DVTK: korábbi újpesti védő érkezett

Lirim Kastrati 2020 nyara és 2023 tele között erősítette az Újpestet, 82 meccsen háromszor volt eredményes, első idényében Magyar Kupát nyert a lila-fehérekkel (a Fehérvár elleni kupadöntőben ő szerezte az újpestiek győztes gólját a 101. percben).

A 26 éves jobbhátvéd 2024 februárjában a lengyel Widzew Lódzhoz szerződött, első félidényében ötször, míg a 2024–2025-ös idényben 12-szer szerepelt a lengyel élvonalban, az Ekstraklasában, 2025 nyara óta viszont csapat nélkül volt. Kastrati a múlt héten még a lila-fehéreknél járt próbajátékon, ám a 15-szörös koszovói válogatott védő végül mégsem tért vissza a negyedik kerületiekhez.

„Örülök, hogy itt lehetek! Nagy várakozásokkal érkeztem, mert tudom, hogy a Diósgyőr a magyar labdarúgás egyik tradicionális klubja – idézi Lirim Kastratit a klub hivatalos honlapja. – „Sokszor játszottam már a DVTK ellen, és mindegyik kemény meccs volt, emlékszem a szurkolók által teremtett kiváló hangulatra is. Miután eligazoltam Magyarországról Lengyelországban játszottam másfél évet, ahol egy újabb futballkultúrát ismertem meg.

Kastrati ősszel csapat nélkül, személyi edző segítségével készült, decemberben Újpesten kezdte el a felkészülést, játszott egy felkészülési mérkőzésen is, így saját bevallása szerint ugyan nem „tökéletes, de közel százszázalékos állapotban” érkezett a diósgyőriek edzőtáborába.

A DVTK sportigazgatója, Kovács Zoltán elárulta, Kastrati érkezésére a csapat átalakulása miatt volt szükség.

„A klub és a játékos számára is kedvező ajánlatot kaptunk Gera Dániel játékjogára, ezért gondoskodnunk kell a pótlásáról. Szakos Bence nagyon tehetséges, korosztályos válogatott, ám egy jobbhátvéddel nem lehet nekivágni a tavasznak – tette hozzá Kovács Zoltán. – Ezenkívül szerettük volna mélyíteni a keretet, másrészt pedig több belső védőnk is sérüléssel bajlódik, úgyhogy erre is próbáltunk reagálni. A kiváló korban lévő Lirim Kastrati mindenekelőtt jobb oldali szélső védőként képes jó teljesítményt nyújtani, és a másik szélen is bevethető, de szükség esetén középen is tud játszani. A nagyszerű olasz iskoláinak köszönhetően gyakorlatilag a védelem minden posztján, három- és négyvédős rendszerben is használható. És nem mellesleg jól ismeri a magyar bajnokságot is.

A DVTK csapata jelenleg Spanyolországban edzőtáborozik, s csütörtökön délután harmadik felkészülési mérkőzését vívja, az ellenfél ezúttal az osztrák Wolfsberger AC lesz és a tervek szerint a most igazolt Kastrati is pályára lép.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Lirim Kastrati (koszovói, szabadon igazolható, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)

Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencvárosi TC), Gera Dániel (Perszepolisz FC – Irán)