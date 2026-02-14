Nemzeti Sportrádió

Norvégia már 8 arannyal vezeti a téli olimpia éremtáblázatát

R. P.R. P.
2026.02.14. 00:51
null
Johannes Hösflot Klaebo (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 éremtáblázat
A milánói-cortinai téli olimpia pénteki versenynapján hét számban avattak bajnokot, az aranyérmeken hét ország osztozott. Norvégia is szerzett egyet Johannes Hösflot Klaebo révén, így már 8 arannyal áll az élen.

 

A pénteki eseményekről ide kattintva tájékozódhat.

Norvégia837
Olaszország639
Egyesült Államok473
Franciaország451
Németország443
Svédország431
Svájc412
Ausztria363
Hollandia331
Japán338
Csehország22
Ausztrália21
Dél-Korea112
Szlovénia11
Kazahsztán1
Nagy-Britannia1
Kanada34
Kína22
Lengyelország2
Új-Zéland11
Lettország1
Bulgária2
Belgium1
Finnország1
éremtáblázat 51 döntő után

 

 

téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 éremtáblázat
Legfrissebb hírek

Kanada negyeddöntős a férfi jégkorongtornán a téli olimpián

Téli olimpia 2026
1 órája

Malinin csak nyolcadik, kazah olimpiai bajnokot avattak műkorcsolyában

Téli olimpia 2026
2 órája

Téli olimpia: Kónya 72., Büki 86. lett 10 kilométeren, dráma a férfi műkorcsolyázóknál – ez történt pénteken, infóközpont

Téli olimpia 2026
2 órája

Továbbra is nyeretlenek a címvédő svédek a férfi curlingtornán

Téli olimpia 2026
3 órája

A világbajnok Weston nyert férfi szkeletonban a téli olimpián

Téli olimpia 2026
3 órája

Tocuka Juto a harmadik olimpiáján ért fel a csúcsra

Téli olimpia 2026
4 órája

„Nem gondoltam, hogy ennyi élménnyel fogok gazdagodni” – Halász Laura, a téli olimpia magyar önkéntese

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: a svédek elődöntősök a női jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
6 órája
Ezek is érdekelhetik