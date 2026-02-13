Samba remekül védett, a helyzeteivel jól gazdálkodó Rennes legyőzte a PSG-t
Harminchárom perc játék után, a vendégek mezőnyfölényével dacolva szerezte meg a vezetést a Rennes: egy kontra végén a jordániai szélső, Musza Tamari lőtte ki a 16-os vonaláról a bal alsó sarkot. A második félidő derekán Esteban Lepaul bólintott Szafonov kapujába bal oldali szöglet után, megduplázva a bretonok előnyét. Két perccel később Ousmane Dembélé közeli fejesével szépített ugyan a PSG, de a 81. percben Breel Embolo is beköszönt, így a közelmúltban edzőt váltó hazaiak mindhárom pontot otthon tartották – köszönhetően a párizsiak gyatra helyzetkihasználásának és Brice Samba bravúrjainak. 3–1
A játéknap második mérkőzésén a Monaco az első félidőben öt perc alatt három gólt is berámolt a Nantes kapujába, melynek részéről csak szépítésre futotta a szünet előtt. 3–1
FRANCIA LIGUE 1
22. FORDULÓ, pénteki mérkőzések
Rennes–Paris SG 3–1 (Tamari 34., Lepaul 69., Embolo 81., ill. O. Dembélé 71.)
Monaco–Nantes 3–1 (Adingra 25., 28., Zakaria 30., ill. Centonze 45+1.)
Kiállítva: Golovin (Monaco, 65.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Olympique Marseille–Strasbourg
19.00: Lille–Brest
21.05: Paris FC–Lens
Vasárnap
15.00: Le Havre–Toulouse
17.15: Lorient–Angers
17.15: Metz–Auxerre
20.45: Lyon–Nice
|A LIGUE 1 ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|22
|16
|3
|3
|49–19
|+30
|51
|2. Lens
|21
|16
|1
|4
|37–17
|+20
|49
|3. Lyon
|21
|13
|3
|5
|34–20
|+14
|42
|4. Marseille
|21
|12
|3
|6
|46–27
|+19
|39
|5. Rennes
|22
|9
|7
|6
|34–35
|–1
|34
|6. Lille
|21
|10
|3
|8
|34–30
|+4
|33
|7. Monaco
|22
|9
|4
|9
|35–34
|+1
|31
|8. Strasbourg
|21
|9
|3
|9
|34–27
|+7
|30
|9. Toulouse
|21
|8
|6
|7
|31–24
|+7
|30
|10. Angers
|21
|8
|5
|8
|22–25
|–3
|29
|11. Lorient
|21
|7
|7
|7
|27–33
|–6
|28
|12. Brest
|21
|7
|5
|9
|28–33
|–5
|26
|13. Le Havre
|21
|5
|8
|8
|18–26
|–8
|23
|14. Nice
|21
|6
|5
|10
|27–38
|–11
|23
|15. Paris FC
|21
|5
|7
|9
|26–34
|–8
|22
|16. Auxerre
|21
|3
|5
|13
|14–29
|–15
|14
|17. Nantes
|22
|3
|5
|14
|20–40
|–20
|14
|18. Metz
|21
|3
|4
|14
|21–46
|–25
|13