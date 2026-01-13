A válogatott szélső ügyében megvan az elvi egyezség – Iránban folytathatja



Gera Dánielnek a nyáron lejár a szerződése Diósgyőrben így érthető, hogy megfelelő ajánlat esetén a klub kész tárgyalni a 30 éves, négyszeres válogatott szélső átigazolásáról.

A múlt héten már beszámoltunk róla, hogy az iráni élvonalban 2. helyen álló Perszepolisz érdeklődött a DVTK-nál Gera iránt, és azóta a klub hivatalos ajánlatot is tett. Úgy tudjuk, az elvi egyezség már meg is született a felek között, és bár a szerződéseket még nem írták alá, folyamatban van az átigazolással kapcsolatos ügyintézés. Ha minden a tervek szerint halad, akkor Gera a napokban a DVTK spanyolországi edzőtáborából már az iráni klubhoz utazhat orvosi vizsgálatra.

Más a helyzet Elton Acolatse ügyében, akivel kapcsolatban szintén voltak érdeklődések, és azóta a hírek szerint konkrét ajánlat is érkezett, de ez egyelőre távol van attól, amit a DVTK el tudna fogadni. A holland-ghánai támadó ügyétől függetlenül a DVTK-nál továbbra is szó van egy másik külföldi támadó szerződtetéséről, de az ő érkezése még kérdéses.