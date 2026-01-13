DVTK: az AS Romában nevelkedő válogatott védő érkezett – NS-infó



A DVTK Spanyolországban edzőtáborozó csapata kedden felkészülési meccsen 4–1-re kikapott a BL-szereplő norvég Bodö/Glimtől. A diósgyőrieknél még nem lépett pályára, de információink szerint már csatlakozott a kerethez az AS Romában nevelkedő, korábban Magyarországon az Újpest FC-ben futballozó, jelenleg szabadon igazolható, 15-szörös koszovói válogatott jobbhátvéd, Lirim Kastrati.

A szerződtetésére azért lehet szüksége a Diósgyőrnek, mert, mint délelőtt jeleztük, a klub szóban már megállapodott az iráni Perszopolisz FC-vel Gera Dániel átigazolásáról. Információink szerint Kastrati ügyében is megvan a megállapodás, és akkor is szerződtetheti a DVTK, ha Gera esetleg mégis marad, ugyanis a magyar válogatott játékosnak nyáron amúgy is lejár a szerződése.