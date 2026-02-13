Szoboszlai Dominik visszatér; Mátéfi Eszter 60, Szalai György 75 éves

A NEMZETI SPORT SZOMBATI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

„Örülök, hogy teljesítettem a pályát, hogy leértem, innentől meg annak örülök, hogy egyáltalán itt lehetek az olimpián” – ezt nyilatkozta munkatársunknak Brunner Blanca, aki a 32. helyet szerezte meg a téli olimpián a női hódeszka krossz versenyében. Arról is őszintén beszélt, hogy „az elmúlt másfél év nem volt könnyű, sokszor féltem, egyszerűen nem mertem megugrani az ugratókat, pedig tudtam, hogy meg tudom csinálni – itt, Livignóban az első körben megugrottam mindet, ha ez így lesz ezután is, az biztosan segíti a fejlődésemet. Meg aztán az az igazság, hogy majdnem én vagyok a legkisebb az egész mezőnyben, úgyhogy a súlyomat jó lenne kicsit növelni.”

Mindig különleges, amikor valaki olyan rekordot dönt meg, amit még az előző évezredben állítottak fel. Márpedig Illovszky Dominikkel pontosan ez történt az elmúlt napokban. A fiatal sprinter előbb múlt vasárnap, Dortmundban beállította Dobos Gábor 1999-ben megfutott 60 méteres országos csúcsát (6.56), majd három nappal később Belgrádban meg is javította. A 6.52 másodperces ideje a szerb fővárosban győzelmet ért a Gold kategóriájú viadalon, ami tovább növeli az értékét. Ez az időeredmény ráadásul a 2025-ös nemzetközi ranglista 5. helyét jelenti. Illovszkynak már megvan a kvalifikációja a március 20. és 22. között Torunban sorra kerülő fedett pályás vb-re.

Képes Sport-mellékletünkben interjút olvashatnak Kristoffer Zachariassennel, a Ferencváros norvég futballistájával, aki 2021 júliusában írt alá a magyar klubhoz, és ötödik idényét tölti az Üllői úton. A középpályás mesélt gyermekkoráról, amelyet Sotra szigetén, mesebeli körülmények között töltött el. Édesapja rákra halászott, ő jobban szeretett halat fogni; a horgászat gyerekkorában állandó elfoglaltságot jelentett. A beszélgetés során szóba került, melyik a legemlékezetesebb magyarországi mérkőzése, és riporterünk arra is rákérdezett, ha magyar állampolgár lesz, elképzelhető-e, hogy a karrierje befejezése után családostól Budapesten marad.

Szalai György a hazai súlyemelés egyik legnagyobb alakja, pályafutása során világkupát nyert, valamint 1980-ban, Moszkvában felállhatott az olimpiai dobogó harmadik fokára. A később edzőként is sikeres szakembernek szombaton van a 75. születésnapja. A Gádoroson született Szalai futballistaként kezdte, középcsatárként játszott, majd az orosházi gimnáziumnak köszönhetően atlétikára váltott. Az egykori világbajnok Tóth Géza hívta át a súlyemelőkhöz.

Mátéfi Eszter 60 éves. Marosvásárhelyen nőtt fel, 130 alkalommal szerepelt a román kézilabda-válogatottban, de egy percig sem hezitált, amikor hívták a magyar csapatba. Volt az Év játékosa, s nyert Bajnokok Ligáját is. Lapunknak elmondta, „már játékosként sok helyen csapatkapitányként számítottak rám, vezető típus vagyok, ez nálunk családi szokás, ezért is gondoltam arra, hogy az aktív kézilabdázás befejezése után edző leszek”.

