A válogatott szélső ügyében megvan az elvi egyezség – Iránban folytathatja

2026.01.13. 11:49
Gera Dániel átigazolási ügyében megszületett az elvi egyezség, a napokban elrepülhet az iráni klubhoz (Fotó: NS-archív)
A múlt héten a Nemzeti Sport írt először arról, hogy a DVTK válogatott szélsője, a védelemben és a középpályán is bevethető Gera Dániel iránt az iráni Perszepolisz érdeklődik, és információink szerint a 30 éves játékos átigazolási ügyében megszületett az elvi egyezség.

 


Gera Dánielnek a nyáron lejár a szerződése Diósgyőrben így érthető, hogy megfelelő ajánlat esetén a klub kész tárgyalni a 30 éves, négyszeres válogatott szélső átigazolásáról.

A múlt héten már beszámoltunk róla, hogy az iráni élvonalban 2. helyen álló Perszepolisz érdeklődött a DVTK-nál Gera iránt, és azóta a klub hivatalos ajánlatot is tett. Úgy tudjuk, az elvi egyezség már meg is született a felek között, és bár a szerződéseket még nem írták alá, folyamatban van az átigazolással kapcsolatos ügyintézés. Ha minden a tervek szerint halad, akkor Gera a napokban a DVTK spanyolországi edzőtáborából már az iráni klubhoz utazhat orvosi vizsgálatra.  

Más a helyzet Elton Acolatse ügyében, akivel kapcsolatban szintén voltak érdeklődések, és azóta a hírek szerint konkrét ajánlat is érkezett, de ez egyelőre távol van attól, amit a DVTK el tudna fogadni. A holland-ghánai támadó ügyétől függetlenül a DVTK-nál továbbra is szó van egy másik külföldi támadó szerződtetéséről, de az ő érkezése még kérdéses.

 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC)
Kölcsönből visszatértek:  –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: –
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente* (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencváros), Gera Dániel (Perszepolisz – Irán)


 

