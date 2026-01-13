Nemzeti Sportrádió

DVTK: az AS Romában nevelkedő válogatott védő érkezett – NS-infó

2026.01.13. 16:55
Lirim Kastrati diósgyőrben folytathatja a pályafutását (Fotó: x.com, archív)
A Nemzeti Sport értesülései szerint kedden csatlakozott a DVTK Spanyolországban edzőtáborozó csapatához a 26 éves, 15-szörös koszovói válogatott jobbhátvéd, Lirim Kastrati, bár a diósgyőriek keddi edzőmeccsén még nem szerepelt.


A DVTK Spanyolországban edzőtáborozó csapata kedden felkészülési meccsen 4–1-re kikapott a BL-szereplő norvég Bodö/Glimtől. A diósgyőrieknél még nem lépett pályára, de információink szerint már csatlakozott a kerethez az AS Romában nevelkedő, korábban Magyarországon az Újpest FC-ben futballozó, jelenleg szabadon igazolható, 15-szörös koszovói válogatott jobbhátvéd, Lirim Kastrati.

A szerződtetésére azért lehet szüksége a Diósgyőrnek, mert, mint délelőtt jeleztük, a klub szóban már megállapodott az iráni Perszopolisz FC-vel Gera Dániel átigazolásáról. Információink szerint Kastrati ügyében is megvan a megállapodás, és akkor is szerződtetheti a DVTK, ha Gera esetleg mégis marad, ugyanis a magyar válogatott játékosnak nyáron amúgy is lejár a szerződése.

Labdarúgó NB I
7 órája

A válogatott szélső ügyében megvan az elvi egyezség – Iránban folytathatja

Gera Dániel átigazolását a napokban akár be is jelenthetik. Acolatséért viszont megfelelő ajánlat nem érkezett Diósgyőrbe.

 

Kastrati az Újpestben 2020 és 2023 között 82 NB I-es meccsen három gólt szerzett. Az előző idényben a lengyel Widzew Lódzban szerepelt, de nyár óta szabadon igazolható. Érdekesség, hogy a téli felkészülést még Újpesten kezdte el, de mostantól már a diósgyőriekkel készül, hamarosan be is jelenthetik az érkezését.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC)
Kölcsönből visszatértek:  –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Lirim Kastrati (koszovói, klub nélküli, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencváros), Gera Dániel (Perszepolisz FC – Irán)

 

Ezek is érdekelhetik