Modric gólja döntött, a Milan mindhárom pontot elvitte Pisából

M. B.M. B.
2026.02.13. 22:46
Luka Modric volt a Milan nyerőembere (Fotó: Getty Images)
A Milan nagy küzdelemben fektette két vállra a kiesés elől menekülő Pisát az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 25. fordulójában.

Nem borult a papíforma a toszkán városban, a vendég Milan a szünet előtt szerezte meg a vezetést, miután Ruben Loftus-Cheek a kapuba fejelte Athekame szabadrúgását. A vendég vörös-feketék a fordulás után is fölényben játszottak, s a félidő derekán megduplázhatták volna az előnyüket, de Niclas Füllkrug tizenegyese kiszédült a jobb oldali kapufáról. A hibát góllal büntette a felbátorodó Pisa, miután Felipe Loyola 11 méterről a kapuba lőtt egy védőről elépattanó labdát. A kapott gól kijózanító hatással volt a vendégekre, s a hajrában jött Luka Modric, aki előbb kényszerítőzött Riccivel, majd az ötösről a hálóba pöccintette a labdát. A mérkőzés ráadásában Rabiot egy perc alatt két sárga lapot is összeszedett, így a Milan emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, de három ponttal a zsebében tért haza. 1–2

OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ
Pisa–Milan 1–2 (Loyola 71., ill. Loftus-Cheek 39., Modric 85.)
Kiállítva: Rabiot (Milan, 90+1.)

Szombat
15.00: Como–Fiorentina
18.00: Lazio–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Juventus (Tv: Match4)

Vasárnap
12.30: Udinese–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Genoa
15.00: Parma–Hellas Verona (Tv: Match4)
18.00: Torino–Bologna (Tv: Arena4)
20.45: Napoli–Roma (Tv: Match4)

Hétfő
20.45: Cagliari–Lecce (Tv: Arena4)

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Internazionale24191457–19+38 58 
2. Milan24158140–18+22 53 
3. Napoli24154536–23+13 49 
4. Juventus24137441–20+21 46 
5. Roma24151829–14+15 46 
6. Como23118437–16+21 41 
7. Atalanta24109532–21+11 39 
8. Lazio2489726–23+3 33 
9. Udinese24951027–36–9 32 
10. Bologna24861032–31+1 30 
11. Sassuolo24851127–34–7 29 
12. Cagliari24771028–33–5 28 
13. Torino24761124–42–18 27 
14. Parma24681016–30–14 26 
15. Genoa24581129–37–8 23 
16. Cremonese24581121–33–12 23 
17. Lecce24561315–31–16 21 
18. Fiorentina24391227–38–11 18 
19. Pisa251121220–42–22 15 
20. Verona24291318–41–23 15 

 

