Csak a győzelem segíthet a diósgyőrieknek a ZTE ellen
Három évvel ezelőtt Kuznyecov Szergej vezetőedző irányításával, nagy fölénnyel nyerve az NB II-t, két év második vonalban szereplés után jutott vissza a Diósgyőri VTK az élvonalba. A helyi örömittas szurkolók szerint ezzel visszaállt a világ rendje. Az elmúlt két bajnokságban aztán bizonyította a csapat, hogy helye van a legjobb együttesek között, két évvel ezelőtt a hetedik, tavaly a hatodik helyen végzett. Mostanra azonban nagyot fordult a világ, a csapat a tabella 11. helyén, tehát kieső pozícióban várja a ZTE elleni szombati bajnokit.
Igaz, jelentősen meggyengült a DVTK kerete, hiszen a csapat két legértékesebb játékosát anyagi okokból eladták. Elton Acolatse a Ferencvárost, míg Gera Dániel az iráni bajnokságban szereplő Perszepolisz FC-t erősíti immár, ráadásul a tehetségesnek tartott Jurek Gábort kölcsönadták az MTK-nak. A távozók helyére csupán a védő Lirim Kastrati érkezett, míg Peter Ambrose, Lamin Colley, Pető Milán és Varga Zétény kölcsönjátékosként szerepel a csapatban.
Ha a statisztikákat (és a pályán látható teljesítést vesszük alapul), akkor jelentős erősítésnek csupán az eddig két gólt szerző, Felcsútról érkezett Lamin Colley tekinthető. Nem véletlen, hogy lehangoló a csapat tavaszi mérlege, öt meccsből csupán egyet nyert meg. Az sem véletlen, hogy a 12. játékosnak tartott szurkolótábor kihátrált az együttes mögül, így ürességtől kongó lelátók előtt játssza hazai mérkőzéseit a csapat. Vélhetően így lesz a tavasszal egyre markánsabban futballozó, öt találkozón 10 pontot gyűjtő ZTE FC ellen is.
LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
Február 27., péntek
Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2
Február 28., szombat
14.30: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
17.00: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
19.30: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Március 1., vasárnap
16.15: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
18.45: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
23
13
7
3
47–24
+23
46
|2. Ferencvárosi TC
23
13
4
6
44–25
+19
43
|3. Debreceni VSC
24
11
7
6
36–30
+6
40
|4. Paksi FC
23
10
6
7
45–35
+10
36
|5. Puskás Akadémia
23
10
5
8
30–28
+2
35
|6. Zalaegerszegi TE
23
9
7
7
35–29
+6
34
|7. Kisvárda
23
9
5
9
28–36
–8
32
|8. Újpest FC
23
8
5
10
32–39
–7
29
|9. MTK Budapest
24
7
5
12
44–53
–9
26
|10. Nyíregyháza
23
6
7
10
31–39
–8
25
|11. Diósgyőri VTK
23
5
8
10
31–38
–7
23
|12. Kazincbarcika
23
4
2
17
20–47
–27
14