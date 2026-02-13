Modric gólja döntött, a Milan mindhárom pontot elvitte Pisából

Nem borult a papíforma a toszkán városban, a vendég Milan a szünet előtt szerezte meg a vezetést, miután Ruben Loftus-Cheek a kapuba fejelte Athekame szabadrúgását. A vendég vörös-feketék a fordulás után is fölényben játszottak, s a félidő derekán megduplázhatták volna az előnyüket, de Niclas Füllkrug tizenegyese kiszédült a jobb oldali kapufáról. A hibát góllal büntette a felbátorodó Pisa, miután Felipe Loyola 11 méterről a kapuba lőtt egy védőről elépattanó labdát. A kapott gól kijózanító hatással volt a vendégekre, s a hajrában jött Luka Modric, aki előbb kényszerítőzött Riccivel, majd az ötösről a hálóba pöccintette a labdát. A mérkőzés ráadásában Rabiot egy perc alatt két sárga lapot is összeszedett, így a Milan emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, de három ponttal a zsebében tért haza. 1–2

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ

Pisa–Milan 1–2 (Loyola 71., ill. Loftus-Cheek 39., Modric 85.)

Kiállítva: Rabiot (Milan, 90+1.)

Szombat

15.00: Como–Fiorentina

18.00: Lazio–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Juventus (Tv: Match4)

Vasárnap

12.30: Udinese–Sassuolo (Tv: Match4)

15.00: Cremonese–Genoa

15.00: Parma–Hellas Verona (Tv: Match4)

18.00: Torino–Bologna (Tv: Arena4)

20.45: Napoli–Roma (Tv: Match4)

Hétfő

20.45: Cagliari–Lecce (Tv: Arena4)