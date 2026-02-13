Nem remegett meg a Panathinaikosz otthonában a Fenerbahce a férfi kosár Euroligában
A Fenerbahce 95–83-ra legyőzte a Panathinaikoszt a férfi kosárlabda Euroligában pénteken.
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 28. FORDULÓ
Zalgiris Kaunas (litván)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 93–82 (24–20, 20–23, 19–19, 30–20)
Monaco (francia)–Baskonia (spanyol) 102–92 (29–24, 17–26, 28–23, 28–19)
Panathinaikosz (görög)–Fenerbahce (török) 83–95 (19–25, 23–16, 20–15, 21–29)
Milan (olasz)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 78–96 (20–18, 26–33, 13–22, 19–23)
Partizan Beograd (szerb)–Real Madrid (spanyol) 73–77 (19–20, 14–23, 28–19, 12–15)
