Asztalitenisz WTT: András Csaba 19 helyet javított a világranglistán

A pénzjutalom és a sikerélmény mellett világranglistapontokban is kifizetődő volt András Csaba hétfői tornagyőzelme a varasdi 30 ezer dollár összdíjazású, feeder-besorolású asztalitenisz-viadalon. A WTT honlapja alapján a 23 éves játékos a 144.-ről a 125. helyre ugrott előre, s ezzel messze ő a legjobb magyar.

András Csaba egyesben a tizedik kiemelt volt Varasdon, s nagyszerű győzelmekkel menetelt a végső sikerig. A második fordulóban kapcsolódott be a küzdelmekbe, s elsőként 3:1-re megverte a spanyol Diego Lillót (214.), majd a következő körben 3:2-re a dél-koreai Vu Hjong Jut (243.). A negyeddöntőben a második kiemelt spanyol Álvaro Robles (68.) felett diadalmaskodott bravúrral, szintén 3:2-re. A hétfő délelőtti elődöntőben az ugyancsak spanyol Juan Pérez (171.) elleni 3:1-es siker következett, majd este az első helyen kiemelt japán Hamada Kazukit (62.) szetthátrányból fordítva verte meg 3:2-re.

A magyarok két éremmel zárták a horvátországi tornát, vasárnap ugyanis Szántosi Dávid és Varga Botond bravúros teljesítményt nyújtva bronzérmet szerzett férfi párosban.