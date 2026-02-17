Kiderült, hány mérkőzést hagy ki a ZTE ellen kiállított Ibrahim Cissé

A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága egy-egy mérkőzéses eltiltással büntette az NB I legutóbbi, 22. fordulóban kiállított két játékost.
A Ferencváros belső védője, Ibrahim Cissé a Zalaegerszeg elleni mérkőzés 28. percében kapott piros lapot, miután rátaposott Szendrei Norbert bokájára, illetve a Debrecen középpályását, Szűcs Tamást két sárga lapot érő szabálytalanság után állította ki a játékvezető az 55. percben az Újpest elleni találkozón.
TOVÁBBI FEGYELMI HATÁROZATOK ITT!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
22
12
7
3
43–21
+22
43
|2. Ferencvárosi TC
22
12
4
6
41–24
+17
40
|3. Debreceni VSC
22
11
5
6
33–27
+6
38
|4. Paksi FC
22
10
6
6
42–31
+11
36
|5. Zalaegerszegi TE
22
9
6
7
34–28
+6
33
|6. Puskás Akadémia
22
9
5
8
28–28
0
32
|7. Kisvárda
22
9
4
9
26–34
–8
31
|8. Újpest FC
22
7
5
10
30–38
–8
26
|9. MTK Budapest
22
7
4
11
41–48
–7
25
|10. Nyíregyháza
22
6
6
10
29–37
–8
24
|11. Diósgyőri VTK
22
5
8
9
30–36
–6
23
|12. Kazincbarcika
22
4
2
16
20–45
–25
14
