018-as, 2022-es és 2026-os világbajnokságaihoz.

A 2026-os FIFA-világbajnokság hivatalos szponzoraként a Hisense és a Gorenje a futball világában is tovább erősíti pozícióját, miközben a rajongókkal való kapcsolatépítésre és a nemzetközi márkaismertség növelésére is kiemelt figyelmet fordít.

 

Legfrissebb hírek

