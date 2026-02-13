Nemzeti Sportrádió

Samba remekül védett, a helyzeteivel jól gazdálkodó Rennes legyőzte a PSG-t

2026.02.13. 23:04
Brice Samba egy kivételével minden kaput találó párizsi lövést védeni tudott (Fotó: Getty Images)
AS Monaco Ligue 1 Paris Saint-Germain PSG Nantes Rennes Monaco
A Rennes hazai környezetben 3–1-re legyőzte a címvédő Paris Saint-Germaint a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 22. fordulójában.

Harminchárom perc játék után, a vendégek mezőnyfölényével dacolva szerezte meg a vezetést a Rennes: egy kontra végén a jordániai szélső, Musza Tamari lőtte ki a 16-os vonaláról a bal alsó sarkot. A második félidő derekán Esteban Lepaul bólintott Szafonov kapujába bal oldali szöglet után, megduplázva a bretonok előnyét. Két perccel később Ousmane Dembélé közeli fejesével szépített ugyan a PSG, de a 81. percben Breel Embolo is beköszönt, így a közelmúltban edzőt váltó hazaiak mindhárom pontot otthon tartották – köszönhetően a párizsiak gyatra helyzetkihasználásának és Brice Samba bravúrjainak. 3–1

A játéknap második mérkőzésén a Monaco az első félidőben öt perc alatt három gólt is berámolt a Nantes kapujába, melynek részéről csak szépítésre futotta a szünet előtt. 3–1

FRANCIA LIGUE 1
22. FORDULÓ, pénteki mérkőzések
Rennes–Paris SG 3–1 (Tamari 34., Lepaul 69., Embolo 81., ill. O. Dembélé 71.)
Monaco–Nantes 3–1 (Adingra 25., 28., Zakaria 30., ill. Centonze 45+1.)
Kiállítva: Golovin (Monaco, 65.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Olympique Marseille–Strasbourg
19.00: Lille–Brest
21.05: Paris FC–Lens
Vasárnap
15.00: Le Havre–Toulouse
17.15: Lorient–Angers
17.15: Metz–Auxerre
20.45: Lyon–Nice

A LIGUE 1 ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Paris SG22163349–19+30 51 
2. Lens21161437–17+20 49 
3. Lyon21133534–20+14 42 
4. Marseille21123646–27+19 39 
5. Rennes2297634–35–1 34 
6. Lille21103834–30+4 33 
7. Monaco2294935–34+1 31 
8. Strasbourg2193934–27+7 30 
9. Toulouse2186731–24+7 30 
10. Angers2185822–25–3 29 
11. Lorient2177727–33–6 28 
12. Brest2175928–33–5 26 
13. Le Havre2158818–26–8 23 
14. Nice21651027–38–11 23 
15. Paris FC2157926–34–8 22 
16. Auxerre21351314–29–15 14 
17. Nantes22351420–40–20 14 
18. Metz21341421–46–25 13 

 

 

