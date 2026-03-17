Yvette Broch újra a porondon: a korábbi győri beálló a Brest Bretagne-ba igazolt
Yvette Broch az első győri időszaka (2015–18) után kimerültségre hivatkozva két évig szüneteltette pályafutását, majd Metzben kezdett újra játszani, és bukaresti kitérőt követően 2022-ben érkezett vissza az ETO-ba, amelyből 2024-ben távozva bejelentette a visszavonulását.
A volt győri Yvette Broch kutyamenhelyen dolgozott Szantorinin, megtalálta a hitét és 50:50-re teszi a holland–magyart
A Brest Bretagne francia válogatott beállója, Pauletta Foppa nemrégiben bejelentette, hogy gyermeket vár; a francia szabályok értelmében klubja szerződtethet valakit a helyére, és a vezetőedző, a korábban szintén az ETO-ban kézilabdázó és edzősködő Raphaëlle Tervel a Győrben megismert Brochra gondolt.
„Korábban volt alkalmam együtt dolgozni Raphaëlle-lel, sok szép közös emlékünk van, úgyhogy amikor megkérdezte, tudnék-e segíteni nekik az idény utolsó három hónapjában, boldogan mondtam igent. Személyes okok is közrejátszottak a döntésemben, számomra ez most egy jó lépés. Elég régen játszottam legutóbb, de igyekszem a tőlem telhető száz százalékot nyújtani, hogy tényleg a csapat hasznára legyek” – idézi a klubhonlap a 35 éves Broch szavait.
A Brest Bretagne 17 forduló után hibátlan teljesítménnyel vezeti a francia bajnokságot nagy riválisa, a Metz előtt, és ott van a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében is.