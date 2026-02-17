Kiderült, hány mérkőzést hagy ki a ZTE ellen kiállított Ibrahim Cissé

A Ferencváros belső védője, Ibrahim Cissé a Zalaegerszeg elleni mérkőzés 28. percében kapott piros lapot, miután rátaposott Szendrei Norbert bokájára, illetve a Debrecen középpályását, Szűcs Tamást két sárga lapot érő szabálytalanság után állította ki a játékvezető az 55. percben az Újpest elleni találkozón.