Norvégia már 8 arannyal vezeti a téli olimpia éremtáblázatát
A milánói-cortinai téli olimpia pénteki versenynapján hét számban avattak bajnokot, az aranyérmeken hét ország osztozott. Norvégia is szerzett egyet Johannes Hösflot Klaebo révén, így már 8 arannyal áll az élen.
A pénteki eseményekről ide kattintva tájékozódhat.
|Norvégia
|8
|3
|7
|Olaszország
|6
|3
|9
|Egyesült Államok
|4
|7
|3
|Franciaország
|4
|5
|1
|Németország
|4
|4
|3
|Svédország
|4
|3
|1
|Svájc
|4
|1
|2
|Ausztria
|3
|6
|3
|Hollandia
|3
|3
|1
|Japán
|3
|3
|8
|Csehország
|2
|2
|–
|Ausztrália
|2
|1
|–
|Dél-Korea
|1
|1
|2
|Szlovénia
|1
|1
|–
|Kazahsztán
|1
|–
|–
|Nagy-Britannia
|1
|–
|–
|Kanada
|–
|3
|4
|Kína
|–
|2
|2
|Lengyelország
|–
|2
|–
|Új-Zéland
|–
|1
|1
|Lettország
|–
|1
|–
|Bulgária
|–
|–
|2
|Belgium
|–
|–
|1
|Finnország
|–
|–
|1
