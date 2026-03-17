Szinte reménytelen helyzetben a portugál bajnok a BL-ben

Újabb hiányzó: a hétfői Spor­ting-edzés első tizenöt percének sajtónyilvános részében azonnal feltűnt az újságíróknak, hogy Luís Guilherme, a januárban igazolt és azóta alapembernek számító brazil csatár nem a társakkal mozgott. A görög válogatott Fotisz Joanidisz, a grúz válogatott Giorgi Kocsorasvili, valamint a csapat szupertehetsége, Geovany Quenda és a tapasztalt védő, Ricardo Mangas után tehát újabb nehézségen kell átlendítenie csapatát Rui Borges vezetőedzőnek. A gólerős Luis Suárez bevethető, s annak ellenére, hogy éppen a Bodőben rendezett meccsen szakadt meg ötmeccses gólszerző sorozata, veszélyesen játszott, három lövése is volt.

Hihetetlen, de a norvég együttes másodszor készülhet úgy kieséses BL-visszavágóra az idén, hogy egyáltalán nem gond az sem, ha kikap. Ilyen helyzetbe márpedig a legerősebb klubok sem gyakran hozzák magukat: az alapszakasz végén hősiesen megszerezte a továbbjutáshoz szükséges pontokat, a rájátszásban pedig a hazai győzelmét követően az idegenbeli visszavágón felszabadult játékkal verte meg az Intert. Túlbonyolítani sem kell a lisszaboni visszavágót, a portugál bajnokhoz hasonlóan a norvég gárdának sem volt meccse a hétvégén, viszont a portugálokkal ellentétben Kjetil Knutsen vezetőedző tulajdonképpen hiányzók és így kompromisszumok nélkül állíthatja össze a nagy eséllyel nyolc közé jutó csodacsapatát.

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: Sporting CP (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport1)

21.00: Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport2)

A NYOLCADDÖNTŐ ELSŐ MÉRKŐZÉSEINEK EREDMÉNYEI:

Március 10., kedd

Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1–0

Atalanta (olasz)–Bayern München (német) 1–6

Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham (angol) 5–2

Newcastle (angol)–FC Barcelona (spanyol) 1–1

Március 11., szerda

Leverkusen (német)–Arsenal (angol) 1–1

Bodö/Glimt (norvég)–Sporting (portugál) 3–0

PSG (francia)–Chelsea (angol) 5–2

Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 3–0