Nem remegett meg a Panathinaikosz otthonában a Fenerbahce a férfi kosár Euroligában

CS. M.CS. M.
2026.02.13. 22:33
Győzött az éllovas Fenerbache (Fotó: Getty Images)
A Fenerbahce 95–83-ra legyőzte a Panathinaikoszt a férfi kosárlabda Euroligában pénteken.

 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA 
ALAPSZAKASZ, 28. FORDULÓ
Zalgiris Kaunas (litván)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 93–82 (24–20, 20–23, 19–19, 30–20)  
Monaco (francia)–Baskonia (spanyol) 102–92 (29–24, 17–26, 28–23, 28–19) 
Panathinaikosz (görög)–Fenerbahce (török) 83–95 (19–25, 23–16, 20–15, 21–29)
Milan (olasz)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 78–96 (20–18, 26–33, 13–22, 19–23)
Partizan Beograd (szerb)–Real Madrid (spanyol) 73–77 (19–20, 14–23, 28–19, 12–15) 

 

