Csak a győzelem segíthet a diósgyőrieknek a ZTE ellen

Három évvel ezelőtt Kuznyecov Szergej vezetőedző irányításával, nagy fölénnyel nyerve az NB II-t, két év második vonalban szereplés után jutott vissza a Diósgyőri VTK az élvonalba. A helyi örömittas szurkolók szerint ezzel visszaállt a világ rendje. Az elmúlt két bajnokságban aztán bizonyította a csapat, hogy helye van a legjobb együttesek között, két évvel ezelőtt a hetedik, tavaly a hatodik helyen végzett. Mostanra azonban nagyot fordult a világ, a csapat a tabella 11. helyén, tehát kieső pozícióban várja a ZTE elleni szombati bajnokit.

Igaz, jelentősen meggyengült a DVTK kerete, hiszen a csapat két legértékesebb játékosát anyagi okokból eladták. Elton Acolatse a Ferencvárost, míg Gera Dániel az iráni bajnokságban szereplő Perszepolisz FC-t erősíti immár, ráadásul a tehetségesnek tartott Jurek Gábort kölcsönadták az MTK-nak. A távozók helyére csupán a védő Lirim Kastrati érkezett, míg Peter Ambrose, Lamin Colley, Pető Milán és Varga Zétény kölcsönjátékosként szerepel a csapatban.

Ha a statisztikákat (és a pályán látható teljesítést vesszük alapul), akkor jelentős erősítésnek csupán az eddig két gólt szerző, Felcsútról érkezett Lamin Colley tekinthető. Nem véletlen, hogy lehangoló a csapat tavaszi mérlege, öt meccsből csupán egyet nyert meg. Az sem véletlen, hogy a 12. játékosnak tartott szurkolótábor kihátrált az együttes mögül, így ürességtől kongó lelátók előtt játssza hazai mérkőzéseit a csapat. Vélhetően így lesz a tavasszal egyre markánsabban futballozó, öt találkozón 10 pontot gyűjtő ZTE FC ellen is.

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

Február 27., péntek

Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2

Február 28., szombat

14.30: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Március 1., vasárnap

16.15: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

18.45: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)