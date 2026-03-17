Nemzeti Sportrádió

Az Arsenal egész idényét meghatározhatja ez a hét

MOHAI DOMINIK
2026.03.17. 10:43
Mikel Arteta (Fotó: AFP)
negyeddöntő Bayer Levekusen Bajnokok Ligája Arsenal FC
Bajnokok Ligája-negyeddöntőbe jutást és Ligakupa-aranyérmet is ünnepelhet a napokban az Arsenal.  

EUFORIKUS GYŐZELEMMEL HANGOLT az Arsenal jelenkori történetének talán legfontosabb hetére. Az Everton ellen a 89. percben szereztek vezetést a londoniak, majd a 97. percben Max Dowman 16 évesen és 73 naposan a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzője lett (2–0). A Manchester City szombat esti botlása (1–1 a West Ham ellen) miatt egyre közelebb a bajnoki cím, de a 22 éve tartó várakozás mellett ez a hét is fontos csatákat tartogat.

A BL-alapszakasz megnyerése után kedvező sorsolás jutott az Arsenalnak, továbbjutás esetén a Sporting–Bodö/Glimt párharc győztesével találkozik a negyeddöntőben, tehát viszonylag könnyű ágon juthat be a legjobb négy közé. Csakhogy a Leverkusen elleni első meccsen csupán egy vitatott büntetővel sikerült kiharcolnia a döntetlent, márpedig belerondítana az eddig kiválóan alakuló idénybe a korai kiesés. Vasárnap ráadásul kupadöntőt játszik az Arsenal(a Ligakupában), a 2020-as FA-kupa-finálé óta először (Angliában nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget a Szuperkupának, de a történelmi hűség kedvéért érdemes felidézni, hogy 2020-ban és 2023-ban is megnyerte a jótékonysági meccset Mikel Artetával a csapat).

„Nem fejeztük be megfelelően az akcióinkat, sok kontratámadást engedtünk a Leverkusennek. Biztosan jobb döntéseket hozunk kedden, a cél, hogy sokkal veszélyesebbek legyünk” – mondta az Arsenal menedzsere a hétfői sajtótájékoztatón.

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
MÁRCIUS 17., KEDD
21.00: Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport2)

 

