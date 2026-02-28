Nemzeti Sportrádió

Csak a győzelem segíthet a diósgyőrieknek a ZTE ellen

VAJDA GYÖRGYVAJDA GYÖRGY
2026.02.28. 11:07
null
Lamin Colley veszélyes csatár, és rendre azzal csendesíti el az ellenfelek szurkolóit, hogy gólt szerez (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
DVTK NB I Diósgyőr
Nem lesz könnyű dolga a DVTK-nak, a diósgyőriek kieső helyen várják a jó formában futballozó ZTE FC elleni bajnokit.
 

Három évvel ezelőtt Kuznyecov Szergej vezetőedző irányításával, nagy fölénnyel nyerve az NB II-t, két év második vonalban szereplés után jutott vissza a Diósgyőri VTK az élvonalba. A helyi örömittas szurkolók szerint ezzel visszaállt a világ rendje. Az elmúlt két bajnokságban aztán bizonyította a csapat, hogy helye van  a legjobb együttesek között, két évvel ezelőtt a hetedik, tavaly a hatodik helyen végzett. Mostanra azonban nagyot fordult a világ, a csapat a tabella 11. helyén, tehát kieső pozícióban várja a ZTE elleni szombati bajnokit.

Igaz, jelentősen meggyengült a DVTK kerete, hiszen a csapat két legértékesebb játékosát anyagi okokból eladták. Elton Acolatse a Ferencvárost, míg Gera Dániel az iráni bajnokságban szereplő Perszepolisz FC-t erősíti immár, ráadásul a tehetségesnek tartott Jurek Gábort kölcsönadták az MTK-nak. A távozók helyére csupán a védő Lirim Kastrati érkezett, míg Peter Ambrose, Lamin Colley, Pető Milán és Varga Zétény kölcsönjátékosként szerepel a csapatban.

Ha a statisztikákat (és a pályán látható teljesítést vesszük alapul), akkor jelentős erősítésnek csupán az eddig két gólt szerző, Felcsútról érkezett Lamin Colley tekinthető. Nem véletlen, hogy lehangoló a csapat tavaszi mérlege, öt meccsből csupán egyet nyert meg. Az sem véletlen, hogy a 12. játékosnak tartott szurkolótábor kihátrált az együttes mögül, így ürességtől kongó lelátók előtt játssza hazai mérkőzéseit a csapat. Vélhetően így lesz a tavasszal egyre markánsabban futballozó, öt találkozón 10 pontot gyűjtő ZTE FC ellen is.

LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
Február 27., péntek
Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2
Február 28., szombat
14.30: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
17.00: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
19.30: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Március 1., vasárnap
16.15: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
18.45: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. ETO FC

23

13

7

3

47–24

+23

46

  2. Ferencvárosi TC

23

13

4

6

44–25

+19

43

  3. Debreceni VSC

24

11

7

6

36–30

+6

40

  4. Paksi FC

23

10

6

7

45–35

+10

36

  5. Puskás Akadémia

23

10

5

8

30–28

+2

35

  6. Zalaegerszegi TE

23

9

7

7

35–29

+6

34

  7. Kisvárda

23

9

5

9

28–36

–8

32

  8. Újpest FC

23

8

5

10

32–39

–7

29

  9. MTK Budapest

24

7

5

12

44–53

–9

26

10. Nyíregyháza 

23

6

7

10

31–39

–8

25

11. Diósgyőri VTK

23

5

8

10

31–38

–7

23

12. Kazincbarcika

23

4

2

17

20–47

–27

14

 

 

DVTK NB I Diósgyőr
Legfrissebb hírek

Kulcsjátékosokat kell pótolnia Borbély Balázsnak

Labdarúgó NB I
9 perce

Szabó János: Nem bánom, hogy védő lettem

Labdarúgó NB I
1 órája

ZTE: kivásárolták szerződéséből az argentin középpályást

Labdarúgó NB I
4 órája

Sergio Navarro: Ami történt, az megjósolhatatlan

Labdarúgó NB I
4 órája

A csodacserék egy pontot értek az MTK-nak a Debrecen ellen

Labdarúgó NB I
14 órája

A Braga elleni El-párharc a Ferencváros bajnoki menetrendjébe is bekavarhat

Európa-liga
19 órája

Gólerős nigériai válogatott játékost szerződtetett a DVSC

Labdarúgó NB I
20 órája

Az Újpest csaknem 20 év után nyerne újra bajnokit az ETO vendégeként

Labdarúgó NB I
23 órája
Ezek is érdekelhetik