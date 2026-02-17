Nemzeti Sportrádió

Kiderült, hány mérkőzést hagy ki a ZTE ellen kiállított Ibrahim Cissé

2026.02.17. 18:28
null
Fotó: Kovács Péter
Címkék
NB I labdarúgó NB I Ibrahim Cissé DVSC Szűcs Tamás Ferencváros
A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága egy-egy mérkőzéses eltiltással büntette az NB I legutóbbi, 22. fordulóban kiállított két játékost.

A Ferencváros belső védője, Ibrahim Cissé a Zalaegerszeg elleni mérkőzés 28. percében kapott piros lapot, miután rátaposott Szendrei Norbert bokájára, illetve a Debrecen középpályását, Szűcs Tamást két sárga lapot érő szabálytalanság után állította ki a játékvezető az 55. percben az Újpest elleni találkozón.

Kapcsolódó tartalom

Hiába vezetett a Ferencváros, emberhátrányba kerülése után a ZTE fordított ellene

Ibrahim Cissé kiállítása miatt a 25. perctől létszámfölényben futballozott a győzelmet a hajrában kiharcoló Zalaegerszeg.

Az Újpest először nyert Szélesi Zoltán irányításával

Aljosa Matko duplázott, így már egyedül vezeti a góllövőlistát; Dzsudzsák Balázs tizenegyest hibázott.

TOVÁBBI FEGYELMI HATÁROZATOK ITT!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC

22

12

7

3

43–21

+22

43

  2. Ferencvárosi TC

22

12

4

6

41–24

+17

40

  3. Debreceni VSC

22

11

5

6

33–27

+6

38

  4. Paksi FC

22

10

6

6

42–31

+11

36

  5. Zalaegerszegi TE

22

9

6

7

34–28

+6

33

  6. Puskás Akadémia

22

9

5

8

28–28

0

32

  7. Kisvárda

22

9

4

9

26–34

–8

31

  8. Újpest FC

22

7

5

10

30–38

–8

26

  9. MTK Budapest

22

7

4

11

41–48

–7

25

10. Nyíregyháza 

22

6

6

10

29–37

–8

24

11. Diósgyőri VTK

22

5

8

9

30–36

–6

23

12. Kazincbarcika

22

4

2

16

20–45

–25

14

 

 

NB I labdarúgó NB I Ibrahim Cissé DVSC Szűcs Tamás Ferencváros
Legfrissebb hírek

Még két dél-amerikai játékost várnak a ZTE-nél

Labdarúgó NB I
26 perce

Dárdai Pál: Olyan klubot akarunk, ahol mindenki egymás szemébe tud nézni

Labdarúgó NB I
2 órája

NB I: több a vendéggyőzelem, mint a hazai; 4000 fölött az átlagnézőszám és 11-es rekordot is hozhat az idény

Labdarúgó NB I
3 órája

Magyar állampolgárságú román U21-es válogatottat igazolt a Loki

Labdarúgó NB I
9 órája

Német játékvezetője lesz a Ludogorec–Ferencváros meccsnek az El-ben

Európa-liga
10 órája

Mariano Gómez: Minden esélyünk megvan a továbbjutásra!

Európa-konferencialiga
10 órája

Hatalmas ZTE-fölény az NB I 22. fordulójának álomcsapatában

Labdarúgó NB I
13 órája

Szabó János: Minden összeesküdött ellenünk

Labdarúgó NB I
14 órája
Ezek is érdekelhetik