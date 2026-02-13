Samba remekül védett, a helyzeteivel jól gazdálkodó Rennes legyőzte a PSG-t

Harminchárom perc játék után, a vendégek mezőnyfölényével dacolva szerezte meg a vezetést a Rennes: egy kontra végén a jordániai szélső, Musza Tamari lőtte ki a 16-os vonaláról a bal alsó sarkot. A második félidő derekán Esteban Lepaul bólintott Szafonov kapujába bal oldali szöglet után, megduplázva a bretonok előnyét. Két perccel később Ousmane Dembélé közeli fejesével szépített ugyan a PSG, de a 81. percben Breel Embolo is beköszönt, így a közelmúltban edzőt váltó hazaiak mindhárom pontot otthon tartották – köszönhetően a párizsiak gyatra helyzetkihasználásának és Brice Samba bravúrjainak. 3–1

A játéknap második mérkőzésén a Monaco az első félidőben öt perc alatt három gólt is berámolt a Nantes kapujába, melynek részéről csak szépítésre futotta a szünet előtt. 3–1

FRANCIA LIGUE 1

22. FORDULÓ, pénteki mérkőzések

Rennes–Paris SG 3–1 (Tamari 34., Lepaul 69., Embolo 81., ill. O. Dembélé 71.)

Monaco–Nantes 3–1 (Adingra 25., 28., Zakaria 30., ill. Centonze 45+1.)

Kiállítva: Golovin (Monaco, 65.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

17.00: Olympique Marseille–Strasbourg

19.00: Lille–Brest

21.05: Paris FC–Lens

Vasárnap

15.00: Le Havre–Toulouse

17.15: Lorient–Angers

17.15: Metz–Auxerre

20.45: Lyon–Nice