Nincs több labdás rituálé a nagy meccsre készülő Chelsea-nél

B. Z.B. Z.
2026.03.17. 10:23
Tökéletesen működő taktikával kell pályára lépniük a Chelsea játékosainak a címvédő PSG ellen
Nehéz helyzetbe került a Chelsea a PSG elleni BL-párharcban, meglehet, a babona sem segít már rajta.  

Háromgólos hátrányt kell ledolgoznia a Chelsea-nek a címvédő PSG ellen, hogy továbbjusson a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé, miután Párizsban 5–2-re kikapott. Vajon mi a legforróbb téma a londoniak háza táján a fontos visszavágó előtt? Az, hogy Liam Rosenior menedzser bejelentette: véget vetnek annak, hogy összeölelkezve körbeállják a labdát a kezdőkörben… A szakvezető ezt még a Napoli elleni januári BL-meccsen hozta szokásba, és akkor a csapat hátrányból fordítva 3–2-re nyert, így megtartották a rituálét. Ám egyes ellenfelek tiszteletlenségnek tekintették, kirobbant a „Huddlegate”, ami a hétvégi, New­castle elleni meccsen tetőzött, amikor Paul Tier­ney játékvezető odaállt szorosan a labda mellé a kezdőkörben – de a Chelsea-játékosok őt is átölelték, és bevették a körbe. Most Rosenior jelezte: nem keltenek további feszültséget, ha ez zavar másokat.

Trevoh Chalobah, a csapat védője azért beszélt a PSG elleni meccsről is.

 „Mi vagyunk a Chelsea! – hangsúlyozta a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón. – A legrangosabb versenysorozatokban van a helyünk és a legnagyobb célokért küzdünk Európában és Angliában is. Kedden nagy meccs vár ránk, biztos vagyok benne, hogy különleges találkozó lesz. Mindent beleadunk, hogy kivívjuk a továbbjutást!” 

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: Sporting CP (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport1)
21.00: Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)
21.00: Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport2)

 

