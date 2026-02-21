Karlo Sentic: Az Újpest ellen is megfeszülünk a győzelemért

KEZD KIEGYENESEDNI a DVTK. A diósgyőriek idei négy bajnokijukon öt pontot szereztek, ami nem nevezhető veretes mutatónak, ám ha figyelembe vesszük, hogy pontot szereztek a bajnokaspiráns ETO FC, illetve a középcsapatnak számító Kisvárda ellen, nyertek a dobogóért küzdő Paks otthonában, továbbá 6–2-vel kiütötték a címvédő tolnaiakat a Mol Magyar Kupából, nem túlzás állítani, hogy szebbik arcát mutatja a csapat. Csakhogy szombaton az Újpest FC lesz az ellenfele, és a lila-fehérek ellen jó ideje nem találja a győztes receptet – egészen pontosan 2020 novembere óta.

„Az idényben kétszer is három egyes vereséget szenvedtünk az Újpesttől, úgyhogy nehéz meccsre számítok – mondta lapunknak Karlo Sentic, a DVTK kapusa. – Egyik csapat sem úgy teljesít az évad egészét nézve, ahogy azt a klubnál elvárják, szóval nagy küzdelem várható a pontokért. Az utóbbi időben elkaptuk a fonalat, a legutóbbi két meccsünket megnyertük, jó passzban utazunk Budapestre. Az ellenfelünknél sok a remek képességű játékos, Aljosa Matko kiemelkedő, pazar formában lévő szélső, és Mati­ja Ljujics és Fran Brodic is nagyszerű futballista, aki képes váratlannal kirukkolni. Őszintén szólva nem tudom, mi áll az Újpest rossz szereplésének hátterében, de ez nem is igazán foglalkoztat, mert csak arra összpontosítunk a csapattal, hogy minél jobban teljesítsünk a bajnokság utolsó harmadában.”

A DVTK javuló formája ellenére a kiesőzónában tartózkodik, tizenegyedikként egy pont a lemaradása a már bennmaradást érő helyen lévő Nyíregyházával szemben.

„Mindannyian tisztában vagyunk a helyzetünkkel, ugyanakkor az elmúlt hetek eredményei bizonyítják, nem estünk pánikba. A télen elveszítettük az egyik legjobbunkat, Elton Acolatsét, aki képes volt egymaga eldönteni a meccseket, ám ezt a nagyon nehéz feladatot is megoldottuk, például Lamin Colley kitűnő játékával. A klubnál mindannyian hiszünk az elvégzett munkában és egymás képességeiben. Előfordul, hogy nem teljesítünk jól, a játékerőnk alapján azonban érzé­sem szerint nem a tizenegyedik helyen kellene állnunk. Sokat beszélünk az okokról, mi vezetett idáig, és mint egy nagy család, igyekszünk egymást támogatva kijönni a nehéz helyzetből. Jó úton haladunk, az idén megmutattuk, hogy erős csapat vagyunk, és ezt a folytatásban igyekszünk minél többször bizonyítani.”

Nemcsak saját maguknak, hanem a szurkolóknak is, hiszen döntő többségük bojkottálja a klub hazai és idegenbeli mérkőzéseit.

„Nem egyszerű ezt megélni, mert elsősorban értük játszunk. A kapuban állva néha úgy éreztem, mintha harmincezren buzdítanának minket a meccseinken, olyan jó hangulatot teremtettek a szurkolóink. Mindent megteszünk, hogy visszaadjuk a hitüket abban, hogy újra jó úton van a szeretett csapatuk. Újpesten is megfeszülünk a győzelemért.”

A horvát kapuson aligha múlik majd a jó szereplés. Az NB I-es idényben a nevéhez fűződik a legtöbb védés (81 lövést hatástalanított, közülük 59 érkezett a tizenhatoson belülről), és ő az egyetlen, aki már két tizenegyest hárított az évadban – a legutóbbit a múlt hétvégén a Paks otthonában.

„Az előző idényben elszenvedett súlyos sérülésem után nem hittem volna, hogy így megy majd a védés. A klub azonban mindvégig mellettem állt, támogatott abban az öt hónapban, míg a visszatérésemen dolgoztam. Ekkor éreztem magamat igazán úgy, mint egy családtag, akire mindenki odafigyel, és ezt szeretném meghálálni a DVTK-nak. Könnyebb jól játszani, ha az ember érzi a megbecsülést és szereti a klubját, úgyhogy ez biztosan sokat lendít a teljesítményemen. Ugyanakkor nem a kapott gól nélküli meccsek vagy az egyéni díjak állnak nálam a középpontban, hanem az eredményes szereplés: felőlem akár négy gólt is kaphatok, csak nyerjen a csapat! Nehéz egy idényen át folyamatosan kiegyensúlyozottan védeni, vannak meccseim, amelyeken nem sikerült hoznom a szintet, de igyekszem a legtöbbet kihozni magamból, és most, az Újpest ellen próbálok hozzátenni a játékunkhoz.”

NB I

23. FORDULÓ, szombati mérkőzések

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: Újpest FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!