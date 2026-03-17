Női kézi: Fazekas Virág pillanatok alatt megszerette a dán mentalitást

Élvezi az életet Dániában Fazekas Virág. A 18 éves veszprémi jobbátlövő a Nemzeti Kézilabda Akadémián nevelkedett, két éve költözött a skandináv országba, ahol először a Rodekro-Aabenraát erősítette, tavaly nyár óta pedig az élvonalbeli SönderjyskE játékosa. A mostani idényben eddig 39 gólt lőtt, ebből 25-öt február vége óta.

„A legutóbbi négy vagy öt fordulóban majdnem végigjátszottam az összes meccset, úgyhogy volt időm bizonyítani, aminek nagyon örülök” – mondta az MTI-nek. Hozzátette: a poszttársa megsérült, ezért kellett többet játszania. Egyszer a forduló álomcsapatába is bekerült. „Nagyon megtisztelő volt, örültem neki, mindenképpen sokat jelent nekem, hogy be tudtam kerülni oda” – jegyezte meg.

Ami pályafutásának következő állomását illeti, a jobbátlövő elmondta, el tudja képzelni magát a jövőben egy Odense- vagy Esbjerg-szintű dán klubban.

„Nagyon szeretném, azért dolgozom minden nap, hogy néhány éven belül egy ilyen szintű élcsapatba juthassak. Nagyon szeretem Dániát, nagyon szeretek itt élni. Amikor kijöttem, nehéz volt, és nem elsősorban a kézilabda része, mert azt pillanatok alatt megszerettem” – nyilatkozta. Hangsúlyozta: nagyon tetszik neki az a hozzáállás és mentalitás, ami az edzéseket is jellemzi.

Fazekas már három korosztályos világversenyen vett részt, a magyar bronzéremmel zárult 2024-es ifjúsági világbajnokságon, Kínában ráadásul gólkirály volt és bekerült a torna álomcsapatába. Utóbbi megtörtént 2023-ban a montenegrói ifjúsági Európa-bajnokságon is.

Két hete derült ki, hogy korosztálya legjobbjai idén nyáron – június 24. és július 5. között – ismét Kínában találkoznak egymással, ugyanis Csincsung ad otthont a junior-világbajnokságnak. A csoportkör sorsolására szerdán kerül sor.

„Két éve kihívásokkal teli volt a torna, de nekem egy életre szóló élményt jelentett, most is kíváncsian és izgatottan várom, hiszen ezúttal egy másik városba megyünk. Valamennyire már tudjuk, mire számíthatunk és mire készüljünk, de nyilván ugyanúgy lesznek nehézségek. Az összetartás jól sikerült, jó munkát végeztünk. Nagyon jó volt újra találkozni a lányokkal, mert nagyon jó barátaim vannak a válogatottban, úgyhogy mindig jó visszamenni közéjük” – mondta Fazekas.

A juniorválogatott áprilisban találkozik ismét, akkor Franciaországban a házigazdákkal játszik edzőmeccseket. Utána már csak a világbajnokság előtti felkészülés lesz hátra.

„Idén korán rendezik a tornát, ezért nem tudunk előtte sokat készülni. Ráadásul a csapatból nagyon sokan, több mint tízen érettségiznek, és akkoriban lesznek a szóbeli vizsgák. Emiatt nagyon vontatott lesz, és nagy feladat úgy összerakni a felkészülést, hogy érdemben tudjunk készülni” – vélekedett.

Fazekas Virág idehaza ötosztályos gimnáziumba járt, ezért jövőre kellene érettségiznie, viszont Dániában beiratkozott az Európa egyik legjobbjaként számon tartott nemzetközi iskolába, ahol szintén jövőre végez.